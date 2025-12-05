قص شعر منافسه و"مستعد لارتداء الشورت"! .. دونالد ترامب الرئيس المُشاكس في المصارعة وكرة القدم الأمريكية الذي تحصل على "فيفا للسلام"

قبل أسابيع قليلة للغاية.. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضبه لعدم حصوله على جائزة "نوبل للسلام"؛ معتبرًا أنه كان يستحقها أكثر من غيره، نظرًا لجهوده في حل العديد من الملفات "الساخنة" في العالم.

وحصلت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو، على جائزة "نوبل للسلام"؛ حيث تم ترشيحها العام الماضي من مجموعة ضمّت السيناتور ماركو روبيو آنذاك، والذي يشغل حاليًا منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب.

ووسط هذا الغضب؛ ها هو الرئيس الأمريكي يتحصل على جائزة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مُرتبطة باسم "السلام".

نعم.. دونالد ترامب تحصل على جائزة "فيفا للسلام"، على هامش حفل قرعة كأس العالم 2026؛ وهي الأولى من نوعها، في التاريخ.

السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن استحداث هذه الجائزة في وقتٍ سابق؛ لمكافأة من اسماهم "الأفراد الذين قاموا بأعمالٍ استثنائية وغير عادية من أجل السلام".

وكان ترامب قد حضر حفل قرعة كأس العالم 2026، والذي أُقيم في مركز كينيدي للفنون بواشنطن العاصمة؛ ليكون حلقة جديدة من علاقة الرئيس الأمريكي "المشاكس"، مع عالم الرياضة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع المكسيك وكندا، بطولة كأس العالم 2026؛ بمشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات، وذلك لأول مرة في التاريخ.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ أبرز المحطات الرياضية المُثيرة للجدل، في حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..