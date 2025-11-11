AFP
أخبار الانتقالات | تشيلسي يبدأ مفاوضات التعاقد مع نجم ريال مدريد، وعرض إنجليزي "مفاجئ" لضم لاعب برشلونة
زيدان يُلمح إلى عودته "قريبًا" للتدريب
لا يزال غياب زين الدين زيدان عن مقاعد التدريب يثير الاستغراب، إذ لم يتولَّ المدرب الفرنسي أي فريق منذ مغادرته ريال مدريد في يونيو 2021، رغم اهتمام العديد من الأندية الكبرى بخدماته خلال السنوات الماضية.
ومع اقتراب نهاية مشوار ديدييه ديشان مع المنتخب الفرنسي عقب بطولة أوروبا المقبلة في صيف العام القادم، تتزايد التكهنات حول إمكانية تولي زيدان قيادة "الديوك" في المرحلة المقبلة، خاصة أن البطولات الكبرى كثيرًا ما تشكل نقطة تحول وبداية عهد جديد.
وخلال مشاركته في مباراة خيرية بمدينة تولون مساء الاثنين، سُئل زيدان عن موعد عودته إلى التدريب، فاكتفى بإجابة مقتضبة أثارت الجدل والحماس بين جماهيره: "قريبًا".
يُذكر أن "زيزو" لم يتمكن من خوض المباراة بسبب إصابة طفيفة في الفخذ، وعلق قائلاً "نتقدم في السن، وللأسف نتعرض للإصابات من وقت لآخر. سأكتفي بدور المدرب لبعض الوقت."
تشيلسي يبدأ المحادثات مع ريال مدريد للتعاقد مع رودريجو
ارتبط البرازيلي رودريجو، مهاجم ريال مدريد، بقوة بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرر البقاء في ملعب "سانتياجو برنابيو". لكن مع عدم حصوله على دقائق لعب كافية تحت قيادة تشابي ألونسو، لا يزال مستقبله محل شك داخل الفريق الملكي.
وخلال الصيف الماضي، أبدى مانشستر سيتي وآرسنال اهتمامهما بضم اللاعب، غير أن أيًّا منهما لم يتقدم بعرض رسمي. أما الآن، فيبدو أن تشيلسي هو من تحرك بالفعل، إذ أفادت تقارير من موقع Indykaila بأن النادي اللندني بدأ محادثات مع ريال مدريد حول صفقة محتملة، وقد يتم تنفيذها إما في يناير المقبل أو خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وفي تأكيد إضافي، ذكرت شبكة ESPN البرازيل أن رودريجو أصبح منفتحًا على فكرة الرحيل عن ريال مدريد، مشيرة إلى أنه يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حال قرر مغادرة العاصمة الإسبانية.
ويأتي هذا التطور بعد أن أبدى اللاعب استياءه من قلة مشاركته، إذ طلب في وقت سابق فرصة المنافسة على مركز الجناح الأيسر إلى جانب فينيسيوس جونيور، لكنه لم يحظَ بالدعم الكافي من الجهاز الفني.
وخاض رودريجو هذا الموسم 13 مباراة فقط بمجموع 359 دقيقة، صنع خلالها هدفين دون تسجيل، فيما شارك أساسيًا في ثلاث مباريات فقط، ولم يتجاوز الدقيقة 63 سوى مرة واحدة، لتقتصر أغلب مشاركاته على فترات قصيرة لا تتعدى 20 دقيقة.
أتلتيكو مدريد يستعد لخطف هدف ريال مدريد وتوتنهام الدفاعي
يسعى أتلتيكو مدريد لتكثيف جهوده من أجل التعاقد مع المدافع الأرجنتيني الواعد لاوتارو ريفيرو، نجم ريفر بليت، والذي يحظى باهتمام كبير من ريال مدريد وتوتنهام.
وبحسب تقرير من موقع Fichajes، فإن إدارة أتلتيكو مدريد تستعد لتقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت من أجل ضم اللاعب الشاب. ويُعد ريفيرو أحد أبرز المواهب الصاعدة في الأرجنتين، وقد لفت أنظار أندية القارة الأوروبية الكبرى بفضل أدائه المميز مع ريفر بليت.
ويسعى النادي المدريدي إلى حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن قبل اشتداد المنافسة من الأندية الأخرى، خاصة مع رغبة دييجو سيميوني في تعزيز خط الدفاع بعناصر شابة تملك جودة عالية ومستقبلًا واعدًا.
عرض إنجليزي "مفاجئ" للتعاقد مع نجم برشلونة
أبدى نادي ساندرلاند اهتمامه بالتعاقد مع صانع ألعاب برشلونة الشاب فيرمين لوبيز، وفقًا لتقارير موقع Fichajes. ويستعد النادي الإنجليزي للقيام بـ خطوة طموحة لإنهاء الصفقة، مع استعدادهم لإنفاق حوالي 80 مليون يورو من أجل ضم اللاعب.
وكان لوبيز مرتبطًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الأشهر الأخيرة، حيث سجل حتى الآن 10 مساهمات تهديفية مع برشلونة هذا الموسم. ويُتوقع أن يمثل اللاعب إضافة قوية لساندرلاند، لما يمتلكه من مهارات وقدرة على التأثير في وسط الملعب بشكل استثنائي.
أستون فيلا يراقب وضعية مدافع تشيلسي أكسل ديساسي
أبدى نادي أستون فيلا اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الفرنسي أكسل ديساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
يعاني ديساسي من قلة الفرص مع تشيلسي هذا الموسم، ويبحث عن فرصة للعب بانتظام، في حين يبدو أن النادي اللندني مستعد لمنحه مسارًا للخروج.
ومن المتوقع أن يسعى تشيلسي لبيع اللاعب في يناير، خاصة وأن مستقبله مع الفريق يبدو محدودًا. ويُرجح أن يفضل النادي استخدام الأموال الناتجة عن بيع ديساسي لتعزيز صفوف الفريق بدلاً من الإبقاء عليه على مقاعد البدلاء.
ريال مدريد يحدد سعر بيع فينيسيوس جونيور بعد انهيار مفاوضات التجديد
كشف تقرير من خبير الانتقالات ساشا تافولييري لشبكة Sky أن إدارة نادي ريال مدريد أخبرت الأطراف المهتمة بسعر جناح الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد ما وصف بأنه انهيار كامل في مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين.
وأوضح التقرير "وفقًا لعدة مصادر موثوقة، حدد ريال مدريد سعر انطلاق فينيسيوس جونيور عند 150 مليون يورو، بعد انهيار كامل لمحادثات التجديد."
وتشير المعلومات إلى أن إدارة سانتياجو برنابيو مستعدة للموافقة على بيع اللاعب في صيف 2026، مع اعتبار السعودية الوجهة الأكثر ترجيحًا للبرازيلي، رغم متابعة مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا للوضع عن كثب.
إعلان