أسرار برشلونة في قلب العاصفة.. 5 تهم خطيرة تلاحق خافيير تيباس قضائيًا!

في تطور مفاجئ قد يعصف باستقرار الهرم الإداري لكرة القدم الإسبانية، قررت المحكمة الإدارية الرياضية فتح ملف تأديبي ضد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، وذلك استجابة للشكوى التي حركها المجلس الأعلى للرياضة بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو".

هذه الخطوة تأتي لتضع مستقبل تيباس على المحك، حيث يواجه اتهامات جدية تتعلق بانتهاك مبادئ السرية والحياد في تعامله مع ملفات حساسة تخص نادي برشلونة، مما يعيد فتح نيران الصراع المستمر بين إدارة النادي الكتالوني ورئاسة الرابطة.

القضية التي فجرها ميجل جالان، رئيس المركز الوطني لتدريب المدربين، ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي مواجهة قانونية قد تسفر عن عقوبات تصل إلى الإيقاف عن العمل.

وتتمحور الاتهامات حول تسريب معلومات مالية دقيقة أضرت بموقف برشلونة التفاوضي في السوق، وكشفت عن تفاصيل كان يجب أن تظل طي الكتمان، مما يطرح تساؤلات عديدة حول حدود سلطة رئيس الرابطة ومدى التزامه باللوائح التي تفرض عليه الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية.