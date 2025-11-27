FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP
محمود خالد

في انتظار تأهل الأخضر .. المواعيد الجديدة للجولة 10 من دوري روشن السعودي "حال التأجيل"!

في خطاب رسمي لأندية دوري روشن..

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي، حسم الجدل حول جدول المسابقة، في ظل أزمة "تضارب التوقيت" بين مواعيد الجولة العاشرة، والمباريات الختامية في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

وتنطلق منافسات كأس العرب 2025، خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر، فيما اكتملت مقاعد دور المجموعات، بعد نهاية مرحلة التصفيات، حيث يلعب المنتخب السعودي الأول، في المجموعة الثانية، ليواجه المغرب وجزر القُمر وسلطنة عُمان.

  Tunisia v Algeria - FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final

    ما تريد معرفته عن كأس العرب 2025

    وتُقام النسخة الثانية من بطولة كأس العرب - تحت مظلة الفيفا - في قطر، خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر، حيث شهدت النسخة السابقة "2021"، تتويج منتخب الجزائر باللقب، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة (2-0)، فيما حصد منتخب قطر المركز الثالث، بفوزه على مصر بركلات الترجيح.

    وأسفرت قرعة كأس العرب 2025، عن أربع مجموعات، ستكتمل بالمنتخبات القادمة من مرحلة التصفيات، على النحو التالي..

    - المجموعة الأولى: تونس، سوريا، قطر، فلسطين.

    - المجموعة الثانية: المغرب، جزر القمر، السعودية، سلطنة عمان.

    - المجموعة الثالثة: مصر، الكويت، الأردن، الإمارات.

    - المجموعة الرابعة: الجزائر، السودان، العراق، البحرين.

    وتقام مرحلة خروج المغلوب، بدءًا من الدور ربع النهائي، خلال يومي 11 و12 ديسمبر، ثم تُلعب مباراتا نصف النهائي في 15 ديسمبر، فيما تقام مباراة المركز الثالث والنهائي في 18 ديسمبر.

  Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026

    الموعد الجديد لـ"الجولة العاشرة"

    وأفاد برنامج "في 90"، بأن رابطة دوري المحترفين، أرسلت خطابًا للأندية، يتعلق بتأجيل مباريات الجولة العاشرة رسميًا، في حالة تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نصف نهائي كأس العرب، فيما تلعب مباريات الجولة الـ11 في وقتها المحدد سلفًا، خلال أيام 25 و26 و27 ديسمبر.

    وأضاف الإعلامي محمد الخميس، "إذا تأهل المنتخب السعودي لنصف النهائي، ستؤجل رسميًا مباريات الجولة العاشرة، وستقام خلال أيام 22 و23 و24 و25 فبراير 2026، إلا أن الجولة الحادية عشرة ستلعب في موعدها".

    وفي حالة عدم تأهل المنتخب السعودي لنصف النهائي، تقام مباريات الجولة العاشرة في موعدها، خلال أيام 19 و20 و21 ديسمبر، حيث تشهد الجولة، خوض الكبار لمبارياتهم خارج الأرض؛ بمواجهة بين ضمك والأهلي في أبها، و3 مباريات في بريدة، بين التعاون والهلال، والحزم ضد الاتحاد، والنجمة ضد النصر.

    وكان الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد وضع موعدًا "مبدئيًا" للدور الثاني من دوري روشن، لحين الإعلان عن جدول المواعيد الرسمية، ووفق ذلك، فإن التوقيت الجديد للجولة العاشرة، في حالة تأهل الأخضر لنصف النهائي، سيكون بعد الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

    الجدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية"، أكدت أن التأجيل الجديد لن يطول فقط مباريات دوري روشن، بل كذلك مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقررتين يومي 16 و17 مارس المُقبل.

  TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH22-POL-KSA

    قائمة المنتخب السعودي في كأس العرب

    واستقر الفرنسي هيرفي رينارد، على قائمة الـ23 لاعبًا، المشاركة في بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025"، والتي جاءت على النحو التالي..

    * حراسة المرمى: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، راغد النجار.

    * خط الدفاع: جهاد ذكري، وليد الأحمد، محمد سليمان بكر، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، علي مجرشي، نواف بوشل، محمد أبو الشامات.

    * خط الوسط: ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد هوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، صالح أبو الشامات.

    * خط الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

  Saudi League Team of the 2024-2025 season

    توقفات دوري روشن في موسم 2025-2026

    وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي قد أعلنت في 11 أغسطس الماضي أن دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026 سيشهد توقفًا إجماليًا لمدة 112 يومًا من أصل 179 يومًا تستمر خلالها منافساته.

    تأتي هذه التوقفات متزامنة مع أيام "فيفا"، وبطولات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس العرب للمنتخبات، بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر. وتشمل هذه التوقفات 36 يومًا لأيام "فيفا" موزعة على أربع فترات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومارس، و38 يومًا متفرقة للمشاركات القارية لفرق الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، إضافةً إلى 11 يومًا لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، و22 يومًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس العرب، وخمسة أيام خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

    وأوضحت الرابطة خلال تعميم أرسل إلى أندية الدوري أن أي تغيير سيطرأ على الروزنامة بسبب المشاركات الخارجية للمنتخب السعودي سيخضع للمراجعة والتقييم، مشيرة إلى أنه سيتم إشعار الأندية إن تطلب الأمر أي تعديلات إضافية.

  FBL-KSA-NASSR-KHALEEJ

    النصر بالعلامة الكاملة .. والاتحاد يتراجع

    ومع مرور تسع جولات على موسم 2025-2026، لا يزال النصر يحافظ على العلامة الكاملة، برصيد 27 نقطة، فيما يحل الهلال في الوصافة بـ23 نقطة.

    ويعد التعاون أحد مفاجآت الدوري، بعدما اقتحم نفسه بقوة بين الكبار، باحتلال المركز الثالث بـ22 نقطة، فيما يأتي الأهلي - حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة - رابعًا بـ19 نقطة، ثم القادسية "خامسًا" بـ17 نقطة.

    أما عن المفاجأة السلبية، فتتعلق بالاتحاد - حامل اللقب - الذي يأتي في المركز السابع بـ14 نقطة، محققًا 3 هزائم و4 انتصارات وتعادلين، بينما يأتي الشباب، في المركز الثالث عشر بـ8 نقاط.