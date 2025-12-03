اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا مفاجئًا بشأن موعد انضمام اللاعبين لمنتخبات بلادهم الإفريقية استعدادًا لخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستنطلق في المغرب خلال ديسمبر الجاري، فما هو؟
خالف المعتاد! .. فيفا يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم تحضيرًا لكأس أمم إفريقيا
موعد كأس أفريقيا 2025
من المقرر أن تستضيف المملكة المغربية منافسات البطولة القارية الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.
وتمتلك منتخبات القارة السمراء نجومًا ينشطون في مختلف أندية العالم، وبالطبع لا تتوقف البطولات المحلية والقارية أثناء إقامة كأس أمم إفريقيا، وهو ما يضع الأندية في أزمة كبيرة نتيجة اضطرارها للتخلي عن نجومها خلال تلك الفترة الحيوية من الموسم.
وانضم مؤخرًا دوري روشن السعودي للدوريات الأوروبية التي تعاني بسبب تلك الأزمة، حيث بات يضم عددًا من نجوم القارة السمراء على رأسهم رياض محرز وساديو ماني وياسين بونو.
قرار مفاجئ من فيفا
كان يوم 8 ديسمبر الجاري هو الموعد المتوقع الأخير لانضمام اللاعبين إلى منتخبات بلادهم لبدء الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا، حيث اعتاد فيفا تحديد موعد انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية قبل أي بطولة قارية قبل موعد الانطلاق بأسبوعين.
الاتحاد الدولي لكرة القدم خالف المعتاد هذا المرة واتخذ قرارًا بتحديد يوم 15 موعدًا نهائيًا للسماح للأندية بالتخلي عن نجومها لصالح منتخبات بلادهم، وهو ما يُعد خبرًا سعيدًا للأندية الأوروبية وليس ذات أهمية لأندية دوري روشن السعودي.
وأوضح فيفا إن تأجيل الموعد النهائي لإفراج الأندية عن لاعبيها جاء بعد "مشاورات مثمرة قادها فيفا مع الأطراف المعنية الرئيسية، وبفضل روح التضامن التي أبدتها الكاف لتقليل التأثير على مختلف الأطراف"، فيما أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أمس الثلاثاء أن القرار جاء بعد الضغوطات الجمة التي مارستها جمعية الأندية الأوروبية على فيفا خلال اجتماع جمع الطرفين في نوفمبر الماضي.
الدوري السعودي
وفيما من المتوقع أن يجد القرار الجديد ردود فعل إيجابية ومرحبة جدًا من الأندية الأوروبية خاصة الإنجليزية، فهو لا يُمثل أي أهمية لدوري روشن السعودي رغم وجود عدد من النجوم الكبار ينشطون في الملاعب السعودية.
السبب في ذلك يعود إلى توقف النشاط المحلي السعودي، بما يشمل دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، حاليًا واستمراره هكذا حتى الـ19 من ديسمبر الجاري بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.
هذا يعني أن انضمام اللاعبين الأفارقة لمنتخبات بلادهم، سواء كان في 8 أو 15 ديسمبر، لن يُشكل فارقًا للأندية.
أكبر المستفيدين
قرار فيفا يحمل فائدة كبيرة للأندية المشاركة في البطولات القارية الأوروبية، خاصة دوري أبطال أوروبا، حيث سيسمح للأندية باستخدام لاعبيها الأفارقة خلال الجولة القادمة، السادسة، في دوري الأبطال.
مباريات الجولة السادسة من دوري الأبطال تقام خلال يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، وقد كان متوقعًا غياب نجوم القارة السمراء عن المباريات، لكن قرار فيفا الجديد غيّر ذلك الأمر وأصبح باستطاعة الأندية الاستفادة منهم قبل تسريحهم لمنتخبات بلادهم.
ليفربول أحد أهم المستفيدين من القرار كذلك، إذ سيستطيع الاعتماد على نجمه محمد صلاح خلال مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، والتي تُقام في الـ13 من ديسمبر الجاري، وكذلك مانشستر يونايتد الذي أصبح بمقدوره الاستفادة من الثلاثي، برايان مبيومو وأماد ديالو ونصير مزراوي، خلال مواجهة وولفرمابتون في البريميرليج يوم 8 ديسمبر الحالي.
ويُعد سندرلاند أحد أكبر الأندية المتضررة في أوروبا من بطولة القارة السمراء، حيث سيتخلى النادي عن 7 لاعبين.