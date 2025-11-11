Messi RonaldoGoal Only
علي رفعت

من باتمان إلى المافيا والقدم الواحدة والمنشطات: 8 تصريحات جدلية خلدها صراع ميسي ورونالدو!

القائد العسكري والابن البار: أغرب 8 تصريحات أشعلت نار المنافسة بين الأسطورتين

لمدة تزيد عن 15 عاماً، لم تكن المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مجرد صراع داخل المستطيل الأخضر، بل كانت حرباً ثقافية وإعلامية شاملة. 

هذا الصراع الأسطوري أجبر الجميع - من رؤساء الفيفا إلى أساطير الماضي واللاعبين الحاليين وحتى عائلاتهم - على اختيار طرف.

ونتيجة لذلك، امتلأ أرشيف كرة القدم بتصريحات عاطفية، غير منطقية، وأحياناً جدلية بشكل صريح، كانت هذه التصريحات بمثابة وقود دائم لإشعال الجدل.

فيما يلي نرصد 8 من أكثر التصريحات إثارة للجدل والتي تحولت إلى سقطات تاريخية في هذه المقارنة المستحيلة.

  • Joseph BlatterGetty Images

    سيب بلاتر: القائد العسكري و الابن البار (2013)

    السقطة: في ندوة بجامعة أكسفورد، ارتكب سيب بلاتر، رئيس الفيفا آنذاك، خطأً فادحاً، عندما سُئل عن المقارنة، قال: ميسي هو الابن البار الذي يتمناه كل أب.. والآخر يبدو كالقائد العسكري في الميدان، لم يكتفِ بلاتر بذلك، بل وقف وقلّد مشية رونالدو بشكل ساخر.

    لماذا هو جدلي؟ كان هذا التصريح كارثة من رأس هرم كرة القدم، أن يُظهر رئيس الفيفا تحيزاً علنياً ويسخر من أحد المرشحين الدائمين للكرة الذهبية هو قمة انعدام المهنية.

    التصريح أغضب ريال مدريد ورونالدو، الذي رد بقوة في الملعب، واعتبره الكثيرون دليلاً على أن المنظومة تفضل الفتى الطيب ميسي.

    • إعلان

  • بيليه: ميسي يلعب بقدم واحدة (2018)

    السقطة: في محاولة متكررة للدفاع عن إرثه، قرر بيليه التقليل من ميسي، قائلاً: "كيف تقارنون لاعباً يجيد اللعب بالرأس ويلعب بكلتا القدمين (يقصد نفسه)، بلاعب آخر يلعب بقدم واحدة فقط (ميسي)، ولديه مهارة واحدة، ولا يجيد ضربات الرأس؟"

    لماذا هو جدلي؟ لأنه ببساطة غير صحيح، التجاهل المتعمد لحقائق موثقة هو ما يجعل التصريح مثيراً للسخرية، ميسي سجل عشرات الأهداف بقدمه اليمنى الضعيفة، وسجل أحد أشهر أهدافه في نهائي دوري أبطال 2009 بضربة رأس تجاوزت فان دير سار، كان تصريحاً يائساً من الملك لحماية عرشه.

  • جوي بارتون: هرمونات ميسي عبارة عن منشطات

    السقطة: اللاعب الإنجليزي المشاغب، جوي بارتون، قرر أخذ الجدل إلى منحنى مظلم قائلًا: "ميسي أُعطي هرمونات النمو في سن مبكرة لتحسين نموه، لو لم يحدث ذلك، لما أصبح اللاعب الذي هو عليه الآن"

    لماذا هو جدلي؟ هذا التصريح هو تشويه متعمد للحقيقة، بارتون يخلط عمداً بين علاج طبي ضروري لإنقاذ حياة طفل يعاني من نقص حاد في هرمون النمو، وبين المنشطات المستخدمة للغش الرياضي، إنه تحويل مأساة طبية إلى اتهام مشين، وهو مستوى منخفض جداً في النقاش.

  • UC Sampdoria v AC Chievo Verona - Serie AGetty Images Sport

    أنطونيو كاسانو: رونالدو ليس ضمن أفضل 5 بالتاريخ

    السقطة: المهاجم الإيطالي المثير للجدل يكره رونالدو علناً، أشهر تصريحاته: "رونالدو ظاهرة مُصنّعة، أما ميسي فهو موهبة فطرية.. بالنسبة لي، رونالدو ليس حتى ضمن أفضل 5 لاعبين في التاريخ، هناك ميسي، بيليه، مارادونا، كرويف، ورونالدو البرازيلي".

