رئيس بايرن ميونخ : لا أحترم نموذج برشلونة ومصيرهم في أي دوري آخر هو الهبوط!

النادي الكتالوني يعاني من الناحية المالية على مدار السنوات الماضية

انتقد رئيس بايرن ميونخ الفخري أولي هونيس نادي برشلونة بسبب سوء إدارته المالية في ظل ديون تضخمت لتصل إلى 1.45 مليار يورو (1.27 مليار جنيه إسترليني/1.68 مليار دولار). 

هونيس، الذي أعرب عن فخره بكيفية إدارة النادي البافاري، ادعى أن طريقة عمل برشلونة غير مستدامة إلى حد كبير وأنها كانت ستؤدي إلى هبوط النادي من الدرجة الأولى في أي بلد آخر. 

  • تفاصيل الانهيار المالي في برشلونة

    المشاكل المالية التي يواجهها نادي برشلونة معروفة للجميع. خلال السنوات الأخيرة من رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، أنفق الكتالونيون أموالهم بشكل متهور وتجاهلوا الإدارة المالية.

     وقد أدى ذلك إلى عواقب وخيمة على برشلونة في الآونة الأخيرة، حيث اضطر النادي إلى بيع بعض أصوله في محاولة يائسة لإنقاذ سفينته الغارقة.

    يواجه برشلونة حاليًا ديونًا هائلة تبلغ 1.45 مليار يورو. يعود السبب في ذلك إلى المكاسب غير المتوقعة البالغة 222 مليون يورو من انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، تلاها انخفاض مدمر في الإيرادات بسبب جائحة كوفيد-19، وارتفاع التكاليف المرتبطة بمشروع إعادة تطوير Espai Barca البالغ 1.5 مليار يورو. 

    وبدلاً من تحقيق الاستقرار بعد رحيل نيمار، اختار النادي الانخراط في موجة إنفاق سخية، حيث أنفق 960.3 مليون يورو على رسوم الانتقالات على مدى ثلاث سنوات، بإنفاق صافٍ قدره 399 مليون يورو. كما ارتفعت تكاليف كرة القدم، حيث قفزت الأجور وتكاليف الإطفاء من 367.4 مليون يورو إلى 593.9 مليون يورو، وهو ما استهلك 81٪ من إيرادات النادي في موسم 2017-2018، وفقًا لأرقام موقع "ذا أثلتيك".

    وأضاف عقد ليونيل ميسي في عام 2017، الذي قُدرت قيمته بمبلغ مذهل بلغ 555.2 مليون يورو على مدى أربع سنوات وكلف في النهاية حوالي 515 مليون يورو، مزيدًا من الضغط على الموارد المالية، وانخفضت إيرادات المباريات من 174.9 مليون يورو إلى 23.7 مليون يورو فقط خلال الوباء، مما أدى إلى تأجيل دفع رواتب بقيمة 389 مليون يورو. 

    وبحلول نهاية موسم 2020-21، سجل البلوجرانا خسارة قياسية بلغت 555.4 مليون يورو، مما دفع الرئيس جوان لابورتا إلى اتخاذ تدابير صارمة. قام بتفعيل سلسلة من "الوسائل المالية"، مثل بيع 25 في المائة من حقوق البث التلفزيوني للدوري الإسباني مقابل 667.5 مليون يورو وتصفية 49 في المائة من Barca Studios - الكيان الرئيسي للنادي المسؤول عن إنشاء وإنتاج وتسويق جميع المحتويات السمعية البصرية للنادي - مقابل 200 مليون يورو، على الرغم من أن هذه الصفقة فقدت قيمتها منذ ذلك الحين، حيث لم يتحقق سوى 20 مليون يورو.

    لتغطية الخسائر قصيرة الأجل، سجل النادي أيضًا 71.6 مليون يورو من بيع مقاعد كبار الشخصيات في كامب نو بقيمة 100 مليون يورو، في حين تضخم ميزانية "إسباي برسا" من 600 مليون يورو في البداية إلى 1.5 مليار يورو، مع وصول الإنفاق الفعلي بالفعل إلى 975 مليون يورو وتضرر الإيرادات بسبب الانتقال المؤقت إلى ملعب مونتجويك. 

