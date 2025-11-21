Khalid Al Eisa Ahlisocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

"لا تعليق للحكم ولاعب يتقلب 5 كيلو في الأرض" .. رئيس الأهلي يكشف "غرائب" مباراة القادسية ويسخر من نجمه!

"الأهلي فاز رغم الظروف الصعبة، الطبيعية وغير الطبيعية"

أغدق خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي، المديح للفريق الأول لكرة القدم، والجهازين الفني والإداري، بعد الفوز المثير على القادسية بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، واصفًا الراقي بأنه استطاع التغلب على الظروف الصعبة، الطبيعية وغير الطبيعية.

على ملعب الإنماء، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على القادسية، رغم النقص العددي بطرد زياد الجهني مع نهاية الشوط الأول، فيما وقع جالينو وفرانك كيسييه على ثنائية الراقي في الدقيقتين 6 و66، بينما سجل عبد الله آل سالم، هدف "بنو قادس" في الدقيقة 64.

وانتزع الأهلي المركز الرابع في ترتيب دوري روشن، برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد القادسية عند 17 نقطة، ليهبط إلى المركز الخامس.

  • أرفع القبعة لأسود الأهلي

    وقال الغامدي، في حديث عبر وسائل الإعلام، "كل التقدير والاحترام والإجلال للاعبي الأهلي، أرفع العقال لهم؛ كانوا أبطالًا بمعنى الكلمة، تغلبوا على الظروف الصعبة للغاية، سواءً الطبيعية أو غير الطبيعية، وأثبتوا بأنهم فريق ثقيل ولا يُقارع، وبهذه الروح، سنصل لأبعد من ذلك".

    ووصف الغامدي لاعبي الأهلي بـ"الأسود" الذين يستحقون رفع القبعة، وكل لاعب أثبت أنه بمقدار ألف، على حد وصفه. فيما أشاد بجماهير الراقي واللوحة التي قدموها في ملعب الإنماء.

    • إعلان

  • ظروف مؤلمة

    ونوّه خالد الغامدي، بأن الأهلي يعاني من ظروف صعبة، مستشهدًا بما حدث في مباراة القادسية، من قرارات تحكيمية كانت مثيرة للجدل، بقوله "هل يُعقل أن خمسة آلاف كاميرا في الملعب، ويكون المُخرج بهذا الشكل؟ حقًا إنه أمر مؤلم بمعنى الكلمة".

    وحول طرد اللاعب زياد الجهني في اللقاء، بداعي التدخل على أوتافيو، لاعب القادسية، قال الغامدي "عندما يتجه الحكم لتقنية الفيديو ويصدر هذا القرار، فلا أجد تعليقًا، ولكن اللاعب الذي يمثّل و(يتقلب 5 كيلو في الأرض)، ويكرر الأمر. العملية ليست بالقوانين فقط، ولكن بشخصية الحكم الذي عليه أن يضبط المباراة منذ أولى دقيقة".

    ورغم عدم الإفصاح عن هوية لاعب القادسية المقصود من حديث الغامدي، إلا أن المباراة شهدت سقوط أوتافيو فوق أرض الميدان، أكثر من مرة، بداعي التحامه مع لاعبي الأهلي، سواءً في لقطة طرد زياد الجهني، أو محاولة للسقوط داخل المنطقة، للحصول على ركلة جزاء، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب دون احتساب جزائية.

  • Ziyad Al-Johani Rayan Hamed AhliGetty

    طرد زياد الجهني يعيد "جدل" مباراة الرياض

    يبدو أن زياد الجهني، متوسط ميدان الأهلي، بات على موعد مع البطاقات الحمراء المثيرة للجدل، بعد قرار مونويرا بطرده في مباراة القادسية.

    وقرر الحكم الإسباني، إشهار البطاقة الحمراء في وجه زياد الجهني في الدقيقة 45+4، بداعي ضرب اللاعب أوتافيو بالبطن، حيث جاء قرار مونويرا بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

    وتلقى زياد الجهني البطاقة الحمراء الثانية مع الأهلي، خلال الموسم الجاري، بعد طرده في مباراة الرياض، خلال الدقائق الأخيرة، والتي أثارت غضبًا كبيرًا داخل الأهلي، وأعرب عنها المتحدث الرسمي للنادي.

    وكان ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للأهلي، قد وجه انتقادًا لاذعًا ضد لجنة الحكام، واصفًا اختياراتها للتحكيم بـ"المستفزة"، عقب مباراة الرياض، على أعقاب قرار طرد الجهني واحتساب ركلة جزاء تم تسجيل هدف التعادل منها في اللحظات الأخيرة.

    وأضاف الفهمي "في كل موسم يكون هناك إحصائيات بالبرامج، نجد الأهلي متصدرًا في التضرر التحكيمي، ونتحمل سوء النتائج، وتفاوتها، ولا نتحمل أكثر من التحكيم".

    وعقب نهاية الشوط الأول، رصدت عدسات المباراة، مدرب الأهلي ماتياس يايسله، وهو يتناقش مع الحكم، بعد واقعة طرد زياد الجهني، التي يبدو أنها ستكرس عقدة الراقي من الحكام الأجانب، ما بين مباراتي الرياض والقادسية.

    وقال خبير التحكيم خليل جلال، عبر قناة "ثمانية"، إن قرار الحكم كان صحيحًا بطرد زياد الجهني، كون حركة لاعب الأهلي غير مبررة.

    في المقابل، أكد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، أن طرد زياد الجهني يعد قرارًا قاسيًا، فما بدر منه مجرد دفعة بسيطة في صدر أو بطن أوتافيو، ولا يوجد ضرب أو استخدام للقوة المفرطة، وكان يجب الاكتفاء بالإنذار فقط.

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    الأهلي يستعيد التوازن مع يايسله

    ونجح الأهلي في مواصلة استعادة التوازن مع ماتياس يايسله، في دوري روشن السعودي، بعد بداية متذبذبة لموسم 2025-2026، فيما أثبت الراقي بأنه يملك روح القتالية، بعد انتزاع تعادل مثير مع الهلال بنتيجة (3-3)، ثم الفوز على الاتحاد (1-0)، والتغلب على القادسية (2-1).

    الأهلي، المُتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة، استهل الموسم، بحصد لقب جديد، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي في هونج كونج، بالتغلب على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

    وتلقى الأهلي صدمة قوية، بعد خسارته لقب كأس القارات الثلاث، أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3)، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025، فيما تعثر الراقي عدة مرات، بالتعادل مع الشباب (1-1)، والرياض (1-1)، إلا أنه واصل الزحف قاريًا باكتساح الغرافة القطري (4-0)، والتغلب على السد (2-1)، فيما عاد للدوري ليحقق انتصارين متتاليين أمام الاتحاد والقادسية.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي
القادسية crest
القادسية
القادسية
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق