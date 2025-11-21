"لا تعليق للحكم ولاعب يتقلب 5 كيلو في الأرض" .. رئيس الأهلي يكشف "غرائب" مباراة القادسية ويسخر من نجمه!

يبدو أن زياد الجهني، متوسط ميدان الأهلي، بات على موعد مع البطاقات الحمراء المثيرة للجدل، بعد قرار مونويرا بطرده في مباراة القادسية.

وقرر الحكم الإسباني، إشهار البطاقة الحمراء في وجه زياد الجهني في الدقيقة 45+4، بداعي ضرب اللاعب أوتافيو بالبطن، حيث جاء قرار مونويرا بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

وتلقى زياد الجهني البطاقة الحمراء الثانية مع الأهلي، خلال الموسم الجاري، بعد طرده في مباراة الرياض، خلال الدقائق الأخيرة، والتي أثارت غضبًا كبيرًا داخل الأهلي، وأعرب عنها المتحدث الرسمي للنادي.

وكان ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للأهلي، قد وجه انتقادًا لاذعًا ضد لجنة الحكام، واصفًا اختياراتها للتحكيم بـ"المستفزة"، عقب مباراة الرياض، على أعقاب قرار طرد الجهني واحتساب ركلة جزاء تم تسجيل هدف التعادل منها في اللحظات الأخيرة.

وأضاف الفهمي "في كل موسم يكون هناك إحصائيات بالبرامج، نجد الأهلي متصدرًا في التضرر التحكيمي، ونتحمل سوء النتائج، وتفاوتها، ولا نتحمل أكثر من التحكيم".

وعقب نهاية الشوط الأول، رصدت عدسات المباراة، مدرب الأهلي ماتياس يايسله، وهو يتناقش مع الحكم، بعد واقعة طرد زياد الجهني، التي يبدو أنها ستكرس عقدة الراقي من الحكام الأجانب، ما بين مباراتي الرياض والقادسية.

وقال خبير التحكيم خليل جلال، عبر قناة "ثمانية"، إن قرار الحكم كان صحيحًا بطرد زياد الجهني، كون حركة لاعب الأهلي غير مبررة.

في المقابل، أكد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، أن طرد زياد الجهني يعد قرارًا قاسيًا، فما بدر منه مجرد دفعة بسيطة في صدر أو بطن أوتافيو، ولا يوجد ضرب أو استخدام للقوة المفرطة، وكان يجب الاكتفاء بالإنذار فقط.