أخبار النصر اليوم | صراع شرس بين رونالدو والدوسري، واتحاد الكرة يحسم قراره في أزمة "المواليد"

بعد غضب النصر .. اتحاد الكرة يحسم قراره في أزمة "المواليد" وخطوة وحيدة أمام الهلال الآن!

يبدو أن اتحاد الكرة السعودي اتخذ قراره، في أزمة اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة "مواليد"؛ والتي شغلت الشارع الرياضي في المملكة، على مدار أسابيع عديدة.

وانتشرت أنباء قوية تفيد باتجاه اتحاد الكرة السعودي، لتعديل نظام اللاعبين "المواليد"، بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2026"؛ وذلك لتسهيل مشاركة المحترفين الأجانب مع أندية دوري روشن.

رونالدو فعل مع ترامب ما تجاهله ميسي .. نجوم الكرة في عالم السياسة "من قانون بيليه إلى كذبة إيتو"!

قديمًا كان يتردد على مسامعنا مقولة "افصلوا الرياضة عن السياسة"؛ لكن في يومنا هذا أصبحت هاتين الكلمتين متلازمتين، ولا يُمكن تفريقهما عن بعضهما البعض.

نعم.. هذه المتلازمة جعلتنا نسمع عن مصطلح جديد هو "دبلوماسية الرياضة"؛ بحيث يتم استخدام اللاعبين والأندية والمنتخبات في مختلف أنحاء العالم، كوسيلة للتأثير السياسي وتجاوز الاختلافات الثقافية.

وأبرز مثال على ذلك؛ استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في "البيت الأبيض".

وعلى العكس.. قرر الكثير من نجوم الرياضة اقتحام عالم السياسة، على مدار السنوات الماضية؛ مستغلين في ذلك شعبيتهم الكبيرة، التي اكتسبوها فوق أرضية المستطيل الأخضر.

في ليلة استقباله بالبيت الأبيض .. تجاهل غريب من "الفيفا" لكريستيانو رونالدو بكأس العالم 2026!

في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن البوستر الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

البوستر حمل عنوان "حلم الجميع"، لكنه بدا عشوائيًا في تصميمه، وافتقر إلى التوازن البصري المعتاد في إصدارات الفيفا السابقة، مما أثار انتقادات من جمهور اللعبة حول جودة الإخراج واختيار النجوم، خصوصًا مع غياب نجم أسطوري بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.