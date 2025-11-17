يتعلق المشجعون في كافة أنحاء العالم بعلامات تحمل البشرى بشأن تتويج فريقهم المفضل باللقب القادم، وتزداد تلك الظاهرة بروزًا قبل انطلاق نهائيات كأس العالم عادة، حيث يبدأ عشاق كل منتخب في البحث عن أي تفصيلة صغيرة تمنحهم الأمل في التتويج بعرش العالم الكروي. وهذا ما فعله جمهور الأرجنتين! كيف؟
أولى العلامات لتكرار حلم ميسي .. فرحة أرجنتينية بفشل نيجيريا في التأهل لكأس العالم 2026
نيجيريا تفشل في التأهل
فشلت نيجيريا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 من دور المجموعات في إفريقيا، ولذا اضطرت لدخول الملحق القاري المؤهل إلى ملحق آخر عالمي، وقد تخطت مواجهة نصف النهائي مع الجابون بالفوز 4-1 لكنها خسرت النهائي أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.
الكونغو خطف بطاقة التأهل إلى ملحق التصفيات العالمي على حساب الكاميرون ونيجيريا في حدث تاريخي بالقارة السمراء، وقد عمت الفرحة عموم البلاد، لكن العجيب أنها وصلت إلى أمريكا الجنوبية وتحديدًا الأرجنتين!
سر سعادة مشجعي الأرجنتين
أحد المشجعين الأرجنتينيين كان فيما يبدو يُراقب تمامًا أحداث كرة القدم في العالم بحثًا عن علامات تحمل بشرى تكرار حلم 2022 والفوز بكأس العالم من جديد حين يُقام الصيف القادم في أمريكا وكندا والمكسيك، وقد وجدها في القارة السمراء.
تلك العلامة تتعلق بغياب النسور الخُضر عن التواجد في المونديال، حيث حققت الأرجنتين اللقب في كأس العالم كلما كانت نيجيريا غائبة عن التظاهرة العالمية، حدث ذلك في 1978 و1986 و2022.
صحيح أن نيجيريا لم تبدأ التواجد في المونديال سوى من نسخة 1994، وأنها غابت في 2006 حين حققت إيطاليا اللقب، ولكن يبدو أن وجودها يمنع الأرجنتين عن الفوز فيما غيابها يفتح الباب ويُحافظ على فرص زملاء ليونيل ميسي.
تُرى هل تكون فرحة المشجع بغياب نيجيريا عن مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026 مستحقة بالفعل؟ هذا ما سنراه الصيف القادم!
الأرجنتين في كأس العالم
كان منتخب الأرجنتين ومازال أحد الأسماء المهمة في عالم كرة القدم، وأحد الأرقام الصعبة في معادلة كأس العالم، ولم تخل قائمة المرشحين بالفوز باللقب العالمي من اسم منتخب التانجو على مدار تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1930، بغض النظر عن مستواه وأداء نجومه.
نجوم التانجو كانوا عند حُسن الظن دومًا في كأس العالم، إن لم يُحققوا النتائج المرضية فقد قدموا الأسماء الساحرة والعروض المذهلة ورفعوا من حماس وإثارة المباريات دومًا، من منا لا يُذكر مواجهتي إنجلترا وهولندا في 1998، واللعب ضد إيطاليا أمام جماهير نابولي في 1990، ودموع مارادونا في نهائئ نفس النسخة. المنتخب الأرجنتيني له دومًا حضورًا لا يُضاهى في المونديال.
تُوِّج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم ثلاث مرات: الأولى عام 1978 على أرضه بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي والنجم ماريو كيمبس، والثانية في 1986 في المكسيك بفضل الأسطورة دييجو مارادونا الذي قاد بلاده إلى المجد بعروض لا تُنسى، أبرزها هدفه الشهير في مرمى إنجلترا. أما اللقب الثالث فجاء بعد انتظار طويل في مونديال قطر 2022، حين قاد ليونيل ميسي جيلاً جديدًا من الأبطال إلى قمة العالم بعد فوز مثير على فرنسا بركلات الترجيح.
رقم كان سيتضاعف لو استطاعت الأرجنتين الفوز في النهائيات الثلاثة الأخرى التي وصلتها، عام 1930 حين سقطت أمام أوروجواي، و1990 حين خسرت أمام ألمانيا الغربية، و2014 حين فشلت في الفوز على ألمانيا.
يحلم ميسي ورفاقه بتكرار إنجاز 2022 والحفاظ على اللقب العالمي لرفع الرصيد إلى 4 ألقاب ومنح الأسطوري لقبه المونديالي الثاني، حيث سيكون أبررز ختام لمسيرته المذهلة مع المنتخب، والفريق لن يسافر إلى أمريكا بمجرد العلامات والبشائر، بل يتسلح بمجموعة ممتازة من اللاعبين أصحاب القدرات الفذة ومدرب، ليونيل سكالوني، استطاع الوصول للخلطة السحرية اللازمة لتقديم أفضل العروض والنتائج.
من يخوض الملحق العالمي المؤهل للمونديال؟
يمثل الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 الفرصة الأخيرة لستة منتخبات من مختلف القارات لحجز مقاعدها في العرس الكروي الأكبر. ستقام هذه المباريات الحاسمة في المكسيك خلال شهر مارس 2026. ويشارك في هذا الملحق منتخب الكونغو الديمقراطية ممثلاً لإفريقيا، وبوليفيا عن أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا، والفائز من الملحق الآسيوي الذي يجمع بين العراق والإمارات، بالإضافة إلى منتخبين من اتحاد أمريكا الشمالية والكاريبي "الكونكاكاف".
وستُجرى قرعة هذا الملحق المصيري يوم 20 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). سيتم تحديد مسارات المنافسة بناءً على تصنيف الفيفا للمنتخبات الصادر يوم 19 نوفمبر، حيث سيُمنح أفضل منتخبين تصنيفاً ميزة التأهل المباشر إلى نهائي كل مسار. أما المنتخبات الأربعة المتبقية، فستخوض مواجهتي نصف نهائي، ليتأهل الفائزان منهما لمواجهة المنتخبين المصنفين في النهائي لحسم بطاقتي التأهل. وتجدر الإشارة إلى أن القرعة ستضمن فصل منتخبي "الكونكاكاف" في مسارين مختلفين.