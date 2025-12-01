"أحدهم ليس مستعدًا للعب".. فليك يكشف موقف بيدري ورافينيا وأراوخو من موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد!

استهل هانز فليك حديثه في المؤتمر الصحفي بالتركيز على الوضع التنافسي المعقد في الدوري الإسباني، حيث يدرك تماماً أن تصدر الجدول برصيد 34 نقطة يضع فريقه تحت ضغط هائل، خاصة مع تقارب النقاط مع الكبار "ريال مدريد (33)، فياريال (32)، أتلتيكو (31)".

وأشار المدرب الألماني إلى أن مواجهة الغد ضد كتيبة دييجو سيميوني لن تكون نزهة، واصفاً المنافس بأنه "أحد أفضل الفرق في أوروبا" بفضل تحسينات سوق الانتقالات الصيفي وجودتهم الهجومية العالية.

ويرى فليك أن "الذهنية" وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقترن بأداء تكتيكي خالٍ من الأخطاء، معترفاً بأن فريقه ليس في "أفضل مستوياته" حالياً مقارنة بالموسم الماضي. ولفت إلى أن الهدف ليس مجرد حصد النقاط الثلاث، بل تقديم "مباراة كبيرة" تثبت أحقية البارسا بالريادة، خاصة أن الجميع بات يقاتل بشراسة مضاعفة لإسقاط البطل.