"الهلال لا يضمن إعادة تسجيله في القائمة المحلية"! .. حقيقة طلب جواو كانسيلو "فسخ عقده"

Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
منذ انضمامه إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ واسم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو يثير الكثير من الجدل، في الوسط الرياضي السعودي.

كانسيلو انضم إلى الهلال صيف 2024، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ إلا أنه لا يزال لم يحقق النجاحات المرجوة منه، حتى الآن.

  • Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أزمة جواو كانسيلو مع نادي الهلال

    دخل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو في خلافات مع إدارة نادي الهلال، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بعد رفع اسمه من "القائمة المحلية" للفريق الأول لكرة القدم.

    الهلال لم يكن ينوي رفع اسم كانسيلو من "القائمة المحلية"؛ إلا أن إصابته في بداية الموسم الرياضي الحالي دفعت الإدارة لذلك، مع تسجيل البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه.

    ورأى الظهير البرتغالي أن هذا القرار لم يكن ضروريًا؛ خاصة أنه سيعود إلى الملاعب قبل الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2026"، وهي الفترة المقررة لإعادة قيده مجددًا.

    وبالفعل.. عاد كانسيلو مؤخرًا من الإصابة، حيث يحق له المشاركة في دوري أبطال آسيا "النخبة" وكأس خادم الحرمين الشريفين فقط؛ ولكنه في فترة غيابه أثار الكثير من الجدل، بمجموعة من المنشورات تدل على "تمرده" ضد الهلال.

    ورغم الهدوء النسبي في العلاقة بين الثنائي بعد ذلك؛ عاد جدل جواو كانسيلو ليطفو على الساحة الرياضية السعودية في اليومين الماضيين، حيث قيل إنه طلب "فسخ عقده" مع الهلال للعودة إلى الملاعب الأوروبية.

  • Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حقيقة طلب جواو كانسيلو "فسخ عقده" مع الهلال

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عن حقيقة طلب الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، "فسخ عقده" مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ من أجل العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا، في الفترة القادمة.

    الحنيان أعلن في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الأربعاء، عدم وصول أي طلب من كانسيلو أو وكيل أعماله إلى إدارة نادي الهلال، من أجل "فسخ العقد" مع الفريق الأول؛ مثلما ردد البعض.

    لكن.. الإعلامي الرياضي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن الهلال لا يضمن للظهير البرتغالي المخضرم، تسجيله مجددًا في قائمة الفريق المحلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2026".

    وقال الحنيان عن ذلك: "الهلال لا يعلم حتى الآن، هل سيتم تغيير نظام اللاعبين المواليد أم لا؛ وبالتالي.. لم يحسم قراره بإعادة تسجيل كانسيلو، من عدمه".

    وشدد عبدالله الحنيان على أنه إذا تم تعديل نظام "المواليد"، الذي سيسمح بقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في هذه الخانة؛ وقتها فقط سيقوم الزعيم الهلالي بإعادة تسجيل كانسيلو مجددًا في "القائمة المحلية"، دون تردد.

    وأضاف الحنيان: "لكن دون ذلك.. سيضع الهلال مجموعة من المعايير؛ قبل اتخاذ قراره بشأن اللاعب الأجنبي الذي سيتم قيده في القائمة المحلية".

  • المعايير التي سيعتمد عليها الهلال في أزمة "القائمة المحلية"!

    ومن حيث توقف.. استكمل الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان حديثه؛ بخصوص المعايير التي سيحسم نادي الهلال من خلالها؛ اللاعب الأجنبي الذي سيتم قيده في "القائمة المحلية" للفريق، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    أبرز هذه المعايير؛ هي الجاهزية البدنية والشفاء التام من الإصابة، إلى جانب الإضافة الفنية واحتياجات المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وأشار الحنيان إلى أنه عند الوصول لشهر يناير 2026، قد يكون المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز لا يزال يُعاني بدنيًا؛ ووقتها قد يتم رفع اسمه من "القائمة المحلية" مثلًا، وتسجيل البرتغالي جواو كانسيلو والبرازيلي ماركوس ليوناردو معًا.

  • Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام جواو كانسيلو مع نادي الهلال

    جواو كانسيلو انضم إلى الهلال في صيف 2024؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

    صفقة كانسيلو البالغ من العمر 31 سنة، كلفت خزينة نادي الهلال مبلغًا ماليًا يقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الهلالي.. لعب الظهير البرتغالي 43 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا هدفين وصانعًا 13 آخرين.

    ولم يتوّج جواو كانسيلو بأي بطولة مع الهلال؛ حيث انضم إلى الفريق بعد اللقب الوحيد في الموسم الماضي، وهو كأس السوبر السعودي.

    ويُعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؛ هو أبرز نتائج كانسيلو مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى الآن.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

