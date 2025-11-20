فجر الإعلامي الإسباني جوسيب بيدرول، مقدم البرنامج الرياضي الشهير "إل شرينجيتو"، جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي، بعدما اتهم برنامج "المجلس" الذي يذاع عبر قنوات الكاس القطرية، بتقليد فكرة برنامجه.
جوسيب بيدرول يسخر من "المجلس القطري" ويتهمه بتقليد "إل شرينجيتو" .. وخالد الجاسم يرد: برنامجنا ظهر قبلك بـ9 سنوات!
ماذا حدث؟
جوسيب بيدرول في حلقة من برنامج "إل شرينجيتو" أذاع مقطعًا مطولًا على ضيوفه، يعرض لقطات متعددة من برنامج "المجلس"، الذي يذاع عبر قنوات الكاس القطرية، مع تعليقه: "إنهم يقلدون برنامجنا في قطر".
وعرض المقطع لقطات من احتفالات ضيوف البرنامج العربي بالأهداف واستطلاع آرائهم أثناء سير المباريات، مع ترجمة كل ذلك بالإسبانية، وهو ما أثار ضحكات الحضور في "إل شرينجيتو".
رد قطري ساخر على مقدم "إل شرينجيتو"
الإعلامي القطري محمد السعدي، قام بالرد على مقطع فيديو يتحدث خلاله بيدرول بنبرة ساخرة عن أن برنامج "المجلس" هو نسخة من برنامجه الشهير، من خلال استعراض تاريخ انطلاق البرنامج القطري.
وقال السعدي في تغريدة نشرها عبر منصة "X" (تويتر سابقًا):" لا وطالع يقولها بثقة، ما يدري إن المجلس بدأ يوم كان هو توه مذيع في الراديو. واحتاج سبع منصات وقنوات أخرى حتى طلع إل شرينجيتو، وقتها كان عمر المجلس 9 سنوات".
مقدم "المجلس" يقدم دعوة لجوسيب بيدرول!
كما تناول خالد الجاسم، المذيع بقناة الكأس القطرية ومقدم برنامج "المجلس"، مقطع بيدرول أيضًا برد صريح، حيث أعاد نشر تعليق أحد متابعيه، قال خلاله: " برنامج إل شرينجيتو الإسباني يتهكم على برنامج المجلس ويقولون إنهُ (نسخة مُقلدة) من برنامجنا ولقد استنسخوا منا كل شيء".
وأضاف: "برنامج المجلس عُرض لأول مرة عام 2005 وبرنامج (إل شرينجيتو) عُرض لأول مرة عام 2014".
وعلق الجاسم أيضًا في رسالة لتهدئة الأمور:" شكرًا لجمهور ومتابعين برنامج المجلس الأوفياء .. على الرد وذكر تاريخ برنامجكم المجلس في قناة الكاس، ورسالتي لزملائي الإسبان نحن وأنتم تجمعنا كرة القدم، أتمنى لكم التوفيق، وادعوكم لزيارة ستوديو مجلس قناة الكاس العريق في الدوحة قطر".
برنامج المجلس يترك أثرًا في الإعلام الرياضي العربي
برنامج "المجلس" في قناة الكاس القطرية يُعد واحداً من أبرز البرامج الحوارية الرياضية في المنطقة، حيث رسّخ مكانته منذ انطلاقه عام 2005 كمنبر رئيسي لمناقشة القضايا الكروية الخليجية والعربية بعمق وتحليل.
ويقود الإعلامي خالد جاسم، برنامج المجلس حيث يستضيف نخبة من نجوم الكرة والمحللين من مختلف الدول العربية، ليطرح القضايا الفنية والجدل التحكيمي بجرأة وشفافية.
ولبرنامج "المجلس" تأثير إعلامي كبير، حيث ساهم في ترسيخ صورة قناة الكاس كمنصة رياضية رائدة في الخليج، خصوصًا من خلال تغطياته لبطولات مثل كأس العالم، "خليجي" و"كأس آسيا" التي حظيت بمتابعة جماهيرية ضخمة.
ورغم مرور أكثر من عقدين على انطلاقه، ما زال البرنامج يحافظ على مكانته بفضل أسلوبه التفاعلي وضيوفه البارزين، حيث أصبح البرنامج مرجعًا أساسيًا لمتابعة تفاصيل البطولات والجدل التحكيمي، وواحدًا من أهم علامات قناة الكأس القطرية في الإعلام الرياضي العربي.
وقد رسّخ البرنامج مكانته كمنصة جماهيرية تفاعلية، تجمع بين التحليل الفني والنقاش المفتوح، ما جعله أحد العلامات الفارقة في الإعلام الرياضي العربي، وركيزة أساسية في هوية قناة الكأس التي اشتهرت بتغطياتها الواسعة لبطولات الخليج وآسيا.
- Getty Images Entertainment
برنامج "إل شرينجيتو" الأكثر ضجة في إسبانيا
برنامج "إل شرينجيتو - El Chiringuito" يُعد من أبرز البرامج الرياضية الإسبانية ذات الطابع الجدلي، حيث تحوّل منذ انطلاقه إلى منصة يومية لمناقشة كرة القدم الأوروبية، وخاصة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بأسلوب يجمع بين التحليل الفني والإثارة الإعلامية.
وبدأ عرض البرنامج الإسباني عام 2014 على قناة MEGA التابعة لمجموعة Atresmedia الإسبانية، بعد أن كان يُعرف سابقاً باسم "Punto Pelota".
برنامج "إل شرينجيتو"، يقدمه الإعلامي جوسيب بيدرول، الذي أصبح وجه البرنامج وصاحب أسلوبه الجدلي المميز، حيث يركز على أخبار كرة القدم الإسبانية والأوروبية، مع تغطية خاصة لريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى متابعة دوري الأبطال والبطولات الكبرى.
ويعتمد البرنامج على النقاش الحاد والجدل، حيث تُطرح القضايا التحكيمية والانتقالات وأداء النجوم بأسلوب مباشر وصريح، بمشاركة محللين وصحفيين ولاعبين سابقين، مثل إدو أجويري، كريستوبال سوريا، خوانفي سانز، وغيرهم، ممن يشتهرون بمواقف مثيرة للجدل.
ولذلك يحظى البرنامج بمتابعة واسعة داخل إسبانيا وخارجها، خاصة بين عشاق ريال مدريد وبرشلونة، إذ يُعتبر مرجعاً يومياً للأخبار السريعة والجدل الرياضي، حتى أنه أصبح جزءًا من الثقافة الرياضية الإسبانية، إذ تُستشهد نقاشاته في الصحافة وتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع.
وبفضل أسلوبه السريع والساخر أحيانًا، اكتسب بيدرول وبرنامج "إل شرينجيتو" شهرة خارج إسبانيا، وأصبح مادة إعلامية يتابعها جمهور عربي وأوروبي عبر يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.