منح نادي برشلونة، رونالد أراوخو إجازة مفتوحة المدة بعد طلب اللاعب، وقد أجرى ممثلو المدافع الأوروجواياني محادثات مع المدير الرياضي للنادي ديكو يوم الاثنين بعد أن لم يشارك المدافع في تشكيلة المباراة التي فاز فيها الفريق 3-1 على ألافيس في الدوري الإسباني يوم السبت في ملعب كامب نو.
بعد جلسة ممثلي اللاعب مع ديكو .. إجازة مفتوحة لأراوخو مع برشلونة بناء على طلبه
طرد أراوخو
بعد طرده في هزيمة برشلونة 3-0 أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، غاب أراوخو عن المباراة التي فاز فيها فريقه على ألافيس ليتصدر الدوري الإسباني.
ساعد هدفان من داني أولمو وهدف من لامين يامال فريق المدرب فليك على الصعود إلى القمة متقدماً على ريال مدريد، الذي بقي في المركز الثاني بعد تعادله 1-1 مع جيرونا يوم الأحد.
ومع ذلك، غاب أراوخو عن فوز برشلونة المهم على ألافيس، حيث اضطر الظهير الأيسر جيرارد مارتين إلى اللعب في مركز الدفاع إلى جانب الشاب باو كوبارسي.
أراوخو يخشى أن يضر برشلونة
ووفقًا لموقع "ذا أثليتك"، فقد سُمح لأراوخو بأخذ قسط من الراحة بناءً على طلب من وكلائه. ويذكر التقرير أن رئيس نادي برشلونة ديكو وافق على رغبة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في الابتعاد عن كرة القدم، حيث يظل النادي ملتزمًا بمنحه الوقت الذي يحتاجه للتعافي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في وقت سابق يوم الاثنين أن أراوخو قدم هذا الطلب لأنه لا يعتقد أنه قادر على تقديم أداء جيد لبرشلونة في الوقت الحالي. وأضاف التقرير أن المدافع يخشى أن يضر بالفريق إذا حاول إجبار نفسه على اللعب.
ورفض مدرب برشلونة فليك الخوض في تفاصيل سبب طلب المدافع الأوروجوياني فترة غياب، وقال قبل مباراة الثلاثاء مع أتلتيكو مدريد: "إنها مسألة خاصة، ولا أريد أن أقول المزيد. وأرجوكم، أقدر لكم احترام ذلك".
معاملة غير عادلة
جاءت تعليقات فليك بعد أن قال رئيس برشلونة جوان لابورتا إن مدافع الفريق قد تعرض لمعاملة غير عادلة في الأسابيع الأخيرة وأن النادي يدعمه.
وفي كلمة ألقاها خلال حدث أقيم في أندورا يوم الجمعة، قال لابورتا: "لقد تعرض لانتقادات شديدة، ولا أعتقد أن ذلك عادل. إنه يبذل قصارى جهده على أرض الملعب، وهو قائدنا، والآن عليه أن يتجاوز هذه الفترة الصعبة لأنه شخص عاطفي للغاية وذو مشاعر قوية، لقد مر بوقت عصيب، وأريد أن أقول له إننا ندعمه، وإنه يحتاج إلى طي هذه الصفحة لأننا هنا نفوز جميعًا ونخسر جميعًا، ولا أحد مسؤول عن الهزائم أو الانتصارات".
اختبار صعب أمام أتلتيكو
يستعد برشلونة لمباراة منتظرة مع أتلتيكو مدريد في ثالث مباراة له في ملعب كامب نو بعد تجديده، بعد المباريات السابقة ضد أتلتيك بيلباو وألافيس. بينما يأمل حامل اللقب في تحقيق فوز يبقيه متقدماً على غريمه ريال مدريد - الذي يزور بيلباو يوم الأربعاء - فإن أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني سيشكل اختباراً صعباً لرجال فليك.
يحتل الروخي بلانكوس حالياً المركز الرابع في جدول الترتيب، ويمكنه أن يتساوى في النقاط مع برشلونة في حالة فوزه في كامب نو. خسر فريق سيميوني مباراة واحدة فقط من أصل 14 مباراة في الدوري في موسم 2025-26، وفاز في تسع مباريات وتعادل في أربع.
وفي معرض حديثه عن المباراة، قال مدرب برشلونة: "نحن نعلم أننا نواجه فريقًا رائعًا يتمتع بالكثير من الجودة، وهو أحد أفضل الفرق في أوروبا ويقوده أحد أفضل المدربين. ولهذا السبب، ستكون مباراة صعبة، لقد عدنا إلى القمة ونحن سعداء بذلك، فهذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه، ولكن المهم هو البقاء هناك حتى نهاية الموسم. علينا أن نواصل العمل الجاد ونبذل قصارى جهدنا. نحن في الصدارة ولكننا لا نقدم أفضل ما لدينا في الوقت الحالي. نحتاج إلى المضي قدمًا لاستعادة أفضل مستوياتنا الكروية".
وأضاف: "أعتقد أننا نرتكب الكثير من الأخطاء، على الرغم من أننا نمتلك الجودة اللازمة للسيطرة على المباريات. هذا شيء افتقدناه في المباريات الأخيرة، لكننا قادرون على تحقيقه ونعمل على ذلك".