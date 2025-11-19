انتصرت "روح القانون".. يويفا يمنح برشلونة النبأ السعيد بشأن العودة لكامب نو في دوري الأبطال!

يمثل قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالموافقة على نقل مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت إلى "سبوتيفاي كامب نو" انتصارًا إداريًا كبيرًا للنادي الكتالوني، خاصة وأن لوائح البطولة تتسم بالصرامة الشديدة في هذا الشأن.

فالمادة 25.08 من لائحة دوري أبطال أوروبا تنص عادةً على منع تغيير الملعب المعتمد خلال "مرحلة الدوري"، وذلك لضمان تكافؤ الفرص والاستقرار التنظيمي للمسابقة.

ومع ذلك، نجحت إدارة برشلونة في إقناع "يويفا" بالنظر إلى "روح القانون" بدلاً من نصه الحرفي، مستندة إلى حجة قوية مفادها أن العودة إلى الكامب نو ليست محاولة للحصول على ميزة تنافسية مفاجئة عبر اختيار ملعب أكبر، بل هي عودة طبيعية إلى المعقل الأصلي للنادي بعد غياب قسري فرضته "القوة القاهرة" المتمثلة في أعمال التجديد الشاملة، حسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

بهذا القرار، يُسدل الستار تمامًا على حقبة المنفى في ملعب "لويس كومبانيس" الأوليمبي في مونتجويك، ليعود الفريق للعب في بيته التاريخي لأول مرة أوروبيًا منذ الهزيمة المؤلمة أمام بايرن ميونخ (0-3) في 26 أكتوبر 2022.