أولى العلامات لتكرار حلم ميسي .. فرحة أرجنتينية بفشل نيجيريا في التأهل لكأس العالم 2026

كان منتخب الأرجنتين ومازال أحد الأسماء المهمة في عالم كرة القدم، وأحد الأرقام الصعبة في معادلة كأس العالم، ولم تخل قائمة المرشحين بالفوز باللقب العالمي من اسم منتخب التانجو على مدار تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1930، بغض النظر عن مستواه وأداء نجومه.

نجوم التانجو كانوا عند حُسن الظن دومًا في كأس العالم، إن لم يُحققوا النتائج المرضية فقد قدموا الأسماء الساحرة والعروض المذهلة ورفعوا من حماس وإثارة المباريات دومًا، من منا لا يُذكر مواجهتي إنجلترا وهولندا في 1998، واللعب ضد إيطاليا أمام جماهير نابولي في 1990، ودموع مارادونا في نهائئ نفس النسخة. المنتخب الأرجنتيني له دومًا حضورًا لا يُضاهى في المونديال.

تُوِّج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم ثلاث مرات: الأولى عام 1978 على أرضه بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي والنجم ماريو كيمبس، والثانية في 1986 في المكسيك بفضل الأسطورة دييجو مارادونا الذي قاد بلاده إلى المجد بعروض لا تُنسى، أبرزها هدفه الشهير في مرمى إنجلترا. أما اللقب الثالث فجاء بعد انتظار طويل في مونديال قطر 2022، حين قاد ليونيل ميسي جيلاً جديدًا من الأبطال إلى قمة العالم بعد فوز مثير على فرنسا بركلات الترجيح.

رقم كان سيتضاعف لو استطاعت الأرجنتين الفوز في النهائيات الثلاثة الأخرى التي وصلتها، عام 1930 حين سقطت أمام أوروجواي، و1990 حين خسرت أمام ألمانيا الغربية، و2014 حين فشلت في الفوز على ألمانيا.

يحلم ميسي ورفاقه بتكرار إنجاز 2022 والحفاظ على اللقب العالمي لرفع الرصيد إلى 4 ألقاب ومنح الأسطوري لقبه المونديالي الثاني، حيث سيكون أبررز ختام لمسيرته المذهلة مع المنتخب، والفريق لن يسافر إلى أمريكا بمجرد العلامات والبشائر، بل يتسلح بمجموعة ممتازة من اللاعبين أصحاب القدرات الفذة ومدرب، ليونيل سكالوني، استطاع الوصول للخلطة السحرية اللازمة لتقديم أفضل العروض والنتائج.