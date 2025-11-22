أصبح الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مطالبًا بالانتظار قليلًا حتى يخوض أولى مبارياته على ملعب كامب نو، بعدما تقرر استبعاده من قائمة البلوجرانا، من مباراة أتلتيك بيلباو.
في ليلة الاحتفال بالعودة إلى الملعب التاريخي لبرشلونة بعد عامين، فاجأ المدرب الألماني هانز فليك، الجميع، باستبعاد ماركوس راشفورد من قائمة الفريق أمام أتلتيك كلوب، ليقرر الدفع بفيراس توريس في الجهة اليسرى، ويشكل ثلاثيًا هجوميًا مع لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي.
وقدم لاعب مانشستر يونايتد، المُعار إلى برشلونة، بداية متميزة مع الفريق الكتالوني؛ حيث ساهم في تسجيل العديد من الأهداف والتمريرات الحاسمة، إلا أن البلوجرانا أعلن عن عدم مشاركته في مباراة الليجا، اليوم، خلال محاولة تقليص الفارق مع الغريم التقليدي ريال مدريد.