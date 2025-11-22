وبعد أقل من شهرين من فترة احترافه في برشلونة، أعرب ماركوس راشفورد عن أمنيته في الرحيل بشكل نهائي عن مانشستر يونايتد، وتحويل إعارته مع العملاق الإسباني، إلى بيع نهائي، حيث تشير التقارير إلى أنه قد يكون متاحًا بمقابل يتراوح بين 30-35 مليون يورو (26-30 مليون جنيه استرليني).

وفي نهاية أكتوبر، تلقى راشفورد سؤالًا حول ما إذا كان يرغب في الانضمام إلى برشلونة، ليجيب قائلًا "نعم، بالتأكيد. أنا أستمتع بهذا النادي، وأعتقد أن برشلونة هو أحد الأندية الرئيسة في تاريخ كرة القدم بالنسبة لأي شخص يحب هذه الرياضة. بالنسبة لي كلاعب، إنه لشرف كبير. التركيز الرئيس هو الفوز بالمباريات، ولذلك انتقلت إلى هذا النادي، وهو ما يطلبه".

ويحظى راشفورد بإشادة من قِبل المدير الفني الألماني هانز فليك، الذي قد يلعب دورًا محوريًا في قرار شراء عقد النجم الإنجليزي صاحب الـ28 عامًا، بصورة دائمة.

وفي سبتمبر، بعد تسجيله هدفين في مرمى نيوكاسل يونايتد، قال المدرب السابق لبايرن ميونخ "إنه لاعب رائع، وموهبة كبيرة، تسديداته مذهلة، كلاعب مهاجم، من الرائع دائمًا أن يسجل الأهداف، لذا أنا سعيد للغاية من أجله. قبل بداية الموسم، قال (المدير الرياضي) ديكو، وأنا، إننا بحاجة إلى لاعب مثله، إنه لا يصدق، لديه المزيد من الإمكانات التي يستطيع إظهارها لنا".

وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن راشفورد، الذي يمتد عقده مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2028، قد استبدل فندق إقامته، بالقرب من كامب نو، بشقة في إسبلوجيس دي يوبريجات، وهي بلدية تقع في ضواحي برشلونة، ما يشير إلى أنه يشعر بالاستقرار في محيطه الجديد.