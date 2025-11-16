"السيد الكبير" .. جماهير إنجلترا تهاجم بيلينجهام بسبب "تبادل قميصه" مع لاعب ألبانيا!

وجاءت اللقطة الجدلية هذه المرة، عقب نهاية الشوط الأول، حيث حرص جود بيلينجهام، صاحب الـ22 عامًا، على تبادل قميصه مع المدافع كريستيان أسيلاني، الذي يلعب في صفوف إنتر، عند مغادرة أرض الملعب.

هذا الأمر أثار تساؤلات بين المتابعين، حول سبب موافقة بيلينجهام على هذا الطلب، وسط مباراة تنافسية، ولماذا قام بتبديل قميصه على مرأى من الجمهور، دون الانتظار حتى يصل إلى مدخل النفق؟

وكان "TCrossland55" من بين أولئك الذين شعروا بالحيرة من تصرف بيلينجهام، برسالة عبر التواصل الاجتماعي "بصراحة، لا أستطيع تحمل بيلينجهام في منتخب إنجلترا، إنه السيد الكبير الذي يتبادل القمصان في الشوط الأول، ويلوح بذراعيه عندما لا يحصل على الكرة، ويبطئ اللعب باستمرار".

وأضاف BJRoute66": بيلينجهام يتبادل القمصان في الشوط الأول؟ لماذا لا تفعل ذلك في نهاية المباراة؟ توقف عن هذا الهراء!".

وقال "RickOShea54321": بيلينجهام يتبادل القمصان مع لاعب ألباني، ليصرف الانتباه عن سوء أداء إنجلترا في الشوط الأول. أنا أفهم ما تفعله يا جود. فيما علّق "Bluemoonie4": بيلينجهام ليس جيدًا كما يعتقد.

من جانبه، كان نجم مانشستر يونايتد السابق، روي كين، يساهم في تغطية مباراة إنجلترا عبر قناة ITV، ولم يُسأل عن تبادل القمصان عبر الشاشة، ولكنه قال في عام 2016، بعدما شاهم جناح تشيلسي السابق، إيدن هازارد، يتبادل القمصان مع أنخل دي ماريا، في استراحة الشوط الأول من مباراة دوري أبطال أوروبا، مع باريس سان جيرمان "أخشى التعليق على ذلك. إنه أمر سيء بما فيه الكفاية في نهاية المباراة، لكن في الشوط الأول من مباراة كبيرة، يتبادل اللاعبان القمصان؟ هذا أمر صادم. ماذا يدور في ذهن اللاعب؟ مباراة كبيرة كهذه، ويفكرون في تبادل القمصان في الشوط الأول؟ أنا لن أهتم بذلك حتى في نهاية المباراة، صدمة".