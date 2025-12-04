له علاقة بالأهلي .. طلب مفاجئ من الهلال لمركز التحكيم الرياضي حول قضية "السوبر"

لا تزال قضية احتجاج الهلال والقادسية، تلوح في الأفق، فيما يتعلق ببطولة كأس السوبر السعودي 2025، في ظل اعتراض الزعيم على قرارات لجنة الاستئناف، ومطالبة فارس الشرقية بإعادة المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر السعودي، بموسم 2025-2026، والتي أقيمت في مدينة هونج كونج، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (2-2)، خلال الوقت الأصلي.

وشارك الأهلي في كأس السوبر، بديلًا عن الهلال، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا على القادسية بنتيجة (5-1)، في نصف النهائي، ليعبر إلى المشهد الختامي، ويتوج باللقب على حساب النصر.

وبات القادسية - عمليًا - بعيدًا عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، في ظل تواجده بالمركز الخامس بعد مرور تسع جولات، بـ17 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن النصر المتصدر، فيما ودّع الفريق القدساوي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (3-3) في ربع النهائي.