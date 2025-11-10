"تجاوز خطير" .. مسؤول آسيوي سابق يحذر من إثارة قضية المواليد في الدوري السعودي بعد بيان النصر

الزعيم كان قد تعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو في صيف 2024، حيث تم قيده في فئة المواليد ممن هم تحت الـ21 عامًا وقتها.

لكن في صيف 2025، تخطى ليوناردو عمر المواليد - صار 22 عامًا - ما اضطر الهلال لقيده ضم قائمة الثمانية أجانب فوق السن، وسط رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم لتغيير اللوائح لإبقائه ضمن الفئة التي تعاقد معه الزعيم على أساسها.

الآن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس تغيير اللوائح في يناير المقبل، على أن يبقى لاعبو المواليد في فئة تحت السن، حتى وإن تخطوا العمر المحدد بعد ذلك.

إلا أن النصر عارض تلك الخطوة، ملمحًا في بيان رسمي قبل أيام قليلة إلى خضوع اتحاد الكرة لضغوطات الهلال.

وهدد النصر في بيانه بالتصعيد إلى أعلى الجهات، إذا تم تعديل اللوائح والقوانين دون موافقة جميع الأندية؛ معتبرًا أن نزاهة مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أصبحت على المحك أمام العالم أجمع.