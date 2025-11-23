ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة ومثيرة من دوري أبطال إفريقيا، وبالفعل انطلقت نسخة 2025-2025، في شهر سبتمبر بالأدوار التمهيدية.

من المتوقع أن يستمر التنافس بين كافة الفرق هذا الموسم، لمحاولة معانقة الأميرة السمراء والتتويج باللقب الغالي في النهاية، وسنكون على موعد مع الكثير من المتعة والإثارة.

ونجح بيراميدز، في التتويج بآخر ألقاب البطولة بعد الفوز على صن دوانز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، جدول مواعيد البطولة والمباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين وأكثر.