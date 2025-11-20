أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة في مستقبل كيسييه .. عملية جراحية تبعد لاعب الراقي ومنافسة على جائزة عالمية

يسعى النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، لحسم ملف تجديد عدد من لاعبيه، وذلك قبل دخولهم في الفترة الحرة خلال شهر يناير المقبل، والتي ستفتح لهم الطريق للتوقيع مجانًا لأي فريق آخر.

ويسعى الأهلي للحفاظ على استقراره الفني، عن طريق الإبقاء على نجومه الذين ستنتهي عقودهم خلال نهاية الموسم الجاري.

أكد الإعلامي مشعل العتيبي، عبر برنامج "دورينا غير" على أن الأهلي يقترب كثيرًا من التجديد مع التركي ميريح ديميرال مدافع الفريق، وأيضًا الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وأشار العتيبي خلال تصريحاته إلى أن المفاوضات مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط الفريق، لم يتم فتحها حتى الآن. (طالع التفاصيل)