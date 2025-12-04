Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
محمود خالد

له علاقة بالأهلي .. طلب مفاجئ من الهلال لمركز التحكيم الرياضي حول قضية "السوبر"

الموعد الأقرب لإصدار قرار مركز التحكيم الرياضي حول احتجاج القادسية..

لا تزال قضية احتجاج الهلال والقادسية، تلوح في الأفق، فيما يتعلق ببطولة كأس السوبر السعودي 2025، في ظل اعتراض الزعيم على قرارات لجنة الاستئناف، ومطالبة فارس الشرقية بإعادة المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر السعودي، بموسم 2025-2026، والتي أقيمت في مدينة هونج كونج، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (2-2)، خلال الوقت الأصلي.

وشارك الأهلي في كأس السوبر، بديلًا عن الهلال، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا على القادسية بنتيجة (5-1)، في نصف النهائي، ليعبر إلى المشهد الختامي، ويتوج باللقب على حساب النصر.

وبات القادسية - عمليًا - بعيدًا عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، في ظل تواجده بالمركز الخامس بعد مرور تسع جولات، بـ17 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن النصر المتصدر، فيما ودّع الفريق القدساوي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (3-3) في ربع النهائي.

    تفاصيل أزمة السوبر

    وبدأت أزمة بطولة كأس السوبر، حينما رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبة القادسية بالتأهل المباشر إلى النهائي، بداعي انسحاب "منافسه" الهلال، وفق ما أسفرت عنه قرعة البطولة، فيما اعتمد الاتحاد على بنود تعاقدية تلزم إقامة ثلاث مباريات، ليقرر حينها دعوة الأهلي، ليشارك بديلًا عن الأزرق.

    وقبل ساعتين من إقامة المباراة النهائية، أصدرت لجنة الاستئناف، التابعة للاتحاد السعودي، قرارها بإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق، مع اعتبار الهلال خاسرًا لمباراة القادسية بنتيجة (0-3)، وحرمانه من المباريات المتبقية في كأس السوبر.

    حينها رد الاتحاد السعودي على قرار لجنة الاستئناف، بالتوضيح بأن لجنة المسابقات اتخذت قرارًا نظاميًا وغير قابل للاستئناف، فيما يتعلق بمشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي، وفقًا لنص المادة (4/6) من لائحة المسابقات والبطولات، كما وضح أن قرار اللجنة، فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من نادي الهلال، قابل للطعن أمام مركز التحكيم السعودي، وفقًا للفقرة (1) من المادة (61) من النظام الأساسي.

    ورغم ذلك، إلا أن القادسية استند على قرارات لجنة الاستئناف، ليطالب مركز التحكيم الرياضي، بإلغاء نتيجة النهائي، بداعي أن تعيين الأهلي كبديل للهلال، هو إجراء غير قانوني أثر على مجريات البطولة، ليطلب إعادة المباراة النهائية، لتكون بينه وبين النصر، ضمانًا لحقوقه المشروعة.

    وفي هذا السياق، وجه نادي الهلال، احتجاجًا ضد العقوبات الصادرة من قِبل لجنة الاستئناف، والتي اشتملت على اعتباره خاسرًا أمام القادسية بثلاثة أهداف دون رد، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال ومنعه من المشاركة في أولى مسابقة خروج مغلوب في الموسم المُقبل.

    الهلال يطلب تدخل الأهلي

    وأشار الإعلامي أحمد العجلان، إلى تطورات جديدة تتعلق بقضية السوبر، مؤكدًا أن مركز التحكيم الرياضي أرسل للأهلي خطابًا ورد إلى المركز من قِبل الهلال.

    ووفقًا لهذا الخطاب، فقد طالب الهلال بتدخل الأهلي في النزاع؛ باعتباره الفريق "البديل"، بموجب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكونه يملك مستندات تؤكد سلامة موقفه ومشاركته، وبالتالي سلامة موقف الهلال، ليطالب المركز إدارة الراقي بالإفادة حول ذلك الطلب.

  • موعد إعلان قرار مركز التحكيم

    من جانبه، أشار المستشار القانوني يعقوب المطير، عبر برنامج "دورينا غير"، إلى الموعد المحتمل للبتّ في قرار احتجاج القادسية حول أحداث السوبر السعودي.

    ونوّه المطير بأنه بناءً على وجود توقف دولي وانتهاء المدة النظامية، فمن المفترض أن يتم الإعلان عن القرارات النهائية حول احتجاج القادسية، في نهاية ديسمبر الجاري.

    وأجاب المطير على سؤال حول سبب التأخير من قِبل مركز التحكيم الرياضي في إصدار القرار النهائي، معلقًا، بأن الهيئة النظامية تأخذ أكبر قدر من الوقت، في حالة المنازعات واختيار المحكمين وتقديم المذكرات، كما أضاف أن إعادة مباراة النهائي، لا تزال أمرًا واردًا.

  • رفض طلب سابق

    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في وقت سابق، بأن مركز التحكيم الرياضي، رفض طلبًا من نادي الهلال، بتغيير المحكم المرجح عبد الرحمن العبد الكريم، المقدم من قِبل النادي العاصمي في قضية كأس السوبر.

    وكان الهلال قد اعترض على اختيار العبد الكريم بداعي عمله سابقًا في رئاسة غرفة فض المنازعات في اتحاد القدم، فيما تم رفض طلب الزعيم أيضًا، ضد أحمد أبو عمارة، ممثل الاتحاد السعودي، بداعي عمله في الإدارة القانونية بالمؤسسة، فضلًا عن اختياره دائمًا كمحكم له.

    وفي هذا السياق، أشارت "عكاظ" إلى أن مركز التحكيم اتجه نحو رفض طلب دخول نادي القادسية في القضية المنظورة حاليًا، والتي رفعها الهلال اعتراضًا على القرارات الصادرة ضده من لجنة الاستئناف، حيث يرى المحكمون بأن القادسية لا يحق له الدخول في القضية، لعدم رفعه احتجاجًا فور نهاية مباراة الأهلي في كأس السوبر، وبالتالي تم رفض الطلب بشكل مباشر.