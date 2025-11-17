أخبار الانتقالات | تهديد عملي من وكيل راشفورد لبرشلونة، و100 مليون يورو من جوارديولا لنجم ريال مدريد

وافق نادي مانشستر يونايتد على السماح برحيل المهاجم الهولندي يوشوا زيركسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في وقتٍ يتحرك فيه نادي روما الإيطالي لضم اللاعب بنظام الإعارة مع خيار الشراء، وفقًا لتقرير صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت.

ويبحث زيركسي، البالغ من العمر 24 عامًا، عن فرصة للعب بانتظام من أجل الحفاظ على حظوظه في التواجد مع منتخب هولندا في كأس العالم 2026، بعدما فشل في حجز مكان أساسي تحت قيادة المدرب روبن أموريم هذا الموسم، إذ لم يبدأ أي مباراة في الدوري الإنجليزي.

وحدد مانشستر يونايتد شروطه للموافقة على الصفقة، وتشمل إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع خيار شراء بقيمة 35 مليون يورو في حال تألقه في الدوري الإيطالي. من جهتها، تعتبر إدارة روما المهاجم الهولندي هدفها الهجومي الأول في يناير، على أمل أن يستعيد مستواه السابق في الكالتشيو ويمنح الفريق إضافة هجومية قوية في النصف الثاني من الموسم.