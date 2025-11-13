إنجلترا ضد صربيا | رايكوفيتش "سيئ الحظ" في مرمى نيران الجماهير .. بيلينجهام رد على توخيل وراشفورد أحرج نفسه بنفسه!

لسوء حظ حارس مرمى الاتحاد بريدراج رايكوفيتش، جاءت عودته للمشاركة بشكل أساسي مع منتخب صربيا أمام إنجلترا.

رايكوفيتش غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده منذ يونيو الماضي، ما بين إصابات وأسباب فنية، فيما وقع عليه الاختيار في اللقاء الحاسم أمام إنجلترا، والذي شهد فشل صربيا رسميًا في التأهل لنهائيات مونديال 2026.

ورغم سيطرة إنجلترا على مجريات المباراة إلا أنها لم تخلق فرص حقيقية للتهديف، سوى ثلاث فقط، سكن اثنتين منها شباك رايكوفيتش، أما الثالثة والتي كانت في الدقائق الأخيرة، فقد تألق الحارس الصربي أمام تسديدة قريبة من إيزي، متصديًا له قبل أن تصعد الكرة لتصطدم بعد ذلك في العارضة ومن ثم ضياع فرصة محققة على كتيبة توماس توخيل.

اللوم الأكبر على محترف العميد يقع على تصرفه في لقطة الهدف الأول للخصم، حيث قام بضرب الكرة بقبضة يديه في وقت كان بإمكانه الإمساك بها دون أي تدخل من لاعبي الخصم، حتى ارتدت مرة أخرى للإنجليز ومن ثم الوصول لساكا على يمين منطقة الجزاء فالتسديد على يسار رايكوفيتش.

دونًا عن ذلك فقد سدد ماركوس راشفورد؛ نجم الإنجليز، أكثر من كرة على المرمى الصربي، جميعها كان في متناول يد رايكوفيتش، حيث كان الأول يركز مجهوده الأكبر على محاولات المراوغة، فيما كانت لمسته الأخيرة سيئة للغاية.

أما وضع رايكوفيتش الآن، فثورة صربية مقامة ضده على منصة "إكس" من قبل جماهير بلاده، مطالبين باستبعاده نهائيًا من المعسكرات المقبلة، مع ضياع حلم المونديال!