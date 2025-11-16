اللاعب، الذي تحول من موهبة صاعدة إلى بطل للعالم وصاحب إحدى أغلى صفقات الدوري الإنجليزي في غضون أشهر، تحدث بعمق عن اللحظات التي شكلت مسيرته.
إنزو فرنانديز: خضنا مونديال قطر "من أجل ميسي".. وموقعة السعودية كانت "صدمة"!
صدمة افتتاح المونديال أمام السعودية
بعيداً عن ضجيج الملاعب، كشف فيرنانديز عن كواليس لا تُنسى من مونديال قطر 2022، متطرقاً بصراحة نادرة إلى إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، وهي مباراة الافتتاح أمام المنتخب السعودي.
استهل فيرنانديز حديثه في برنامج "Extra Time" على قناة "كورة بريك" بموقع يوتيوب عن كأس العالم بالعودة إلى اللحظة التي صدمت العالم، وهي الهزيمة الافتتاحية غير المتوقعة أمام المنتخب السعودي.
اعترف إنزو بأن هذه النتيجة لم تكن مجرد خسارة عادية، بل كانت بمثابة "صدمة قوية جداً" للفريق بأكمله. وأوضح الأهمية النفسية الكبيرة للمباراة الأولى، مشيراً إلى أن "الفوز بالمباراة الأولى في كأس العالم دائماً مهم لبناء الثقة"، وبالتالي فإن السقوط في الاختبار الأول، خاصة كمرشح أول للقب، كان له تبعات نفسية هائلة. ووصف فيرنانديز الأجواء داخل المعسكر الأرجنتيني بعد تلك الهزيمة، مؤكداً أنها كانت "صادمة جداً للمجموعة".
ولم يقتصر الأمر على يوم المباراة، بل امتد ليخلق "أسبوعاً صعباً جداً على مستوى المجموعة"، حيث وجد اللاعبون أنفسهم فجأة في قاع الترتيب وبات مستقبلهم في البطولة بأكملها على المحك. هذه التجربة القاسية، حسب وصفه، وضعت الفريق تحت ضغط هائل لم يعتادوه، وحولت كل مباراة تالية في دور المجموعات، بدءاً من المكسيك، إلى نهائي مبكر لا يقبل القسمة على اثنين.
اللعب من أجل القائد ميسي
عندما تحول الحديث إلى أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، تغيرت نبرة فيرنانديز ليصف شعوراً "فريداً". وكشف إنزو بصراحة عن العقلية التي دخل بها الفريق البطولة، قائلاً: "قلت في العديد من المقابلات سابقاً أن ذلك المونديال كنا نلعب من أجل ليو ومن أجل المنتخب". لم يكن ميسي مجرد زميل في الفريق، بل كان "أحد أساطيره" الذين نشأ وهو يشاهدهم.
وأضاف: "لقد عشت مسيرة ليو بالكامل في التلفزيون... اللعب معه... لا توجد كلمات لوصف شعورك". هذا التقدير العميق تحول إلى مسؤولية جماعية داخل الملعب، حيث وصف ميسي بأنه "قائدنا".
وأوضح فيرنانديز أن دور اللاعبين لم يكن فقط مساعدته فنياً، بل خلق بيئة مثالية له، قائلاً: "نحاول دائماً أن نجعله يشعر بالارتياح والأمان والثقة معنا، أعتقد أننا تمكنا من منحه ذلك بأقصى درجة".
من فوضى الانتقال إلى قمة المجد
جاءت لحظة الانفراج لفيرنانديز وللأرجنتين في المباراة التالية ضد المكسيك، والتي وصفها بـ "لحظة مهمة وصعبة لأننا كنا بحاجة للفوز". هدفه المذهل في تلك المباراة كان "لا يصدق... لحظة مميزة" لم يكن "يحلم بها حتى".
هذه اللحظة لم تكن مجرد هدف، بل كانت إعلاناً عن بزوغ نجمه وبداية التعافي الحقيقي من "صدمة السعودية". لم يكد يمر شهران على رفع كأس العالم، حتى وجد فيرنانديز نفسه في دوامة من نوع آخر، وهي انتقاله التاريخي إلى تشيلسي.
وصف تلك الفترة بأنها كانت "شهراً من الفوضى الكبيرة"، حيث كانت المفاوضات تتم وتنهار بشكل متكرر. وقال: "كنت صغيراً جداً في ذلك الوقت. الأسبوع الأول سأذهب إلى تشيلسي، والأسبوع الثاني لن أذهب". استمر هذا الوضع "الجنوني" حتى "اليوم الأخير من سوق الانتقالات"، حين تمت الصفقة "ذات القيمة الكبيرة".
الانسجام في تشيلسي والدور التكتيكي الجديد
في تشيلسي، وجد فيرنانديز استقراراً جديداً، وتحدث عن دوره المحوري كـ "رجل علاقات عامة" في جلب زميله الحالي في خط الوسط، مويسيس كايسيدو. وكشف أنه "عندما علمت أن تشيلسي يريده، كنت أول من اتصل به... وأردت أن يأتي لاعب مثل موي" نظراً لجودته العالية. هذه العلاقة تجاوزت مجرد زمالة، حيث أكد: "لدينا علاقة جيدة جداً... ولدينا علاقة كبيرة واتصال قوي جداً داخل الملعب".
وصول كايسيدو سمح لفيرنانديز بالتحرر في الملعب، وهو ما أدى إلى تغيير مركزه بشكل ملحوظ هذا الموسم. وأوضح: "بدأت ألعب في مركز متقدم أكثر عندما وصل موي لأنه هو رقم 6 أكثر". ونسب الفضل للمدرب الجديد ماريسكا قائلاً: "ماريسكا وجدني في هذا المركز"، مؤكداً أنه يشعر "بحالة جيدة جداً" في هذا الدور المتقدم، ويحب "المساهمة بالأهداف والتمريرات الحاسمة للفريق".
واختتم فيرنانديز حديثه بلمحة عن حياته الشخصية، مؤكداً أن عائلته هي الدافع الأكبر له، واصفاً أطفاله بأنهم "حياتي" وأنهم "غيروا حياتي بالكامل"، وأن كل نجاح في الملعب هو انعكاس لأهميتهم في حياته.