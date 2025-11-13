إنجلترا ضد صربيا | رايكوفيتش "سيئ الحظ" في مرمى نيران الجماهير .. بيلينجهام رد على توخيل وراشفورد أحرج نفسه بنفسه!

مباراة تحصيل حاصل كانت أو حاسمة، فلا شيء يتغير في أعين الإنجليز بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 .. الانتصار ولا شيء سواه!
منتخب إنجلترا واصل انتصاراته بالتصفيات مساء يوم الخميس، بالفوز أمام صربيا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السابعة، حيث جاء الثنائية بتوقيع بوكايو ساكا وإيبيريشي إيزي في الدقيقتين 28 و90 من عمر المباراة.
هذه الهزيمة أطاحت بآمال الصربيين في التأهل لنهائيات الحدث العالمي سواء بشكل مباشر أو حتى في الملحق، حيث احتلوا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الـ11 برصيد عشر نقاط، خلف إنجلترا (21 نقطة)، وألبانيا (14 نقطة).
وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة إنجلترا وصربيا، دعونا نستطرد في السطور التالية..