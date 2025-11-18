SPOXgetty
"أسأت تقدير الموقف".. بواتينج يخرج عن صمته بشأن انتحار صديقته السابقة!

تحدث اللاعب الألماني السابق جيروم بواتينج لأول مرة عن انتحار صديقته السابقة، مؤكداً أنه "حُرم من الحق في الحداد".

أقدمت كاسيا لينهارت، شريكة المدافع السابق لبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، على الانتحار في فبراير 2021، بعد ستة أيام فقط من توجيه بواتينج سلسلة من الاتهامات ضدها في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال حينها إنها "هددت بتدمير مسيرته" و"ابتزته باتهامات كاذبة بالعنف المنزلي".

تدهورت العلاقة بين الاثنين شيئاً فشيئاً لدرجة أن عارضة الأزياء وصفت لاعب كرة القدم بـ "الشيطان" وأقسمت على "الرد" بمجرد تعافيها من الانفصال. وبشكل مأساوي، عُثر على لينهارت ميتة في منزلها في برلين بعد أقل من أسبوع من مقابلة بواتينج. وقال اللاعب: "لقد فقدت شخصاً أحببته كثيراً".

    بدأت علاقة جيروم بواتينج وعارضة الأزياء الألمانية كاسيا لينهارت في عام 2019، واتسمت بالصخب الإعلامي والاضطرابات المستمرة التي انتهت بمأساة إنسانية في فبراير 2021. أعلن بواتينج الانفصال في 2 فبراير عبر وسائل التواصل، لكنه صعد الموقف بمقابلة مثيرة للجدل مع صحيفة "بيلد"، اتهم فيها لينهارت بابتزازه وتدمير علاقته بزوجته السابقة ومعاناتها من مشاكل الكحول، مما عرضها لحملة "تنمر إلكتروني" هائلة وعزلة اجتماعية، بينما اكتفت هي بوصفه بـ "الشيطان" متوعدة بكشف الحقيقة لاحقاً.

    في 9 فبراير 2021، وفي يوم عيد ميلاد ابنها السادس، عُثر على كاسيا ميتة في شقتها ببرلين. كشفت تحقيقات استقصائية لاحقة عن تفاصيل صادمة، حيث تبين أن بواتينج أجبر كاسيا قبل وفاتها بأسبوعين على توقيع "اتفاقية عدم إفصاح" صارمة تمنعها من الحديث عن علاقتهما تحت طائلة غرامات ضخمة. كما ظهرت أدلة ورسائل صوتية تشير لتعرضها لعنف جسدي، بما في ذلك تمزق في طبلة الأذن. لاحقاً، تسربت رسالة بريد إلكتروني من والدة بواتينج نفسها لمحامية، تعترف فيها بأن ابنها "يعتدي على النساء جسدياً ونفسياً منذ سنوات"، وهو ما أعاد فتح ملفات قضائية ضد اللاعب وألقى بظلال قاتمة على مسيرته.

    ماذا قال بواتينج عن انتحار صديقته السابقة؟

    عند الحديث عن المقابلة التي أجراها مع "بيلد" حول لينهارت قبل وفاتها، اعترف بواتينج أيضاً بأنه "عند النظر إلى الماضي، فقد أساء تقدير الموقف" وأنه "كان ينبغي عليه التعامل معه بشكل أفضل". ومع ذلك، بعد وفاة لينهارت، أرسلت والدة جيروم نفسها وثيقة إلى محامٍ في برلين تتهم فيها ابنها بـ "إساءة معاملة النساء لسنوات".

    وجاء في الرسالة ما يلي: "لسنوات، أساء ابني معاملة النساء نفسياً وجسدياً؛ الآن كاسيا لينهارت أنهت حياتها وهو لا يزال لا يريد تحمل عواقب سلوكه".

    واصل بواتينج نفي الاتهامات. ورد محامي اللاعب في مارس موضحاً: "نظراً للإجراءات الجارية، لا يمكن لموكلنا حالياً الرد على أسئلتكم بالتفصيل".

    في العام الماضي، أُدين بواتينج بتهمة التسبب في إصابات جسدية ضد شريكته السابقة. وقد تجنب السجن، لكنه تلقى غرامة قدرها حوالي 168,000 يورو.

