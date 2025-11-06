AFP
"لا يمكن افتتاحه على حساب حقوقهم" .. احتجاجات العمال الأجانب تتسبب في أزمة لبرشلونة قبل الاحتفال بملعب "كامب نو"!
احتجاجات بسبب الاستغلال المزعوم للعمال الأجانب
تتصاعد التوترات في برشلونة مع مواجهة إعادة تطوير ملعب كامب نو لجدل جديد. يوم الثلاثاء، تجمع العشرات من عمال البناء خارج الملعب للاحتجاج على الفصل المزعوم والترحيل المحتمل لحوالي 50 موظفًا أجنبيًا يعملون في ظروف غير قانونية. واتهمت الاحتجاجات، التي نظمتها نقابة CCOO الإسبانية، شركتي المقاولات Limak و Ekstreme Works بمحاولة إعادة العمال غير المسجلين إلى بلدانهم الأصلية "دون أي ضمانات". وادعى ممثل النقابة كارلوس ديل باريو أن العديد منهم عانوا من ظروف عمل قاسية، قائلاً لوكالة EFE: "بعضهم كان يعمل 12 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، لأكثر من عام".
ووفقًا للنقابة، فإن العمال "الذين لا يحملون وثائق" يتم فصلهم دون معاملة عادلة أو تعويض. وأضاف ديل باريو: "في اللحظة التي تطأ أقدامهم الأراضي التركية، ستتضاءل قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".
وحث النادي والسلطات على التدخل، داعياً الحكومة الإسبانية إلى تفعيل تدابير طارئة لتسوية أوضاع المهاجرين وضمان تسجيل جميع العمال المتضررين في الضمان الاجتماعي.
الاتحاد ينتقد برشلونة لـ"تجاهله"
اتهمت نقابة CCOO نادي برشلونة بتجاهل النداءات المتكررة لمعالجة وضع العمال. وقال ديل باريو للصحفيين إن القضية قد أثيرت بالفعل مع مفتشية العمل، مدعيا أن النادي "تجاهل" مطالب النقابة. وقال: "نحن ندرك أن هناك ضغوطا كبيرة لفتح الملعب، ولكن ما لا يمكن أن يحدث هو القيام بذلك على حساب حقوق العمال".
لم يصدر النادي الكتالوني العملاق أي تعليق رسمي حتى الآن، لكن هذه الجدل يضاف إلى الانتقادات السابقة لمشروع إعادة تطوير Espai Barca. في عام 2023، واجه النادي ردود فعل عنيفة بسبب ممارسات عمل غير قانونية مزعومة، لكنه أصر على أن المشاكل "قيد التصحيح". كما واجه شريك النادي في البناء، Limak، تدقيقًا في الماضي بشأن حقوق العمال والجدل البيئي في تركيا، مما زاد من المخاوف بشأن إدارة إعادة بناء كامب نو.
تداعيات أوسع نطاقاً وتأثير على السمعة
توقيت الاحتجاجات لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة لبرشلونة، مع إعادة افتتاح كامب نو بعد أسابيع قليلة. إن عملية إعادة التطوير، التي عانت من التأخير وتجاوز التكاليف، متأخرة بالفعل 317 يوماً عن الجدول الزمني المحدد حتى منتصف أكتوبر 2025.
أثارت مزاعم نقابة CCOO تساؤلات ليس فقط حول الإشراف على المقاولين، ولكن أيضًا حول المسؤولية الأخلاقية للنادي. كانت نائبة الرئيس المؤسسي إيلينا فورت قد اعترفت سابقًا بوجود "شذوذات طفيفة" في ممارسات العمل في المشروع، لكنها نفت وجود انتهاكات منهجية.
ومع ذلك، يرى النقاد أن مظاهرة يوم الثلاثاء تثبت أن هذه القضايا لم يتم حلها وقد تضر بصورة برشلونة العالمية في الوقت الذي يستعد فيه النادي لاستقبال المشجعين مرة أخرى في ملعبه التاريخي.
إعادة فتح ملعب كامب نو يواجه حالة من عدم اليقين وسط توتر متصاعد
يقال إن برشلونة سيستأنف نشاطه في ملعب كامب نو سبوتيفاي في 22 نوفمبر، عندما يستضيف نادي أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، أعلن النادي عن عقد حصة تدريبية مفتوحة للفريق الأول في الملعب يوم الجمعة من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تجذب 23 ألف مشجع في ما سيكون بمثابة اختبار تشغيلي كبير. ومع ذلك، قد يؤدي نزاع العمال إلى تعقيد هذه الخطط. إذا أوقف المقاولون العمل أو فشلوا في تلبية المتطلبات القانونية، فلا يمكن استبعاد المزيد من التأخير في إعادة الافتتاح.
لقد أضعفت النكسات المستمرة، من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية إلى التحديات اللوجستية، طموح النادي في إقامة حفل عودة إلى كامب نو، وقد تلقي هذه الجدل الأخير بظلاله على العودة التي طال انتظارها.
في الوقت الحالي، تتجه الأنظار إلى مفاوضات النقابة ورد الحكومة، في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة تحقيق التوازن بين التقدم في مشروع إسباي برشلونة والدعوات المتزايدة للعدالة وراء الكواليس.
