تامر أبو سيدو

توقعات كومبيوتر أوبتا لدوري الأبطال تصدم برشلونة وتُسعد ريال مدريد قبل 3 جولات من نهاية مرحلة الدوري

سقوط برشلونة في لندن قد يكلفه الكثير

حدّثت منصة "أوبتا" للإحصائيات توقعات "الكومبيوتر العملاق" لدوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، وقد جاءت النتائج صادمة لبرشلونة وسعيدة لريال مدريد.

ولا تتعلق التوقعات بالمتأهلين إلى دور الـ16، سواء مباشرة أو عبر الملحق، فقط، بل كذلك بنتائج الفرق في المراحل الإقصائية وصولًا للتتويج باللقب الثمين. فما هي تلك التوقعات؟

    الجولة الخامسة في دوري الأبطال

    واصل آرسنال فرض هيمنته على مشواره الأوروبي هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا لافتًا على بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مباراة أكدت الشخصية القوية التي بات يتحلى بها فريق ميكيل أرتيتا، وكرّست تفوقه الكامل في مرحلة الدوري بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

    واستطاع ريال مدريد العودة من اليونان بفوز صعب على أولمبياكوس 4-3، فيما سقط برشلونة أمام تشيلسي في لندن بثلاثة أهداف نظيفة، وعلى ملعبه عانى باريس سان جيرمان كثيرًا قبل أن يتخطى توتنهام بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

    واستطاعت الأندية الإيطالية، نابولي ويوفنتوس وأتالانتا، تحقيق الفوز في الجولة الخامسة، فيما سقط إنتر أمام أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية بهدفين مقابل هدف واحد.

    مانشستر سيتي عاد لنتائجه المحبطة بالخسارة أمام باير ليفركوزن بهدفين نظيفين، أما الخسارة الأشد صدمة فكانت سقوط ليفربول على ملعبه أمام آيندهوفن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

  • جدول ترتيب مرحلة الدوري

    يتصدر آرسنال جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، 15 نقطة من 5 مباريات، ويُطارده باريس سان جيرمان بـ13 نقطة ثم بايرن ميونخ وإنتر وريال مدريد ولكل منهم 12 نقطة.

    وتمتلك 5 أندية 10 نقاط لكل منهم، هم بوروسيا دورتموند وتشيلسي وسبورتينج لشبونة ومانشستر سيتي وأتالانتا، ويبتعد برشلونة في المركز الـ18 برصيد 7 نقاط فقط بعد سقوطه المخيب في ستامفورد بريدج، فيما يتواجد ليفربول في المركز لـ13 بنقاطه التسعة.

    نظام التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا يقضي بتأهل الفرق الثمانية الأوائل في جدول ترتيب مرحلة الدوري مباشرة إلى المرحلة التالية، فيما تلعب الأندية من التاسع حتى الـ24 ملحق تصفيات يُنتج عن تأهل الفرق الـ8 الأخرى، فيما تخرج الفرق المتبقية من البطولة تمامًا وتحصر جهودها في البطولة المحلية.

    توقعات كومبيوتر أوبتا

    نظام التوقعات الخاص بمنصة أوبتا الشهيرة للإحصائيات توقع ترتيب جدول الترتيب بعد نهاية مرحلة الدوري، واضعًا آرسنال على الصدارة ومستبعدًا برشلونة من الـ8 الأوائل.

    وتوقع الكومبيوتر العملاق تأهل الأندية التالية بالترتيب لدور الـ16 مباشرة: آرسنال، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، إنتر، مانشستر سيتي، تشيلسي، بوروسيا دورتموند.

    وصدمت التوقعات فريق برشلونة باستبعاده من تلك القائمة ووضعه في المركز الـ12، مما يعني اضطراره لمواجهة أخرى قبل حسم تأهله لدور الـ16، وقد وضعت ليفربول في المركز الـ11، ومعهما توقع الكومبيوتر تأهل أندية أتالانتا، سبورتينج لشبونة، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، توتنهام، نيوكاسل، جلطة سراي، أيندهوفن، نابولي، يوفنتوس، كاراباج، يونيون سان جلواز، مارسيليا وموناكو.

  • المرشح للفوز باللقب

    وفي توقعاته للفوز باللقب، منحت منصة أوبتا النسبة الأكبر لمتصدر جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا وكذلك جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، آرسنال، حيث منحته 24.36%، فيما منحت بايرن ميونخ 15.78% و12.67% لباريس سان جيرمان حامل اللقب.

    ولم تمنح أوبتا ريال مدريد سوى نسبة 7.09%، وقد تفوق عليه بالقليل مانشستر سيتي، حيث حصل على نسبة 7.66%، ولم يحصل برشلونة سوى على نسبة 5.34%.


  • الجولة القادمة

    تنطلق الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق التاسع من ديسمبر القادم، وتستمر على مدى يومين.

    وتتضمن الجولة عددًا من المباريات الحاسمة جدًا في حسابات التأهل لدور الـ16، سواء المباشر أو عبر الملحق، وفي أبرزها يلتقي ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي في ملعب سانتياجو بيرنابيو، فيما يحل ليفربول ضيفًا على إنتر في ملعب سان سيرو.

    برشلونة يستضيف آينتراخت فرانكفورت الألماني في ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه أخيرًا خلال مواجهة الدوري الإسباني الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو، فيما يحل تشيلسي ضيفًا على أتالانتا في مباراة مثيرة.

    المتصدر، آرسنال، يلتقي مع كلوب بروج في مباراة تبدو سهلة لكن التعادل الأخير للفريق البلجيكي مع برشلونة في نفس الملعب 3-3 يُجبر المدفعجية على الحذر الشديد، ويلعب بايرن ميونخ أمام سبورتينج لشبونة، ويخوض باريس سان جيرمان مغامرة محفوفة بالمخاطر ضد أتلتيك بيلباو.

    ويستضيف آيندهوفن، قاهر ليفربول في الجولة الخامسة في أنفيلد، على ملعبه بهولندا أمام أتلتيكو مدريد الباحث عن العودة بالنقاط الكاملة لتحسين وضعه في جدول الترتيب، فيما تنتظر أنتونيو كونتي مواجهة ثقيلة مع جوزيه مورينيو حين يحل نابولي ضيفًا على بنفيكا في البرتغال، ويستضيف باير ليفركوزن فريق نيوكاسل.