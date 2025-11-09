مع بقاء أقل من عام على نهاية مسيرة المدير الفني ديدييه ديشان مع منتخب فرنسا، تتجهز عدة أندية لتقديم عروضها للتعاقد معه؛ من بينها الأندية السعودية، بينما هو مُنشغل بتجهيز الديوك لكأس العالم 2026.
"تلقيت اتصالات ولا أستبعد عملي في دوري روشن" .. ديدييه ديشان يكشف عن مفاوضات السعودية معه
ديشان يفتح أبوابه أمام الأندية السعودية
في الفترة الماضية، وتحديدًا قبل انطلاق الموسم الجاري وخلاله، ارتبط اسم أكثر من مدرب عالمي بالعمل في دوري روشن السعودي، خاصةً وأن الهلال، الاتحاد، الأهلي والنصر كانوا يبحثون على مدربين جدد بالفعل، وإن كان الراقي لم يتحدث عن ذلك بشكل رسمي.
لكن لم يكن من بينها اسم ديدييه ديشان، حتى خرج صاحب الـ57 عامًا، لتأكيد أن هناك من تواصل معه من داخل المملكة العربية السعودية.
وقال ديشان خلال تصريحاته لصحيفة "تيليفوت": "أُجريت بعض الاتصالات مع نادٍ سعودي، ليس مع مسؤولين بالتحديد، لن أذكر أسماء أندية أو من تواصل معي، لكنهم يعرفون وضعي".
وأضاف بسؤاله عما إذا كان من الممكن أن يواصل مهمته مع الديوك حال تحقيق لقب كأس العالم 2026: "منذ اللحظة التي أعلنت بها أنني سأرحل عن المنتخب بنهاية المونديال، لم أتراجع عن القرار".
وتابع: "الأمر واضح وصريح، بعد المواعيد النهائية المحددة حاليًا، سأكون مدربًا حرًا، ولا أستبعد أي شيء"، في إشارة إلى إمكانية العمل في دوري روشن السعودي.
تدريب يوفنتوس ومنتخب البرازيل
بالانتقال للحديث عن خطوة ديدييه ديشان المقبلة عقب انتهاء فترته مع منتخب بلاده، تم سؤاله عن إمكانية العودة لقيادة يوفنتوس الإيطالي أو خلافة كارلو أنشيلوتي في منتخب البرازيل.
من جانبه، نفى مدرب الديوك الحالي كلا الجانبين، مؤكدًا أنه لا يفكر في العودة للعمل مع البيانكونيري مرة أخرى، بجانب تشديده على عدم الترحيب بقيادة نجوم السامبا.
- AFP
مسيرة ديشان مع منتخب فرنسا
صاحب الـ57 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية لمنتخب بلاده في يوليو 2012، ومن حينها وهو على رأس عمله.
خلال الـ14 عامًا الماضية، خاض أبناء فرنسا 173 مباراة تحت قيادة ديشان، فازوا في 111 منها، وتعادلوا في 32، بينما خسروا 30 آخرين.
أما على مستوى البطولات، فقد حقق ديشان مع الديوك لقبي كأس العالم روسيا 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2020-2021.
وماذا بعد بالنسبة لمنتخب فرنسا؟
تخوض كتيبة ديدييه ديشان مباراتين حاسمتين في منتصف نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهل لكأس العالم 2026.
ويبدأ الفرنسيون التوقف الدولي لنوفمبر الجاري بمواجهة أوكرانيا ثم أذربيجان، من التصفيات الأوروبية.
المنتخب الفرنسي يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية، برصيد عشر نقاط، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة.
فيما يحل المنتخب الأوكراني في المركز الثاني بسبع نقاط، ثم أيسلندا بأربع نقاط، وأخيرًا أذربيجان في المركز الرابعة والأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.
من سيكون خليفة ديدييه ديشان؟
حتى الآن لم يقرر بعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشكل رسمي "من سيكون خليفة ديشان" في قيادة المنتخب الوطني.
لكن عديد التقارير والتلميحات تخرج لتؤكد بنسبة كبيرة أنه زين الدين زيدان سيحقق حلمه وحلم الجماهير ليكون على رأس قيادة الديوك بعد كأس العالم 2026 الذي سيقام الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
أبرز من رحبوا بتلك الخطوة هو النجم الفرنسي كيليان مبابي؛ محترف ريال مدريد.
بعد اعتزاله اللعب كلاعب أسطوري في صفوف ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، دخل زين الدين زيدان عالم التدريب من أوسع أبوابه، حيث بدأ مسيرته الفنية في النادي الملكي، وتحديدًا من خلال العمل مع الفريق الرديف "ريال مدريد كاستيا" عام 2014، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول في يناير 2016 خلفًا لرافائيل بينيتيز.
وفي أولى تجاربه مع الفريق الأول، حقق زيدان نجاحًا مذهلًا، إذ قاد ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية أعوام 2016، 2017، و2018، وهو إنجاز غير مسبوق في العصر الحديث.
منذ ذلك الحين، لم يتولَّ زيدان أي منصب تدريبي رسمي، مفضلًا التريث في اختيار خطوته التالية، وسط ترقب دائم من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، خصوصًا في فرنسا، حيث يُنظر إليه كمرشح محتمل لتدريب المنتخب الوطني في المستقبل.
وتتزايد التكهنات في الأوساط الرياضية الفرنسية حول احتمالية تولي زين الدين زيدان منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفًا لديدييه ديشان الذي أعلن أنه سيغادر منصبه بعد نهاية كأس العالم 2026.
هذا الإعلان، الذي صدر في يناير 2025، أعاد فتح الباب أمام حلم طالما راود زيدان، والذي عبّر عنه صراحة في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أن تدريب "الديوك" يُعد أحد أبرز طموحاته الشخصية.
وبالفعل، هناك مصادر مقربة من زيدان كشفت لصحيفة "لو باريزيان" أن النجم السابق لريال مدريد يعتبر قيادة المنتخب الفرنسي امتدادًا طبيعيًا لمسيرته، وأنه "يتطلع بشغف" إلى هذه الفرصة التي وصفها بأنها "حلم الطفولة".
ورغم أن زيدان لم يدلِ بأي تصريحات رسمية مؤخرًا، إلا أن محيطه يؤكد جاهزيته الكاملة لتولي المهمة فور انتهاء فترة ديشان.