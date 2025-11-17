Joao-Cancelo(C)GettyImages
محمود خالد

"يريد العودة إلى أوروبا" .. صحيفة كتالونية ترشح جواو كانسيلو لرحلة جديدة مع برشلونة!

رغم استمرار عقده مع الهلال حتى 2027..

في أكثر من مناسبة، كان البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الجدل، بسبب عشقه لبرشلونة، والذي كان ملاذه عندما دخل في خلاف "مؤخرًا" مع الإدارة بعد استبعاده من القائمة المحلية.

قبل انتقال كانسيلو إلى الهلال في صيف 2024، كان البرتغالي عائدًا إلى مانشستر سيتي، بعد فترة إعارة في برشلونة لمدة موسم، فيما كشفت تقارير عن رغبة اللاعب في العودة إلى قلعة البلوجرانا، وبالفعل أبدت إدارة النادي الكتالوني، رغبتها في استعادة كانسيلو ولكن على سبيل الإعارة "مجددًا"، في الوقت الذي كان مسؤولو السيتي يفكرون في بيع عقده بصورة نهائية، الأمر الذي رجّح كفة الهلال، والذي تعاقد معه مقابل 25 مليون يورو.

    صحيفة كتالونية ترشح كانسيلو لبرشلونة

    وفي هذا السياق، أعدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، تقريرًا حول المراكز التي يحتاج برشلونة إلى تدعيمها في الصيف المُقبل، بناءً على أوجه القصور التي تشهدها تلك المراكز، وفي ضوء لوائح اللعب المالي النظيف وموارد النادي المالية.

    ورغم وصف مركز الظهير الأيمن في برشلونة، بأنه تحت السيطرة، أكثر من نظيره الأيسر الذي يعاني من مشكلة حقيقية، فإن التقرير أعد أيضًا بعض الأسماء التي قد تكون مناسبة لكتيبة هانز فليك في الجبهة اليمنى.

    وجاء كانسيلو ضمن الأسماء المطروحة في مركز الظهير الأيمن، كونه لا يزال مرتبطًا ببرشلونة، ورغم كونه يتقاضى راتبًا باهظًا في نادي الهلال، إلا أنه من أشد مشجعي النادي الكتالوني، وقد أعرب مؤخرًا عن رغبته في العودة إلى أوروبا بأسرع وقت.

    كانسيلو يجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر، كما يتسم بمهارات هجومية عالية، وقد أبدى شغفه ببرشلونة كثيرًا، كما أن ديكو مقتنع به، أما أن يتجه فليك لميله إلى الهجوم، فهو شأن آخر، كونه واجه بعض المواقف غير الموفقة، خلال موسمه مع النادي.

    مرشحون آخرون

    ونوّه التقرير بأن برشلونة قد لا يحتاج كثيرًا للاستثمار في الظهير الأيمن، رغم عدم وجود لاعب متخصص في هذا المركز، في وجود قلبي الدفاع جول كوندي وإريك جارسيا، اللذين تم الاعتماد عليهما في تلك الخانة.

    كوندي نجح في إثبات ذاته في الفريق، رغم أنه لا يمر حاليًا بأفضل فتراته، ولكنه بات عنصرًا أساسيًا، لينجح في تمديد عقده حتى عام 2028، كما يتم النظر في تجديد عقد إريك جارسيا، الذي قدم مستويات رائعة عندما شارك كظهير أيمن عند الضرورة.

    وبخلاف كانسيلو، فقد تم ترشيح أسماء أخرى، إذا ما اتجهت الإدارة للاستثمار في مركز الظهير الأيمن، على غرار دينزل دومفريس، نجم إنتر، والذي يتمتع بحضور هجومي كبير، ولاح تأثيره في مواجهة برشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، ورغم امتداد عقده حتى 2028، إلا أن هناك بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 25 مليون يورو، الأمر الذي يظل أزمة للنادي الكتالوني، الذي لا يستطيع تحمل ذلك المبلغ، لعدم خضوعه لقاعدة اللعب المالي النظيف (1:1).

    الاسم الآخر هو الكولومي دانيل مونوز، لاعب كريستال بالاس، الذي لم يتردد في التعبير عن حلمه بارتداء قميص برشلونة، وهو ظهير جناح يملك غريزة هجومية كبيرة.

    كانسيلو "العاشق" لبرشلونة يريد العودة إلى أوروبا

    وكان كانسيلو قد أعرب عن غضبه من قرار إدارة الهلال، باستبعاده من القائمة المحلية، لقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، رغم أن هذا القرار جاء بعد إصابة الظهير البرتغالي.

    كانسيلو كشف عن غضبه عبر التواصل الاجتماعي، حيث قام بحذف اسم الهلال من النبذة التعريفية الخاصة به، عبر منصة (إنستجرام)، كما نشر عدة قصص، منها صورته بقميص برشلونة، كما توجه اللاعب إلى تدريبات الهلال، مرتديًا القميص الاحتياطي لبطل الدوري الإسباني باللون الأسود.

    وزاد كانسيلو من الشعر بيتًا، بتصريح نقلته صحيفة "آبولا" البرتغالية، قال فيه إنه يحلم بالعودة إلى أوروبا، رغم تبقي عامين في عقده مع الهلال، كما أنه منفتح على خوض مغامرات جديدة، فيما أبدى حلمه بالعودة إلى ناديه الأول بنفيكا.

    جاء ذلك على الرغم من تقارير إعلامية تؤكد انتهاء الخلاف بين كانسيلو وإدارة الهلال، خاصة بعدما عاد اللاعب من الإصابة، للمشاركة في مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، مع توقعات بإمكانية إعادة قيده محليًا في الفترة الشتوية.

  • أزمة الظهير الأيسر

    أما عن أزمة برشلونة، كما ذكرت الصحيفة، فإنها تتعلق بمركز الظهير الأيسر، كون اللاعب الأساسي في هذا المركز هو أليخاندرو بالدي، صاحب الـ22 عامًا، والذي يتمتع بمواصفات بدنية وفنية كبيرة، ولكنه لا يصنع الفارق بالشكل المتوقع.

    وكان ديكو يتجه نحو تحويل وجه أليخاندرو جريمالدو، ظهير باير ليفركوزن، في الصيف الماضي، إلى برشلونة، إلا أن النادي افتقر للموارد المالية من أجل تنفيذ الصفقة، كما أن لوائح اللعب المالي النظيف، منعت التعاقد مع لويس دياز، والذي انتقل إلى بايرن مليونخ.

    ورغم كونه جريمالدو خيارًا واقعيًا وجذابًا، إلا أن برشلونة مهتم أيضًا بأسماء أخرى قد تطرح على الطاولة، على غرار نونو مينديش، نجم باريس سان جيرمان، ويوسكو جفارديول "مانشستر سيتي"، إلا أن عقودهما الطويلة، وعدم اتجاه نادييهما نحو البيع، يجعلهما خيارًا مستبعدًا.

