تدريبات جوارديولا ساهمت في ذلك .. كواليس ابتعاد لاعب مانشستر سيتي السابق عن كرة القدم واتجاهه لدراسة القانون!

في حديثه لصحيفة "تيليغراف"، تحدث ويلهوفت-كينج عن تدريبات الفريق الأول تحت قيادة جوارديولا، وقال: "توتنهام فريق جيد، لكن مانشستر سيتي في مستوى آخر. دي بروين، هالاند... هؤلاء هم أفضل اللاعبين في العالم. لكنك تدرك أيضًا أنهم أشخاص عاديون. يتبادلون المزاح، وينتقدون بعضهم البعض عند ارتكاب الأخطاء. وعندما ترى بيب... تجده شديد الحيوية. الطاقة التي يجلبها، وإيماءات يديه، ورفع صوته. إنه أمر رائع حقًا".

ومع ذلك، سرعان ما أصبحت التجربة صعبة من الناحية النفسية: "ثم... لا أريد أن أقول إنني أصبت بخيبة أمل، لكنك تدرك... حسناً، أصبح التدريب مع الفريق الأول أمراً لا يتطلع إليه أحد، بشكل غريب. لأنك كنت تضغط فقط. كنا نركض وراء الكرة مثل الكلاب لمدة نصف ساعة، 60 دقيقة. إنها ليست تجربة ممتعة للغاية، خاصة عندما تحاول الضغط على دي بروين أو جوندوجان أو فودن. لا يمكنك الاقتراب منهم، لذا فإن الشعور بعدم الرغبة في القيام بذلك يتغلب على الإعجاب بهم".

وفي حديثه عن كيفية فقدانه حب الحياة اليومية كلاعب محترف شاب، أضاف الإنجليزي: "لم أكن أستمتع بها. لا أعرف ما كان السبب، ربما البيئة. كنت أشعر بالملل في كثير من الأحيان. كنت تتدرب، وتعود إلى المنزل ولا تفعل أي شيء حقًا. إذا قارنت ذلك بالوقت الحالي... فأنا أجد صعوبة في إيجاد ساعات في اليوم".

ووصف أيضًا توقعاته المهنية خارج كرة القدم: "لطالما شعرت بعدم التحفيز في كرة القدم. لا تسيئوا فهمي. ما زلت أحبها. لكنني لطالما شعرت أنني أستطيع أن أفعل المزيد. كنت أضيع ساعات من اليوم. كنت بحاجة إلى شيء مختلف، وأوكسفورد أثارت حماسي؛ وكذلك الناس. أعتقد أن هذا هو السبب.

"لنفترض أنني كنت سأعمل في الدوري الأول أو الدوري الممتاز... ستكسب أموالاً جيدة. لكن إلى أي مدى سأستمتع بذلك؟ لم أكن متأكداً في ذهني. كما أن أفضل سيناريو هو أن تلعب لمدة 10 أو 15 عامًا، وبعد ذلك ماذا؟ اعتقدت أن الذهاب إلى الجامعة سيوفر لي منصة لأفعل شيئًا على الأقل لفترة أطول من 10 إلى 15 عامًا. لذا، فهي أيضًا مسألة طويلة الأمد".