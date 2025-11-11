للمرة الثانية .. لاعب تشيلسي "المُهمش" يتعرض لحادث سطو مسلح خلال تواجده بمنزله

يُعتقد أن رجالاً ملثمين حاولوا اقتحام منزل ستيرلينج، الواقع في منطقة سكنية على أراضي كراون إستيت في بيركشاير، غرب لندن، حوالي الساعة 6:30 مساءً يوم السبت الماضي.

وكان ذلك قبل مباراة تشيلسي وولفز في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ستيرلينج لم يكن ضمن تشكيلة البلوز هذا الموسم، ولذلك كان في منزله عندما وقع الحادث، برفقة شريكته منذ فترة طويلة وأطفالهما الثلاثة. ولديه أيضًا طفل رابع من علاقة سابقة.

بخلاف محاولة المجرمين اقتحام المنزل، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى، ويود ستيرلينج أن يتم احترام خصوصيته وخصوصية عائلته.

وكان منزل آخر يقع في منطقة سوري، بالقرب من ملعب تدريب تشيلسي، قد تعرض للسطو في نهاية عام 2022، خلال كأس العالم. دفع ذلك الجناح إلى مغادرة معسكر إنجلترا في قطر على وجه السرعة للعودة إلى منزله، قبل أن يعود إلى البطولة قبل الهزيمة في ربع النهائي أمام فرنسا.