"يجب الرد في الملعب".. أول تعليق رسمي من برشلونة على اتهامات بيريز بشأن نيجريرا!

لم يكتفِ بيريز بالتصريحات الإنشائية والاتهامات المرسلة، بل لجأ إلى لغة الأرقام والرسوم البيانية لتدعيم نظرية "المحاباة التحكيمية"، مستعرضاً إحصائيات صادمة حول الفوارق في البطاقات الحمراء. وأشار "القرش الأبيض" إلى وجود خلل إحصائي فاضح، موضحاً أن برشلونة تمتع برصيد إيجابي هائل في البطاقات الحمراء وصل إلى (+49) خلال فترة نفوذ نيجريرا، في حين كان رصيد ريال مدريد (-1) فقط، وهو تباين وصفه بغير المنطقي. ولإثبات وجهة نظره بأن هذا "الشذوذ الإحصائي" يقتصر على إسبانيا فقط، عقد بيريز مقارنة دقيقة مع المسابقات الأوروبية، حيث أظهرت البيانات أن الرصيد في أوروبا متطابق تقريباً (+12 لبرشلونة و+13 لمدريد)، وهي أرقام تتماشى مع المعدلات الطبيعية لأندية النخبة مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

واستخدم بيريز هذه المفارقة الرقمية كدليل دامغ على أن "البيئة التحكيمية" في الليجا كانت موجهة لخدمة طرف واحد، تاركاً الحكم النهائي لأعضاء النادي والجمهور بقوله: "استنتجوا ما شئتم"، في إشارة واضحة إلى أن الأرقام تكشف عمق الأزمة التي عانى منها ريال مدريد محلياً مقارنة بوضعه الطبيعي أوروبياً.

وصرح قائلاً: "ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي مثل في المحاكمة. أربعة رؤساء حافظوا على مدفوعات بالملايين لمدة 17 عاماً لنائب رئيس الحكام".

كما تحدث عن موقف رئيس اللجنة الفنية للحكام: "طلب منا فران سوتو المضي قدماً ونسيان 'قضية نيجريرا'. من الذي سينسى ذلك؟ الحقيقة هي أنهم [الحكام المتورطون] لا يزالون هناك. إنه وضع يمنعهم من التصرف بحيادية".