"تلقيت اتصالات ولا أستبعد عملي في دوري روشن" .. ديدييه ديشان يكشف عن مفاوضات السعودية معه

في الفترة الماضية، وتحديدًا قبل انطلاق الموسم الجاري وخلاله، ارتبط اسم أكثر من مدرب عالمي بالعمل في دوري روشن السعودي، خاصةً وأن الهلال، الاتحاد، الأهلي والنصر كانوا يبحثون على مدربين جدد بالفعل، وإن كان الراقي لم يتحدث عن ذلك بشكل رسمي.

لكن لم يكن من بينها اسم ديدييه ديشان، حتى خرج صاحب الـ57 عامًا، لتأكيد أن هناك من تواصل معه من داخل المملكة العربية السعودية.

وقال ديشان خلال تصريحاته لصحيفة "تيليفوت": "أُجريت بعض الاتصالات مع نادٍ سعودي، ليس مع مسؤولين بالتحديد، لن أذكر أسماء أندية أو من تواصل معي، لكنهم يعرفون وضعي".

وأضاف بسؤاله عما إذا كان من الممكن أن يواصل مهمته مع الديوك حال تحقيق لقب كأس العالم 2026: "منذ اللحظة التي أعلنت بها أنني سأرحل عن المنتخب بنهاية المونديال، لم أتراجع عن القرار".

وتابع: "الأمر واضح وصريح، بعد المواعيد النهائية المحددة حاليًا، سأكون مدربًا حرًا، ولا أستبعد أي شيء"، في إشارة إلى إمكانية العمل في دوري روشن السعودي.