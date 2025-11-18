بعد صفعة ميسي .. تشافي ينقلب علنًا على لابورتا في معركة انتخابات برشلونة!

يُعد تشافي هيرنانديز أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم، حيث خاض 524 مباراة بقميص برشلونة وسجل 66 هدفًا، قبل أن يعود لاحقًا إلى النادي كمدرب رئيسي بعد تجربة ناجحة مع نادي السد القطري.
وتولى تشافي قيادة الفريق الكتالوني في نوفمبر 2021، خلال فترة رئاسة خوان لابورتا، ليبدأ رحلة إعادة بناء فريق بدا في حالة تراجع واضحة.
ففي موسمه الأول (2021-22)، أنهى برشلونة الدوري الإسباني في المركز الثاني بشكل محترم، لكنه فشل في المنافسات على باقي الكؤوس، بما في ذلك الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.
أما موسم 2022-23 فكان نقطة تحول بارزة، إذ قاد الفريق لتحقيق أول لقب للدوري الإسباني منذ أربع سنوات، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الإسباني، رغم استمرار الإخفاقات الأوروبية.
لكن العلاقة بين لابورتا وتشافي بدأت تتدهور في الموسم التالي بعد سلسلة من النتائج المخيبة، أبرزها خسائر قاسية أمام ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الكأس، ثم الهزيمة (5-3) أمام فياريال التي دفعت المدرب لتقديم استقالته وسط تكهنات عن إقالة وشيكة.
ورغم أن لابورتا أقنعه بالبقاء مؤقتًا، إلا أن تشافي أُقيل رسميًا في نهاية موسم 2023-24، ومع ذلك شدد رئيس برشلونة على أن العلاقة بين الطرفين بقيت إيجابية وخالية من الخلافات المستمرة.