تامر أبو سيدو

جوائز إفريقيا للأفضل 2025 | ظاهرة مغربية نادرة، بونو يفرض وجوده وصلاح يُنافس على تاج القارة

المغرب تفرض واقعًا جديدًا على القارة السمراء

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد القوائم المختصرة للمرشحين لجوائزه الخاصة لعام 2025، وفي أبرزها سيتنافس محمد صلاح وأشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب.

وأكد الاتحاد الإفريقي أن الجوائز في فئة الرجال تشمل سبع فئات، يتم فيها اختيار أفضل ثلاثة لاعبين، مدربين، وفرق في كل فئة، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في المسابقات المحلية والقارية خلال الفترة من 6 يناير إلى 15 أكتوبر 2025.

  • بونو يفرض وجوده

    أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قوائم المرشحين المختصرة لمختلف جوائزه للعم الجاري، وضمنها جائزة أفضل حارس مرمى.

    المغربي ياسين بونو، نجم الهلال السعودي، فرض وجوده في القائمة فيما خرج إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي السعودي من القائمة.

    وضمت القائمة المختصرة بجانب بونو كلًا من مواطنه منير المحمدي حارس مرمى نهضة بركان، والجنوب إفريقي رونين ويليامز حارس مرمى ميميلودي صن دونز.

    بونو كان قد تُوج بالجائزة عام 2023 فيما فاز بها ويليامز العام الماضي، ويأمل نجم الهلال أن يعود لمنصة التتويج بعد أدائه الممتاز مع فريقه، خاصة في كأس العالم للأندية، وكذلك منتخب بلاده.

  • صلاح يُنافس على تاج القارة

    وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء الثلاثي محمد صلاح وأشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين، بعد أدائهم الرائع في الموسم الماضي.

    الدولي المصري كان قد قاد ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي للموسم الماضي، فيما ساهم حكيمي في تتويج باريس سان جيرمان التاريخي بدوري أبطال أوروبا والتي ضمنت للفريق الفوز بالثلاثية، أما أوسيمين فقد ساهم في فوز جلطة سراي بالدوري التركي.

    أما بالنسبة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، فقد ثنائي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي والكونجولي فيستون مايلي، بجانب المغربي أسامة المليوي نجم نهضة بركان.

    وفيما يخص المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، فقد ضمت بطلي العالم للشباب مع أشبال الأطلس، عثمان معما وعبد الله وزان، والجنوب إفريقي تايلون سميث لاعب كوين بارك رينجرز.

  • ظاهرة مغربية نادرة

    المغرب سيطرت على جوائز الكاف، حيث ظهرت في جُل قوائم المرشحين لمختلف الجوائز، لكن جائزة أفضل منتخب تحديدًا شهدت ظاهرة لم تحدث سوى نادرًا في تاريخ كرة القدم أجمع!

    تلك الحادثة النادرة هي تواجد منتخبين لنفس الدولة يتنافسان على جائزة أفضل منتخب، حيث سيتنافس المنتخب المغربي الأول مع منتخب الشباب المغربي على جائزة أفضل منتخب في القارة السمراء.

    المنتخب المغربي تحت 20 عامًا فرض وجوده في القائمة بعد تتويجه بكأس العالم للشباب التي أقيمت مؤخرًا في تشيلي وانتهت بمواجهة أشبال الأطلس مع الأرجنتين والتي انتهت لصالح المغاربة بهدفين نظيفين.

    المنتخبان المغربيان سيُنافسان منتخب كاب فيردي على الجائزة، والمثير أن مدربي كلا المنتخبين سيتنافسان كذلك على جائزة أفضل مدرب!

    قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب ضمت وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، ومحمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 عامًا، وبوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي والذي قاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

  • قوائم المرشحين للجوائز

    فيما يلي كامل قوائم المرشحين المختصرة لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل في القارة السمراء خلال الفترة من 6 يناير حتى 15 أكتوبر 2025.

    أفضل لاعب في العام:

    محمد صلاح (مصر / ليفربول)

    أشرف حكيمي (المغرب / باريس سان جيرمان)

    فيكتور أوسيمين (نيجيريا / جلطة سراي)

    أفضل حارس مرمى:

    منير المحمدي (المغرب / الرجاء الرياضي)

    ياسين بونو (المغرب / الهلال)

    رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا / ماميلودي صن داونز)

    أفضل لاعب داخل القارة:

    فيستون ماييل (الكونجو الديمقراطية / بيراميدز)

    محمد شيبي (المغرب / بيراميدز)

    أسامة لمليوي (المغرب / الرجاء الرياضي)

    أفضل مدرب:

    بوبستا (الرأس الأخضر)

    محمد وهبي (المغرب تحت 20 سنة)

    وليد الركراكي (المغرب)

    أفضل لاعب شاب:

    عبد الله وزان (المغرب / أياكس)

    عثمان معما (المغرب / واتفورد)

    تايلون سميث (جنوب إفريقيا / كوينز بارك رينجرز)

    أفضل منتخب وطني:

    الرأس الأخضر

    المغرب

    المغرب – تحت 20 سنة

    أفضل نادٍ:

    بيراميدز

    الرجاء الرياضي

    ماميلودي صن داونز

  • موعد حفل الأفضل في إفريقيا

    أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مؤخرًا أن حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء لمختلف الفئات سيُقام في المغرب.

    وأوضح كاف أن الحدث المرموق سيُقام في الرباط يوم 19 نوفمبر 2025 الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش)، لتكريم الإنجازات والأداء الاستثنائي الذي ميز كرة القدم الإفريقية هذا العام.

  • تاريخ صلاح وحكيمي مع جائزة الأفضل في إفريقيا

    تُوج محمد صلاح بالجائزة مرتين، عامي 2017 و2018، فيما حل وصيفًا مرتين كذلك، عامي 2019 و2022، وحل ثالثًا في عام 2023 ولم يدخل قائمة الثلاثة الأواخر في العام الماضي.

    أشرف حكيمي لم يُتوج بالجائزة أبدًا، حيث حل وصيفًا في آخر نسختين، 2023 و2024، فيما تُوج أوسميني بالجائزة عام 2023.

    النسخة الأخيرة حاز عليها النجيري أديمولا لوكمان بعد أدائه المبهر مع أتالانتا ومنتخب نيجيريا.