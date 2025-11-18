رجاءً لا تظلموا تونس | فينيسيوس مع بينتو "كارثتان" ورودريجو من يدفع الثمن .. وصراع "أنشيلوتي – إستيفاو" الأغرب!

إن كنت ممن توقعوا أن تكون مباريات التوقف الدولي الحالي "الودية" مملة بعدما حسم أطرافها مصيرهم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .. فقد أضعت على نفسك واحدة من أمتع المواجهات!

نعم! نعلم أن البعض - إن لم يكن كُثر - ظنوا أن مباراة تجمع بين المنتخب البرازيلي ونظيره التونسي، في إطار ودي، ستكون مملة ومن جانب واحد فقط لصالح راقصي السامبا .. لكن دعني أُخبرك أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بل أضاع نسور قرطاج الفوز من بين أيديهم!

كتيبة المدرب الوطني سامي الطرابلسي نجحت في ترجمة تفوقها في المباراة بهدف أول في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول عن طريق حازم المستوري بعد عرضية أكثر من رائعة من زميله علي عبدي.

لكن لسوء حظ التونسيين، منحت لمسة يد طائشة البرازيليين فرصة إدارك التعادل في الدقيقة 44 من الشوط ذاته، سجلها إستيفاو ويليان بنجاح على يسار الحارس أيمن دحمان.

هذا ملخص المباراة، لكن دعونا نتعمق أكثر في تفاصيل مواجهة البرازيل وتونس الودية في السطور التالية..