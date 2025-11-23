Caf Champions League trophy, May 2024Backpage
بلال محمد

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، نظام المسابقة، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة وجدول مواعيد البطولة حتى النهائي...

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة ومثيرة من دوري أبطال إفريقيا، وبالفعل انطلقت نسخة 2025-2025، في شهر سبتمبر بالأدوار التمهيدية.

من المتوقع أن يستمر التنافس بين كافة الفرق هذا الموسم، لمحاولة معانقة الأميرة السمراء والتتويج باللقب الغالي في النهاية، وسنكون على موعد مع الكثير من المتعة والإثارة.

ونجح بيراميدز، في التتويج بآخر ألقاب البطولة بعد الفوز على صن دوانز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، جدول مواعيد البطولة والمباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين وأكثر.

  • ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 - المجموعة الأولى

    المركزالفريقلعبفازخسرتعادللهعليهالفارقالنقاط
    1نهضة بركان220051+46
    2بيراميدز110030+33
    3باور ديناموز100103-30
    4ريفرز يونايتد200215-70
  • جدول مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا - المجموعة الأولى

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1نهضة بركان - باور ديناموزالسبت 22 نوفمبر 2025،
    21:00 مصر، 22:00 السعودية    		0-3الملعب البلدي بركان
    بيراميدز - ريفرز يونايتدالسبت 22 نوفمبر 2025،
    21:00 مصر، 22:00 السعودية    		0-3الدفاع الجوي
    2ريفرز يونايتد - نهضة بركانالثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
    16:00 مصر، 17:00 السعودية    		2-1لم يتجدد
    باور ديناموز - بيراميدزالسبت 29 نوفمبر 2025،
    18:00 مصر، 19:00 السعودية    		-ملعب ليفي مواناواسا
    3نهضة بركان - بيراميدزالجمعة 23 يناير 2026-لم يتجدد
    باور ديناموز - ريفرز يونايتدالجمعة 23 يناير 2026-لم يتحدد
    4بيراميدز - نهضة بركانالجمعة 30 يناير 2026-لم يتحدد
    ريفرز يونايتد - باور ديناموزالجمعة 30 يناير 2026-لم يتحدد
    5ريفرز يونايتد - بيراميدزالجمعة 6 فبراير 2026-لم يتحدد
    باور ديناموز - نهضة بركانالجمعة 6 فبراير 2026-لم يتحدد
    6بيراميدز - باور ديناموزالجمعة 13 فبراير 2026-لم يتجدد
    نهضة بركان - ريفرز يونايتدالجمعة 13 فبراير 2026-لم يتحدد

  • ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 - المجموعة الثانية

    المركزالفريقلعبفازخسرتعادللهعليهالفارقالنقاط
    1الأهلي211052+34
    2يانج أفريكانز211010+14
    3الجيش الملكي201112-11
    4شبيبة القبائل201114-31

  • جدول مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا - المجموعة الثانية

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1يانج أفريكانز - الجيش الملكيالسبت 22 نوفمبر 2025،
    15:00 مصر، 16:00 السعودية    		0-1ملعب أمان
    الأهلي - شبيبة القبائلالسبت 22 نوفمبر 2025،
    18:00 مصر، 19:00 السعودية    		1-4ستاد القاهرة الدولي
    2شبيبة القبائل - يانج أفريكانزالجمعة 28 نوفمبر 2025،
    18:00 مصر، 19:00 السعودية    		0-0ملعب حسين آيت أحمد
    الجيش الملكي - الأهليالجمعة 28 نوفمبر 2025،
    21:00 مصر، 22:00 السعودية    		1-1الأمير مولاي عبد الله
    3الأهلي - يانج أفريكانزالجمعة 23 يناير 2025،
    16:00 مصر، 17:00 السعودية    		-ستاد القاهرة الدولي
    شبيبة القبائل - الجيش الملكيالجمعة 23 يناير 2026-لم يتحدد
    4يانج أفريكانز - الأهليالجمعة 30 يناير 2026-لم يتحدد
    الجيش الملكي - شبيبة القبائلالجمعة 30 يناير 2026-لم يتحدد
    5شبيبة القبائل - الأهليالجمعة 6 فبراير 2026-لم يتحدد
    الجيش الملكي - يانج أفريكانزالجمعة 6 فبراير 2026-لم يتحدد
    6الأهلي - الجيش الملكيالجمعة 13 فبراير 2026-لم يتجدد
    يانج أفريكانز - شبيبة القبائلالجمعة 13 فبراير 2026-لم يتحدد

  • ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 - المجموعة الثالثة

    المركزالفريقلعبفازخسرتعادللهعليهالفارقالنقاط
    1صن داونز211031+24
    2الهلال110021+13
    3مولودية الجزائر201112-11
    4سانت إيلوي لوبوبو100113-20

  • جدول مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا - المجموعة الثالثة

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1الهلال - مولودية الجزائرالجمعة 21 نوفمبر 2025،
    15:00 مصر، 16:00 السعودية    		1-2ستاد اماهورو
    صن داونز - سانت إيلوي لوبوبوالسبت 22 نوفمبر 2025،
    15:00 مصر، 16:00 السعودية    		1-3لوفتوس فيرسفيلد
    2مولودية الجزائر - صن داونزالجمعة 28 نوفمبر 2025،
    21:00 مصر، 22:00 السعودية    		0-0لم يتجدد
    سانت إيلوي لوبوبو - الهلالالجمعة 28 نوفمبر 2025-لم يتحدد
    3صن داونز - الهلالالجمعة 23 يناير 2026-لم يتجدد
    سانت إيلوي لوبوبو - مولودية الجزائرالجمعة 23 يناير 2026-لم يتحدد
    4الهلال - صن داونزالجمعة 30 يناير 2026-لم يتحدد
    مولودية الجزائر - سانت إيلوي لوبوبوالجمعة 30 يناير 2026-لم يتحدد
    5سانت إيلوي لوبوبو - صن داونزالجمعة 6 فبراير 2026-لم يتحدد
    مولودية الجزائر - الهلالالجمعة 6 فبراير 2026-لم يتحدد
    6صن داونز - مولودية الجزائرالجمعة 13 فبراير 2026-لم يتجدد
    الهلال - سانت إيلوي لوبوبوالجمعة 13 فبراير 2026-لم يتحدد

  • ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 - المجموعة الرابعة

    المركزالفريقلعبفازخسرتعادللهعليهالفارقالنقاط
    1بترو أتلتيكو110010+13
    2الترجي10100001
    3الملعب المالي10100001
    4سيمبا100101-10

  • جدول مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا - المجموعة الرابعة

    الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1الترجي - الملعب الماليالسبت 22 نوفمبر 2025،
    18:00 مصر، 19:00 السعودية    		0-0حمادي عقربي برادس
    سيمبا - بترو أتلتيكوالأحد 23 نوفمبر 2025،
    15:00 مصر، 16:00 السعودية    		1-0بنيامين مكابا الوطني
    2بترو أتلتيكو - الترجيالجمعة 28 نوفمبر 2025-لم يتجدد
    الملعب المالي - سيمباالجمعة 28 نوفمبر 2025-لم يتحدد
    3الترجي - سيمباالجمعة 23 يناير 2026-لم يتجدد
    الملعب المالي - بترو أتلتيكوالجمعة 23 يناير 2026-لم يتحدد
    4سيمبا - الترجيالجمعة 30 يناير 2026-لم يتحدد
    بترو أتلتيكو - الملعب الماليالجمعة 30 يناير 2026-لم يتحدد
    5بترو أتلتيكو - سيمباالجمعة 6 فبراير 2026-لم يتحدد
    الملعب المالي - الترجيالجمعة 6 فبراير 2026-لم يتحدد
    6سيمبا - الملعب الماليالجمعة 13 فبراير 2026-لم يتجدد
    الترجي - بترو أتلتيكوالجمعة 13 فبراير 2026-لم يتحدد

  • جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2026 - الدور التمهيدي الثاني

    المباراةالذهابالإيابالنتيجة
    بوليس - الهلال السوداني1-03-14-1
    الاتحاد المنستيري - شبيبة القبائل3-02-15-1
    التأمين الإثيوبي - بيراميدز1-1--
    سيلفرز سترايكرز - يانج أفريكانز0-12-02-1
    إيجل نوار - الأهلي1-01-02-0
    بلاك بولز مابوتو - ريفرز0-13-13-2
    ستاد أبيدجان - بترو أتلتيكو2-04-06-0
    رحيمو - الترجي1-03-04-0
    نسينجيزيني هوتسبيرز - سيمبا3-00-03-0
    كولومبي سبورتيف - مولودية الجزائر1-10-01-1
    سانت إيلوي لوبوبو - أورلاندو بايرتس0-33-03-3
    (5-4) ركلات جزاء
    ريمو ستارس - صن داونز5-12-07-1
    حوريا - الجيش الملكي1-13-04-1
    فايبرز - باور ديناموز2-11-13-2
    إف سي نواذيبو - الملعب المالي1-12-03-1
    الأهلي طرابلس - نهضة بركان1-12-13-2

  • جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2026 - الدور التمهيدي الأول

    المباراةالذهابالإيابالنتيجة
    سيمبا بورا - نسينجيزيني هوتسبيرز0-11-01-1
    (4-2)
    ليولي - أورلاندو بايرتس3-04-07-0
    كولومبي - جاراف0-00-10-1
    إيست إيند لايونز - الاتحاد المنستيري4-03-17-1
    رحيمو - مانجاسبورت0-00-00-0
    (2-4)
    ريمو ستار - زيليمادجو0-40-10-5
    إيجل نوار - أساس تيليكوم0-01-11-1
    آس فان - الترجي3-04-17-1
    كوتي دي أور - ستاد أبيدجان2-03-15-1
    بيبياني جولد ستارز - شبيبة القبائل2-05-07-0
    موكاف - الملعب المالي5-02-07-0
    جاموس - الهلال أم درمان0-01-01-0
    ويليت - يانج أفريكانز3-02-05-0
    ريال دي بانجول - الجيش الملكي2-02-14-1
    باور ديناموز - أسيك ميموزا0-11-01-1
    (4-5)
    إثيوبيان مدهين - ميلانديج0-23-23-4
    الجيش الرواندي - بيراميدز2-03-05-0
    جابورون يونايتد - سيمبا1-01-12-1
    مقديشو سيتي - شرطة كينيا3-10-23-3
    إلجاكو بلس - سيلفر سترايكرز1-10-01-1
    فاسيل - مولودية الجزائر0-03-03-0
    سيركل دو جواكيم - بترو أتلتيكو3-03-06-0
    باتا - نواذيبو0-02-02-0
    كارا - نهضة بركان1-13-14-2
    ليوبارد - بلاك بولز0-00-00-0
    (5-4)
    أفريكان ستارز - فايبرز1-01-02-0
    جي إس كيه - ريفرز يونايتد0-01-01-0
    دادجي - الأهلي طرابلس0-01-01-0
    الهلال - حوريا0-12-02-1

  • ما مواعيد دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

    سيبدأ الدور التمهيدي الأول لنسخة موسم 2025-2026 من دوري أبطال أفريقيا يوم 19 سبتمبر 2025 وينتهي في 28 سبتمبر 2025.

    أما دور المجموعات، فسيبدأ يوم 21 نوفمبر 2025، وعلى الأرجح ستقام المباراة النهائية للبطولة بين يومي 8 و24 مايو 2026.

    البطولةالبدايةالنهاية
    دوري أبطال أفريقيا 2025-202619 سبتمبر 2025 (الدور التمهيدي الأول)
    21 نوفمبر 2025 (دور المجموعات)    		8-24 مايو 2026

    أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2025-2026 ستنطلقان في شهر سبتمبر 2025، وذلك عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين (الشان) التي ستُقام في أغسطس.

