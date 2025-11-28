"الوغد الجشع الذي يعيش في ميامي" .. زوجة فيرون تفتح النار على ميسي ردًا على إيقافه 6 أشهر!

في المباراة الأخيرة ضمن الدوري المحلي، كان من المفترض أن يؤدي لاعبو إستوديانتس "الممر الشرفي" أو ما يُعرف بـ"الباسيو"، تكريمًا لفريق روزاريو سنترال بعد تتويجه باللقب.

إلا أن لاعبي إستوديانتس، وبقرار مباشر من فيرون، اصطفوا بالفعل لكنهم أداروا ظهورهم للفريق البطل، في مشهد اعتُبر إهانة واضحة ومخالفة للتقاليد الرياضية المتعارف عليها في الأرجنتين.