إنزو فرنانديز: خضنا مونديال قطر "من أجل ميسي".. وموقعة السعودية كانت "صدمة"!

بعيداً عن ضجيج الملاعب، كشف فيرنانديز عن كواليس لا تُنسى من مونديال قطر 2022، متطرقاً بصراحة نادرة إلى إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، وهي مباراة الافتتاح أمام المنتخب السعودي.

استهل فيرنانديز حديثه في برنامج "Extra Time" على قناة "كورة بريك" بموقع يوتيوب عن كأس العالم بالعودة إلى اللحظة التي صدمت العالم، وهي الهزيمة الافتتاحية غير المتوقعة أمام المنتخب السعودي.

اعترف إنزو بأن هذه النتيجة لم تكن مجرد خسارة عادية، بل كانت بمثابة "صدمة قوية جداً" للفريق بأكمله. وأوضح الأهمية النفسية الكبيرة للمباراة الأولى، مشيراً إلى أن "الفوز بالمباراة الأولى في كأس العالم دائماً مهم لبناء الثقة"، وبالتالي فإن السقوط في الاختبار الأول، خاصة كمرشح أول للقب، كان له تبعات نفسية هائلة. ووصف فيرنانديز الأجواء داخل المعسكر الأرجنتيني بعد تلك الهزيمة، مؤكداً أنها كانت "صادمة جداً للمجموعة".

ولم يقتصر الأمر على يوم المباراة، بل امتد ليخلق "أسبوعاً صعباً جداً على مستوى المجموعة"، حيث وجد اللاعبون أنفسهم فجأة في قاع الترتيب وبات مستقبلهم في البطولة بأكملها على المحك. هذه التجربة القاسية، حسب وصفه، وضعت الفريق تحت ضغط هائل لم يعتادوه، وحولت كل مباراة تالية في دور المجموعات، بدءاً من المكسيك، إلى نهائي مبكر لا يقبل القسمة على اثنين.