    وقد حدد الكاف مواعيد مسابقته القارية الأبرز للأندية على النحو التالي:

    الدورموعد الذهاب
    التمهيدي الأولالذهاب: من 19 إلى 21 سبتمبر 2025
    الإياب: من 26 إلى 28 سبتمبر 2025
    التمهيدي الثانيالذهاب: من 17 إلى 19 أكتوبر 2025
    الإياب: من 24 إلى 26 أكتوبر 2025
    دور المجموعاتالجولة الأولى: من 21 إلى 23 نوفمبر 2025
    الجولة الثانية: من 28 إلى 30 نوفمبر 2025
    الجولة الثالثة: من 23 إلى 25 يناير 2026
    الجولة الرابعة: من 30 يناير إلى 1 فبراير 2026
    الجولة الخامسة: من 6 إلى 8 فبراير 2026
    الجولة السادسة: من 13 إلى 15 فبراير 2026
    ربع النهائيالذهاب: من 13 إلى 15 مارس 2026
    الإياب: من 20 إلى 22 مارس 2026
    نصف النهائيالذهاب: من 10 إلى 12 أبريل 2026
    الإياب: من 17 إلى 19 أبريل 2026
    النهائي8-24 مايو 2026

  • ما القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2025-2026؟

    ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدوران التمهيديين فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

  • ما الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ؟

    مازالت الكرة المصرية تحتل نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما الأهلي والزمالك قطبا الكرة في بلاد الفراعنة، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، بل هو من سبق مواطنيه في رفع الكأس.

    فاز الأهلي بدوري الأبطال 12 مرة ليتصدر القائمة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني مناصفةً مع مازيمبي الكونغولي بواقع خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز في نسختي 2018 و2019.

    الأبطال التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا

    الفريقالبطلالوصيف
    الأهلي - مصر12  (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023,2024)4 (1983, 2007, 2017, 2018, 2022)
    الزمالك - مصر5 (1984, 1986, 1993, 1996, 2002)3 (1994, 2016, 2020)
    مازيمبي - الكونغو5 (1967, 1968, 2009, 2010, 2015)2 (1969, 1970)
    الترجي -  تونس4  (1994, 2011, 2018، 2019)5 (1999, 2000, 2010, 2012,2024)
    هافيا - غينيا3 (1972, 1975, 1977)2 (1976, 1978)
    الوداد - المغرب3 (1992, 2017, 2022)3 (2011، 2019, 2023)
    الرجاء - المغرب3 (1989, 1997, 1999)1 (2002)
    كانون ياوندي - الكاميرون3 (1971, 1978, 1980)-
    أسانتي كوتوكو - غانا2 (1970, 1983)5 (1967, 1971, 1973, 1982, 1993)
    شبيبة القبائل - الجزائر2 (1981, 1990)-
    إنيمبا - نيجيريا2 (2003, 2004)-
    وفاق سطيف - الجزائر2 (1988 ,  2014)-
    فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية1 (1973)2 (1981 ,  2014)
    هارتس أوف أوك - غانا1 (2000)2 (1977 ,  1979)
    النجم الساحلي - تونس1 (2007)2 (2004 ,  2005)
    الإسماعيلي - مصر1 (1969)1 (2003)
    أورلاندو بايرتس - جنوب أفريقيا1 (1995)1 (2013)
    أسيك ميموساس - كوت ديفوار1 (1998)1 (1995)
    ماميلودي صنداونز - جنوب أفريقيا1 (2016)1 (2001)
    بيراميدز - مصر1 (2025)-
    أوريكس دوالا - الكاميرون1 (1965)-
    ستاد أبيدجان - كوت ديفوار1 (1966)-
    كارا برازافيل - جمهورية الكونغو1 (1974)-
    مولودية الجزائر1 (1976)-
    يونيون دوالا - الكاميرون1 (1979)-
    الجيش - المغرب1 (1985)-
    الإفريقي - تونس1 (1991)-

  • الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2017 حتى الآن:

    مركز الفريقالجائزة
    البطل2.5 مليون دولار أمريكي
    الخاسر بالنهائي1.25 مليون دولار أمريكي
    الخاسران بمواجهتي نصف النهائي800 ألف دولار أمريكي
    الـ8 فرق الخاسرة بمواجهات ربع النهائي650 ألف دولار أمريكي
    صاحب المركز الثالث في دور المجموعات550 ألف دولار أمريكي
    متذيل المجموعة550 ألف دولار أمريكي