    وتبع ذلك اقتراضات ضخمة، بما في ذلك 595 مليون يورو من Goldman Sachs مع 30 مليون يورو كمدفوعات سنوية، ودفعة واحدة بقيمة 265.7 مليون يورو مستحقة في 2031-32، و907.7 مليون يورو مرتبطة بمشروع ملعب كامب نو الجديد، مما جعل برشلونة النادي الأكثر مديونية في كرة القدم.

    رئيس بايرن ميونخ ينتقد انزلاق برشلونة المتهور في الديون

    في حديثه مع OMR Podcast هذا الأسبوع، لم يتردد الرئيس الفخري لبايرن ميونخ هونيس في التعبير عن رأيه بصراحة بشأن أزمة الديون المتفاقمة التي يواجهها نادي برشلونة. أكد هونيس أن نهج النادي يتعارض مع الإدارة المستدامة للأندية، واعترف بأنه مندهش من تمكن الفريق من البقاء في الدوري الممتاز على الرغم من أزمته المالية.

    وقال: "برشلونة ليس النموذج الذي أتصوره. في أي بلد آخر، لن يكونوا حتى في الدرجة الأولى. عندما يكون لديك 1.3 مليار يورو من الديون، كيف من المفترض أن تعمل؟ أجد أنه من غير المعقول وغير المفهوم أنهم ما زالوا يلعبون في الدرجة الأولى. إنه نموذج نادي لن أحترمه أبدًا. في أي بلد عادي، لن يكون نادٍ يدار بهذه الطريقة في الدرجة الأولى. بصراحة، إنها معجزة أنهم ما زالوا مسموح لهم باللعب في الدرجة الأولى.

    "هذا يتناقض تمامًا مع الرقابة التي نمارسها في بايرن ومواردنا المالية السليمة، التي يجب أن تكون مثالًا لجميع الأندية في أوروبا. يمكننا أن نفخر بإدارة قوية، مع حكم اقتصادي سليم، ومستوى جودة رياضية لا يعتمد على المناورات المالية.

    "إن لوائح الترخيص الألمانية الصارمة وضغط عمليات التدقيق من شأنهما أن يشلان على الفور ناديًا عليه ديون بقيمة 1.3 مليار يورو".

  • قائمة بديون برشلونة

    كشف التقرير المالي لبرشلونة للموسم 2024-25 عن بعض التفاصيل المهمة حول الأندية التي لا يزال بطل الدوري الإسباني مدينًا لها بأموال. وفقًا للتقرير، لا يزال النادي الكتالوني مدينًا بمبلغ 159.1 مليون يورو (140 مليون جنيه إسترليني/184 مليون دولار) لعدة أندية. يتصدر قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز فريق ليدز يونايتد، الذي لم يتسلم بعد المبلغ المتبقي البالغ 41.9 مليون يورو (36 مليون جنيه إسترليني/48 مليون دولار) لانتقال رافينيا ، الذي تم التعاقد معه في عام 2022.

    ويستحق بايرن ميونخ 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني/23 مليون دولار) عن روبرت ليفاندوفسكي، بينما سيتعين على برشلونة دفع 24.5 مليون يورو (21 مليون جنيه إسترليني/28 مليون دولار) مقابل خدمات جول كوندي. وقد وصل اللاعبون الثلاثة المذكورون أعلاه إلى كاتالونيا منذ أكثر من ثلاثة صيوف.

    وتتعدى الديون ذلك: يستحق مانشستر سيتي 13.3 مليون يورو (11.5 مليون جنيه إسترليني/15 مليون دولار) مقابل فيران توريس، وريال بيتيس 8 ملايين يورو من بيع إيميرسون رويال. كما توجد مدفوعات صغيرة مستحقة لناديات مثل جيرونا وفالنسيا وسبورتينج لشبونة ورين.

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    برشلونة يقترب من أفضل مستوياته على أرض الملعب

    بينما لا يزال الكتالونيون غارقين في مشاكل مالية عميقة، بدأت الأمور تبدو مشرقة للغاية فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالملعب. على الرغم من الخسائر أمام باريس سان جيرمان وإشبيلية وريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، ناهيك عن التعادل المفاجئ 3-3 ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، يبدو هانز فليك وفريقه وكأنهم فريق متجدد. على الرغم من غياب لاعبين أساسيين مثل بيدري وجافي بسبب الإصابات، قام حامل لقب الدوري بعمل رائع بتقليص فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد من خمس نقاط إلى نقطة واحدة فقط. سيواجهون تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء.

