أسطورة ألمانيا يحبط كريستيانو رونالدو .. ويؤكد: لهذا السبب أفضل ليونيل ميسي عليه!

وفي هذا السياق.. اعتبر الألماني لوثار ماتيوس أن صراع الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، يشبه إلى حدٍ كبير؛ التنافس الذي كان بينه ودييجو أرماندو مارادونا، على حد قوله.

ماتيوس قال في تصريحات مع صحيفة "التليجراف": "كان مارادونا أفضل لاعب كرة قدم في جيلي.. كانت تربطنا صداقة كروية، وكنا في تلك الأيام مثل ميسي ورونالدو".

وأضاف: "التنافس يجعل ميسي ورونالدو لاعبين عظيمين.. كنت أنا ومارادونا متنافسين على أرض الملعب، كنا نقاتل من أجل فرقنا وبلدنا".

وشدد ماتيوس على أن مارادونا جعله يكبر أكثر كلاعب كرة قدم - والعكس صحيح -؛ لافتًا إلى أنهما استفادا من بعضهما البعض كثيرًا.

ولم يكن ميسي ورونالدو يتخيلان أبدًا عند بدايتهما، أنهما سيحققان الخلود الرياضي؛ ومع ذلك.. فازا مجتمعين بـ13 "كرة ذهبية"، وكسرا عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية.

ميسي هو اللاعب الأكثر حصولًا على الألقاب في التاريخ، حيث فاز بـ46 كأسًا؛ بينما رونالدو هو أفضل هداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال كل من الأسطورتين الأرجنتينية والبرتغالية يقدّمان أداءً قويًا في الدوريين الأمريكي والسعودي لكرة القدم؛ وتحديدًا مع ناديي إنتر ميامي والنصر على التوالي، حيث وقعا عقودًا جديدة مؤخرًا.

وعندما طُلب من ماتيوس الاختيار بين هذين الأيقونتين؛ قال وهو يساند الأسطورة الأرجنتينية الفائز بكأس العالم: "أنا مُعجب بميسي بسبب أسلوبه.. لا أحب أن أقول إن ليو أفضل من رونالدو، لأن أسلوبهما مختلف".

وتابع ماتيوس: "رونالدو أقوى جسديًا، وميسي أذكى، لهذا أفضّل ليو أكثر.. لقد كان الأرجنتيني أكثر أهمية لكرة القدم في آخر 15 عامًا".

وأكد لوثار ماتيوس أنه إذا أتيحت له الفرصة للعب مع أحدهما؛ فسيكون بالتأكيد مع ليونيل ميسي، وليس كريستيانو رونالدو.