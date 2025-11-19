"الهلال لا يضمن إعادة تسجيله في القائمة المحلية"! .. حقيقة طلب جواو كانسيلو "فسخ عقده"

دخل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو في خلافات مع إدارة نادي الهلال، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بعد رفع اسمه من "القائمة المحلية" للفريق الأول لكرة القدم.

الهلال لم يكن ينوي رفع اسم كانسيلو من "القائمة المحلية"؛ إلا أن إصابته في بداية الموسم الرياضي الحالي دفعت الإدارة لذلك، مع تسجيل البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه.

ورأى الظهير البرتغالي أن هذا القرار لم يكن ضروريًا؛ خاصة أنه سيعود إلى الملاعب قبل الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2026"، وهي الفترة المقررة لإعادة قيده مجددًا.

وبالفعل.. عاد كانسيلو مؤخرًا من الإصابة، حيث يحق له المشاركة في دوري أبطال آسيا "النخبة" وكأس خادم الحرمين الشريفين فقط؛ ولكنه في فترة غيابه أثار الكثير من الجدل، بمجموعة من المنشورات تدل على "تمرده" ضد الهلال.

ورغم الهدوء النسبي في العلاقة بين الثنائي بعد ذلك؛ عاد جدل جواو كانسيلو ليطفو على الساحة الرياضية السعودية في اليومين الماضيين، حيث قيل إنه طلب "فسخ عقده" مع الهلال للعودة إلى الملاعب الأوروبية.