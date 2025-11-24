بعد واقعة النصر والخليج المثيرة .. الاستشهاد بـ"لقطة علي البليهي" للرد على خضوع الحكام السعوديين لكريستيانو رونالدو

لا تزال ردود الأفعال تتواصل على مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الخليج؛ والتي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء أمس الأحد.

النصر فاز (4-1) على فريق الخليج الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الفريق النصراوي من صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة "العلامة الكاملة"؛ وبفارق 4 نقاط عن عملاق الرياض الآخر الهلال، صاحب الوصافة.