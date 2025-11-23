أشاد بهدف رونالدو المذهل .. جورج جيسوس يجيب على السؤال الصعب "من يوقف النصر؟"

أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن سعادته الكبيرة بالحضور الجماهيري العريض في مباراة الخليج، مؤكدًا أن يوم 23 نوفمبر، يحمل ذكرى عزيزة عليه، كما ردّ على سؤال حول هوية الفريق الذي بإمكانه إيقاف العالمي.

وحافظ النصر على سلسلة الانتصارات المتتالية، بفوز كبير على الخليج بنتيجة (4-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

ووقع على رباعية النصر، كل من جواو فيليكس وويسلي وساديو ماني وكريستيانو رونالدو، في الدقائق 39 و42 و77 و90+6، بينما أحرز مراد هوساوي هدف الضيوف الوحيد بالدقيقة 47.

وشهدت المباراة حالة طرد في الوقت بدل الضائع، من نصيب ديمتريس كوربيليس الذي نال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+1.