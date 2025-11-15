"أردت رميه بالخبز أيضًا" .. عم لويس روبياليس يكشف كواليس واقعة هجومه على ابن أخيه بالبيض!

شهد حفل توقيع كتاب "قتل روبياليس"، فوضى غير متوقعة بعدما تعرض للرشق بالبيض من قبل عمه لويس روبين روبياليس أمام عدسات الكاميرات.

وأكد لويس روبياليس، الذي يسعى لإعادة تقديم نفسه للرأي العام، هوية المعتدي، واصفًا إياه بـ"المختل"، مشيرًا إلى أنه ظن في البداية أنه كان يحمل سلاحًا.

ويأتي إطلاق الكتاب في أعقاب إدانة روبياليس، بالاعتداء الجنسي بسبب قبلته غير الرضائية للاعبة جيني هيرموسو خلال مراسم تتويج كأس العالم للسيدات 2023، وهي القضية التي أطاحت بمسيرته المهنية رغم إسقاط تهمة الإكراه المنفصلة عنه.

وقد رُوّج للكتاب باعتباره محاولة لعرض "حقيقته غير المحررة"، فيما يواصل روبياليس الادعاء بأنه ضحية الإعلام والمؤسسات والسياسيين، غير أن الحادث الأخير ألقى الضوء على الانقسامات العميقة في محيطه الشخصي، والتي امتدت حتى داخل أسرته.

وقال روبياليس عقب الواقعة: "الآن اكتشفت أنه عمي بالدم، اسمه لويس روبين، وهو في مثل عمري. لقد رشقني بالبيض لأنه شخص مختل، ولا أجد مبررًا لذلك. اعتقدت أنه كان مسلحًا، وذهبت وراءه خوفًا على الأسرة".

وأضاف: "لحسن الحظ أوقفوني، فقد رأيت امرأة حامل وطفلين، وفكرت في سلامتهم. لو كنت قد أمسكته، لكان الوضع مختلفًا الآن".