  • جماهير بايرن ميونخ لم تسامح

    مؤخرًا، أبدت جماهير بايرن رفضها الشديد احتمالية عودة المدافع الألماني السابق جيروم بواتينج إلى صفوف النادي، ورفعت لافتات تحمل عبارات واضحة ترفض أي تعاون مستقبلي مع بواتينج، حيث كُتب عليها: "لا منصة للمذنبين"، و "من يمنح الجاني مساحة يتحمل الذنب معه".

    اعترف يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بأن "هذه حالة معقدة"، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن "لكل إنسان الحق في إعادة التأهيل الاجتماعي". وأوضح أنه -بالإضافة إلى ذلك- يجب النظر إلى الحكم برمته (في إشارة إلى أنه ليس مجرمًا سابقًا في نظر القانون).

    وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي: "الموضوع أصبح كبيرًا جدًا من لا شيء. لا يتعلق الأمر بتوظيف، ولا بمنصب دائم في بايرن ميونخ. الأمر يتعلق فقط بمشاهدة الحصص التدريبية. نحن نوافق على ذلك. نقول، هذا ليس مشكلة".

    أما المدرب فينسنت كومباني الذي عرض على بواتينج في نهاية سبتمبر الماضي فرصة قضاء فترة تدريبية (مراقبة فنية) داخل النادي، في إطار سعيه للحصول على الرخص التدريبية، فقد قال تعليقا على غضب الجماهير: "لا أعتقد أن هذا موضوع كبير (لا يستحق كل هذه الضجة)، لدينا حوالي 20 شخصًا يزوروننا سنويًا. لا يتم تقييم ذلك بأهمية أكبر مما هو عليه".

    أكمل بواتينج، الذي لعب مع بايرن من 2011 إلى 2021، حيث كان أحد الأعمدة الرئيسية في خط الدفاع البافاري طوال تلك السنوات الذهبية، بالفعل الرخصة التدريبية B، ومن المقرر أن تتبعها رخصة A ودورة تدريب كرة القدم (Pro license).

  • ماذا قدم بواتينج مع بايرن؟

    يمتلك جيروم بواتينج سجلًا ذهبيًا حافلًا بالإنجازات خلال مسيرته الطويلة مع نادي بايرن ميونخ، التي امتدت لعقدٍ كامل بين عامي 2011 و2021، حيث كان أحد الأعمدة الرئيسية في خط الدفاع البافاري طوال تلك السنوات الذهبية.

    خلال هذه الفترة، شارك بواتينج في أكثر من 350 مباراة رسمية مع الفريق في مختلف البطولات، وأسهم بشكل مباشر في النجاحات المحلية والقارية التي حققها بايرن تحت قيادة مجموعة من أبرز المدربين في العالم، مثل يوب هاينكس وبيب جوارديولا وهانز فليك.

    وتمكن بواتينج من التتويج بـ 9 ألقاب للدوري الألماني، إلى جانب لقبين في دوري أبطال أوروبا، عامي 2013 و2020، حيث كان عنصرًا أساسيًا في التتويج التاريخي بالثلاثية في كلتا المناسبتين، بعد أن جمع الفريق بين الدوري والكأس ودوري الأبطال. كما أضاف إلى رصيده عددًا كبيرًا من البطولات الأخرى، من بينها كأس العالم للأندية وكأس ألمانيا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني.

    وبعد نهاية رحلته المجيدة مع العملاق البافاري، خاض بواتينج تجارب احترافية خارج ألمانيا، لكنها جاءت أقل بريقًا مقارنة بمسيرته في ميونخ، حيث لعب لفترة قصيرة مع أولمبيك ليون الفرنسي، ثم انتقل إلى ساليرنيتانا الإيطالي، قبل أن يخوض آخر محطاته مع نادي لاسك النمساوي.

    ومع ذلك، ظلت تجربته مع بايرن هي الأبرز في مسيرته، إذ رسخت مكانته كأحد أفضل المدافعين في جيله، إلى جانب مشاركته البارزة مع المنتخب الألماني، الذي توّج معه بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

    وفي الوقت الحالي، يبدو أن النجم الألماني السابق قرر توجيه بوصلته نحو المجال التدريبي، مستفيدًا من رصيده الكبير من الخبرة في الملاعب الأوروبية ومن تجاربه مع كبار المدربين، حيث يسعى بواتينج إلى بناء مسيرة جديدة من نوع مختلف، تبدأ من مقاعد التدريب بعد أن تألق لسنوات طويلة داخل المستطيل الأخضر.

