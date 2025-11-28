"هذا اللاعب تحديدًا لا يشارك" .. حمد المنتشري يحذر كونسيساو قبل كلاسيكو الاتحاد والشباب!

في ظل الغيابات التي تضرب صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يواجه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، اختبارًا صعبًا مع حامل اللقب، في مواجهة القمة أمام الشباب، المقررة السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.

وبعيدًا عن النتائج الأخيرة، إلا أن تاريخ الاتحاد والشباب "الكبير"، يجعلها قمة كروية ينتظرها عشاق الكرة السعودية، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وبعد ابتعاده كثيرًا في سباق دوري روشن، يبحث الاتحاد، عن مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، في كأس الملك، أمام الشباب، الذي يعاني كثيرًا مع مدربه ألجواسيل، في مواجهة تعيد إلى الأذهان، لقاء نصف النهائي الذي جمع بينهما في الموسم الماضي.