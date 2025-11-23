على الرغم من سوء أدائهم، الذي جعلهم يحتلون المركز الحادي عشر في الجدول، يعتقد بيسكان أن ليفربول لا يزال بإمكانه المنافسة على اللقب. في حين أنهم يتأخرون بثماني نقاط عن متصدر الدوري أرسنال، والتي قد ترتفع إلى 11 نقطة إذا فاز الجانرز على توتنهام يوم الأحد، فقد تم تعويض فارق أكبر في الماضي.

وقال بيشْـتشان: "لن أكون متشائمًا للغاية بسبب الهزائم العديدة في آخر ست أو سبع أو ثماني مباريات، خاصة في الدوري. أعتقد أن ليفربول لا يزال لديه فرصة جيدة للتنافس على اللقب. الآن سيخوض الفريق سلسلة من المباريات التي، على الأقل على الورق، ستكون أسهل. آمل أن يتمكن من الفوز في عدة مباريات متتالية، وأعتقد أنه سيعود إلى سباق اللقب".

يعتقد المدافع السابق أيضًا أن ألكسندر إيساك، الذي عانى منذ انتقاله بمبلغ كبير من نيوكاسل يونايتد، يمكنه أن يقدم أداءً جيدًا أيضًا.

"أي فريق لم يكن يرغب في التعاقد مع ألكسندر إيزاك في بداية الموسم؟ لا أعتقد أن هناك أي فريق أو مدرب أو مجموعة من المشجعين يمكن أن يقولوا: "لا، لا، نحن لا نحبه. لا نعتقد أنه سيكون جيدًا بما يكفي لفريقنا"، قال. "إنه لاعب مميز. إنه مهاجم من الطراز الرفيع، كما يعلم الجميع. ونعم، لقد غاب عن فترة الإعداد للموسم، ومن المؤكد أن قلة اللياقة البدنية والحدة في المباريات تقلل من قدراته قليلاً. لكن الوضع مشابه لما قلناه عن محمد صلاح وفيرجيل فان ديك، فالجودة موجودة. وهناك جودة بالتأكيد. لطالما كانت موجودة. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ في التسجيل. إنها مسألة دخول الإيقاع الصحيح، وتسجيل بعض الأهداف، ثم استعادة بعض الزخم. والفريق بأكمله بحاجة إلى ذلك، وعندما يحدث هذا، سنرى قصة مختلفة".