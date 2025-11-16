بعد صيحة جاتوزو "المزيفة" ضد إفريقيا وكونميبول .. التاريخ يكشف أكثر المستفيدين من تغييرات تصفيات كأس العالم 2026

خرج جاتوزو؛ المدير الفني لمنتخب إيطاليا، معارضًا المعايير، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لديه نسبة تأهل مماثلة للقارات الأخرى.

أما حالة الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (كونميبول) مختلفة؛ فمعظم المنتخبات الوطنية تشارك في كأس العالم..

كلمات جاتوزو لاقت صدى قوياً في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لدرجة أن مدرب المنتخب الإيطالي قرر في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة النرويج أن يضع حداً لهذه المسألة، حيث كان يشكو من معايير التأهل إلى كأس العالم، التي تقلل من فرص الفرق الأوروبية مقارنة بالماضي.

مع توسيع نطاق كأس العالم من 32 إلى 48 فريقًا، زادت في الواقع المقاعد المخصصة لقارة أوروبا، على غرار القارات الأخرى. مقارنة بـ 13 فريقًا مؤهلًا في 2022، سيكون هناك 16 فريقًا أوروبيًا في 2026، أي حوالي 29٪ من الفرق، مع الأخذ في الاعتبار استبعاد روسيا. قبل أربع سنوات، كانت النسبة 23٪؛ باختصار، كانت هناك زيادة في فرص فرق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

"في عصري، كانت الفرق التي تحتل المركز الثاني في المجموعة تتأهل مباشرة إلى كأس العالم: في عام 1994، كان هناك فريقان إفريقيان والآن هناك ثمانية... لا أضيف أكثر من ذلك"، قال جاتوزو، الذي في الواقع أخطأ فيما يتعلق بما كان عليه الحال قبل عقدين من الزمن، عندما كانت الفرق التي تحتل المركز الثاني في المجموعات تلعب، بالمثل، في التصفيات.

الفرق، إن وجد، يتعلق بالفرق الثانية الأفضل، التي كان بإمكانها الحصول على مكان في كأس العالم التالية (وحالياً، إيطاليا من بين الأفضل بعد المتصدرين).. إذن، كيف تغيرت النسب المئوية للقارات مقارنةً بما كانت عليه قبل أربع سنوات؟

بعد أن زاد يويفا من 13 إلى 16 مكانًا بنسبة 6٪، حصلت إفريقيا وآسيا والأمريكتان وأوقيانوسيا على فرص أكبر لتمثيلها، مع إمكانية تأهل جميع المنتخبات الوطنية التابعة لكونميبول في أمريكا الجنوبية.