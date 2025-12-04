رغم أزمة التأشيرات .. إيران تتراجع عن قرارها بشأن قرعة كأس العالم 2026!

الاتحاد الإيراني لكرة القدم، كان قد تقدم بطلب للحصول على تسع تأشيرات لأعضاء وفده الرسمي، إلا أن السلطات الأميركية وافقت على أربعة فقط، من بينها تأشيرة المدير الفني للمنتخب أمير قلعه‌ نوي.

في المقابل، لم يحصل رئيس الاتحاد مهدي تاج على تأشيرة دخول، وهو ما أثار غضبًا داخل الاتحاد ودفعه إلى التلويح بعدم إرسال أي ممثلين إلى الحفل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ونتيجة لذلك، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الجمعة الماضي أن وفده سيقاطع قرعة نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد عبر التلفزيون الرسمي أن القرار الأمريكي "لا علاقة له بالرياضة"، مؤكدًا أن أعضاء الوفد لن يشاركوا في مراسم القرعة، وأن الاتحاد أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذا الموقف.