    لماذا هو جدلي؟ إنها المبالغة العاطفية، يمكنك تفضيل ميسي، لكن استبعاد الهداف التاريخي لكرة القدم، الفائز بـ 5 كرات ذهبية و 5 ألقاب دوري أبطال، من قائمة أفضل 5 هو تصريح عاطفي بحت لا يستند للمنطق، ويهدف فقط للاستفزاز.

  • كريستيانو رونالدو: أنا الأفضل في التاريخ (2017)

    السقطة: بعد فوزه بالكرة الذهبية الخامسة معادلاً رقم ميسي وقتها، صرح رونالدو: "أنا أفضل لاعب في التاريخ، لا أرى أي شخص أفضل مني، لا يوجد لاعب يفعل أشياء لا أستطيع أنا فعلها، ولكني أفعل أشياء لا يستطيع الآخرون فعلها".

    لماذا هو مثير للجدل؟ بينما الثقة بالنفس هي جزء من شخصية رونالدو، فإن إعلان الأفضلية المطلقة في ذروة المنافسة مع ميسي اعتبره الكثيرون غطرسة لا مبرر لها، هذا التصريح، بعكس تصريحات ميسي الأكثر تحفظاً، أصبح السلاح المفضل لمنتقدي رونالدو لإظهار الأنا لديه.

  • جوتي: ميسي في تراجع منذ عامين (2013)

    السقطة: في أوائل 2013، صرح أسطورة ريال مدريد، جوتي: "رونالدو هو الأفضل حالياً، ميسي في تراجع خلال العامين الماضيين".

    لماذا هو جدلي؟ التوقيت، جوتي قال هذا التصريح بعد أن أنهى ميسي عام 2012 بتسجيله 91 هدفاً في عام ميلادي واحد وهو رقم قياسي تاريخي مطلق، وفاز لتوه بالكرة الذهبية الرابعة على التوالي، أن تصف لاعباً في هذه الذروة التاريخية بأنه في تراجع هو تعريف التعصب الكروي الذي يعمي عن الحقائق.

  • Cristiano Ronaldo Katia Aveiro Diogo Jota DeathGetty

    كاتيا أفيرو: عالم المافيا والأموال (2018)

    السقطة: عندما كسر لوكا مودريتش هيمنة الثنائي وفاز بالكرة الذهبية 2018، لم تتقبل عائلة رونالدو الأمر، وكتبت أخته كاتيا أفيرو على إنستجرام: "للأسف، هذا هو عالم كرة القدم الذي نعيش فيه، عالم المافيا والأموال".

    لماذا هو جدلي؟ لأنه نظرية مؤامرة صريحة، بدلاً من الاعتراف بموسم مودريتش الاستثنائي، تم تصوير الأمر على أنه سرقة تمت بفعل المافيا، هذا التصريح حوّل خسارة جائزة فردية إلى فضيحة فساد عالمية والأكثر غرابة أن هذا الصراع ليس مع ميسي، بل مع زميل لرونالدو وصديق مفترض له، وهو ما يظهر حدة التوتر التي خلقتها المنافسة.

  • خورخي سامباولي: ميسي باتمان ورونالدو شرطي (2017)

    السقطة: "عندما كان مدرباً لإشبيلية ، سُئل خورخي سامباولي عن المقارنة، فقال: مقارنة ميسي بالبقية هي مثل مقارنة شرطي عظيم بباتمان".

    لماذا هو جدلي؟ إنها أغرب استعارة في القائمة، سامباولي، في محاولة لمدح ابن بلده، اختار تشبيهاً طفولياً وغريباً.

    النية كانت واضحة (ميسي بطل خارق ورونالدو مجرد موظف مجتهد)، لكن التشبيه كان سخيفاً لدرجة أنه أصبح مادة للسخرية، وأظهر مدى العجز عن إيجاد كلمات عادية لوصف المنافسة.

  • بيت القصيد

    هذه التصريحات ليست مجرد آراء، بل هي شواهد على الهستيريا التي أصابت عالم كرة القدم. 

    لقد أثبت صراع ميسي ورونالدو أن العاطفة والانتماء يمكن أن يجعلا أذكى المحللين، وأكبر الأساطير، وحتى رؤساء الاتحادات، يدلون بتصريحات تعيش للأبد كسقطات لا تُنسى.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد