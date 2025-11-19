Saleh Abu Al Shamat Sultan Mandash Murad Al Hawsawi GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

صدفة أو خطة تحوّلت إلى عادة تاريخية! .. مفاوضات الهلال ترتبط بـ"معسكرات السعودية" وثلاثي المنتخب الجديد أكبر دليل

اسم الهلال دائمًا ما يثير الجدل عند التفاوض مع اللاعبين السعوديين..

يقول الفيلسوف السويسري كارل هيلتي "إن مشكلة الحياة الرئيسية هي العادات"؛ ونحن نردد هُنا من ورائه، أن هذا الأمر أصبح جزءًا لا يتجزّأ من نادي الهلال.

نعم.. العادة التي تُشكل نمط حياة الإنسان؛ ارتبطت باسم الهلال تاريخيًا، في مفاوضاته مع عددٍ من النجوم الكبار.

ولأنه نادٍ كبير أساسًا؛ فمن حق الزعيم الهلالي أن يبحث عن النجوم الذين يليقون بقميصه، سواء كانوا محليين أو محترفين أجانب.

ومن هُنا.. أصبح النجوم الدوليين - خاصة السعوديين الذين ينضموا إلى المنتخب الوطني الأول -؛ من ضمن أكبر أهداف الهلال في كل ميركاتو، لضمهم إلى صفوف الفريق بشكلٍ رسمي.

وتحوّل هذا الأمر مع مرور الزمن إلى "عادة هلالية"؛ تسببت في توجيه الكثير من الاتهامات إلى النادي ومسؤوليه، باستغلال معسكرات المنتخب السعودي للتفاوض مع اللاعبين.

وزاد ارتباط أسماء النجوم السعوديين الدوليين بنادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..

    الهلال يستهدف 3 أسماء سعودية بمجرد انضمامهم للمنتخب!

    ارتبط اسم عملاق الرياض نادي الهلال بـ3 نجوم سعوديين؛ لضمهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة، على النحو التالي:

    * أولًا: جناح النادي الأهلي صالح أبو الشامات.

    * ثانيًا: متوسط ميدان نادي الخليج مراد هوساوي.

    * ثالثًا: جناح وصانع ألعاب نادي التعاون سلطان مندش.

    وتزامن ارتباط اسم الهلال مع هذا الثلاثي؛ بانضمامهم إلى صفوف منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في المعسكرات الأخيرة.

    الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول، قام باستدعاء أبو الشامات في التوقف الدولي لشهر سبتمبر 2025؛ بينما ضم الثنائي هوساوي ومندش، خلال المعسكر الأخير في نوفمبر الجاري.

    وبمجرد انضمام أبو الشامات إلى المنتخب السعودي، بل وتألقه على المستوى الدولي؛ خرجت العديد من التقارير التي تتحدث عن رغبة الهلال في دفع قيمة "الشرط الجزائي" في عقد اللاعب مع الأهلي، والتعاقد معه رسميًا.

    أما بخصوص هوساوي ومندش.. أكدت التقارير أن الهلال قدّم عروضًا إلى ناديي الخليج والتعاون على التوالي، بمجرد استدعائهما إلى المنتخب السعودي الأول؛ لضمهما إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي القادم، بشكلٍ رسمي.

    فرص نادي الهلال في التعاقد مع الثلاثي الدولي!

    تباينت الأنباء وردود الأفعال؛ بشأن فرص نادي الهلال في التعاقد مع الثلاثي الدولي صالح أبو الشامات ومراد هوساوي وسلطان مندش، من الأهلي والخليج والتعاون على التوالي.

    صحيفة "الرياضية" أعلنت في وقتٍ سابق أن نادي التعاون، لم يرد على عرض الهلال للتعاقد مع مندش؛ سواء كان بالموافقة على التخلي عنه في الميركاتو الشتوي القادم، أو الرفض.

    أما فيما يتعلق بهوساوي.. ذكرت ذات الصحيفة أن الخليج حذر الهلال من التفاوض مع اللاعب مباشرة؛ حيث طلب أن تكون المناقشات بين الناديين فقط، قبل اتخاذ القرار النهائي.

    وعلى جانب آخر وبينما يلتزم الأهلي الصمت، بخصوص نجمه أبو الشامات؛ خرج القانوني الرياضي خالد الشعلان لتوضيح بعض النقاط المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: امتلاك أبو الشامات "شرطًا جزائيًا" في عقده مع الأهلي؛ لا يعطي الحق لنادي الهلال، بالتفاوض معه مباشرة.

    * ثانيًا: لابد أن يحصل الهلال على إذن من الأهلي؛ لمعرفة قيمة "الشرط الجزائي" في عقد أبو الشامات - طالما أنه غير معلن -، من أجل دفعه بشكلٍ رسمي.

    * ثالثًا: إذا رفض الأهلي منح الإذن إلى الهلال؛ لن يكون من حق أبو الشامات أو وكيل أعماله أو أي جهة، إخبار إدارة الزعيم بقيمة "الشرط الجزائي" في عقد اللاعب مع الراقي.

    * رابعًا: حال قيام أبو الشامات أو وكيل أعماله بإخبار الهلال بقيمة "الشرط الجزائي"؛ سيكون من حق الأهلي رفع قضية ضد جميع الأطراف، وبالتالي تعرضهم لعقوباتٍ رياضية.

    وبناء على ذلك.. طمأن الشعلان الجمهور الأهلاوي، باستحالة انتقال أبو الشامات إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ طالما أن ناديهم رافض لهذا الأمر.

    عادة الهلال.. مفاوضات مع النجوم السعوديين في معسكرات المنتخب!

    بعد استعراض الأسماء الدولية التي يرغب نادي الهلال في التعاقد معهم حاليًا، وفرص إتمام الصفقات من عدمها؛ دعونا نعود للحديث عما ذكرناه في بداية التقرير، وهي العادة التي ارتبطت باسم الزعيم.

    هذه العادة الهلالية هي التفاوض مع النجوم الذين ينضمون إلى المنتخب السعودي؛ بدرجة دفعت البعض لتوجيه اتهامات إلى الزعيم بمحاولة إقناع هؤلاء اللاعبين، داخل معسكرات الأخضر.

    بل أن هُناك بعض اللاعبين الذين اعترفوا بذلك بأنفسهم؛ مثل الدولي السابق عبدالله سليمان، الذي أكد أن الهلال فاوضه في معسكر المنتخب بكأس آسيا 2000.

    ولا ننسى بالطبع الاتهامات التي وجهت إلى قائد الهلال السابق سلمان الفرج؛ عندما قيل إنه تفاوض مع جناح الاتحاد عبدالرحمن العبود في أحد معسكرات منتخب السعودية، لإقناعه بالانضمام إلى الزعيم.

    كما أن الجماهير تفاعلت مع مفاوضات الهلال الأخيرة، مع عدد من النجوم الذين انضموا إلى المنتخب الوطني؛ خاصة سلطان مندش، جناح وصانع ألعاب فريق التعاون الأول لكرة القدم.

    وكتب أحد الحسابات على منصة "إكس": "أقول لماذا مندش أساسيًا مع الأخضر السعودي، فظهر أن الهلال يفاوضه.. هذا معسكر منتخب أم مكتب مفاوضات؟!".

    ولعب مندش أساسيًا في مباراة السعودية وكوت ديفوار الودية، مساء يوم 14 نوفمبر 2025؛ والتي انتهت بفوز الأخضر (1-0)، على أرضية ميدان "الإنماء" في مدينة جدة.

    وقتها.. شارك نجم التعاون لمدة 45 دقيقة قبل أن يتم استبداله؛ ليبصم على ظهوره الدولي الثالث في تاريخه مع المنتخب السعودي، والأول منذ مارس من عام 2019.

    وبدأ سلطان مندش مسيرته في نادي الاتحاد؛ كما لعب في صفوف عملاق جدة الآخر الأهلي، لمدة عامين من 2019 إلى 2021 - تخللها إعارة -.

    وإلى جانب الاتحاد والأهلي؛ مثّل مندش العديد من الأندية السعودية الأخرى، وهي: "نجران، الفيصلي، الفيحاء والتعاون".

    ويلعب مندش في صفوف التعاون منذ صيف 2024، كما مثّله على سبيل الإعارة من يناير إلى سبتمبر 2020؛ مسجلًا معه إجمالًا 11 هدفًا وصانعًا 6 آخرين، خلال 70 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

     استثناءات اتحاد الكرة قد تساعد الهلال.. ولكن!  

    بالطبع.. التفاوض مع اللاعبين داخل معسكرات منتخب السعودية؛ يُعد أمرًا مُخالفًا للوائح والقوانين، يتعرض المتورط فيه لـ"عقوبات رياضية" كبيرة.

    لكن.. أحيانًا ما يسمح الاتحاد السعودي لكرة القدم للأندية، بمفاوضة اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية؛ مثلما حدث موسم 2023-2024.

    هذا السماح يأتي حتى يتسنى للأندية الاستفادة الكاملة من فترات التسجيل المُعلنة، في ظل تداخل أيام التوقف الدولي مع سوق الانتقالات.

    وقال اتحاد الكرة السعودي في موسم 2023-2024 مثلًا؛ عندما سمح بالتفاوض مع اللاعبين داخل معسكرات المنتخب الوطني: "نظرًا لتداخل فترتي التسجيل الصيفية والشتوية مع (أيام فيفا الدولية).. قررنا بعد التشاور مع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، حذف الفقرة (9) الواردة في المادة (10) من اللائحة، والتي تمنع إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأندية بعد وأثناء انضمامه للمنتخبات الوطنية".

    إلا أن إلغاء هذا الأمر الذي يعطي تسهيلات للكثيرين وخاصة الهلال؛ لا يعني أن أي نادٍ يستطيع التفاوض مع لاعب ما داخل معسكر منتخب السعودية، دون علم فريقه الأصلي الذي يرتبط بعقدٍ "محمي" معه.

    بمعنى.. أنه يجب أولًا الحصول على موافقة نادي اللاعب الأصلي؛ قبل بدء التفاوض معه بشكلٍ رسمي، داخل معسكر منتخب السعودية.

    ويُمكن أن نعطي مثالًا بحالة متوسط الميدان الشاب مراد هوساوي؛ الذي رغب نادي الهلال في التعاقد معه بشكلٍ رسمي من الخليج، بمجرد انضمامه إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

    وكما ذكرنا.. صحيفة "الرياضية" كشفت في خبر خاص لها، أن الخليج حذر مسؤولي الهلال من التفاوض مع هوساوي مباشرة؛ مشترطًا أن تكون المناقشات بين الناديين فقط.

    وبالتالي.. إذا خالف الهلال ذلك واستغل معسكر منتخب السعودية، من أجل التفاوض مع هوساوي مباشرة؛ فإنه سيكون عرضة لمجموعة من العقوبات الرياضية، إذا ثبتت إدانته بالطبع.

    كلمة أخيرة.. لا تشكيك في الهلال والتوقيت "هو سبب الإثارة"!

    وأخيرًا.. لابد أن نؤكد بأن كل ما ذكرناه ليس معناه أن نادي الهلال يخالف اللوائح والقوانين، بالتفاوض مع اللاعبين في معسكرات المنتخب السعودي، طالما لم يثبت غير ذلك؛ وإنما نحن نركز على عادة التفاوض مع النجوم، بمجرد انضمامهم إلى الأخضر.

    وأسماء مثل مراد هوساوي وسلطان مندش، ثنائي الخليج والتعاون على التوالي؛ قام الهلال بمخاطبة نادييهما لضمهما بشكلٍ رسمي، حسب الكثير من التقارير وخاصة صحيفة "الرياضية".

    لكن التوقيت سواء كان صدفة أو خطة منظمة؛ هو ما يفتح باب الاتهامات ضد نادي الهلال، وذلك باستهداف أي لاعب بمجرد انضمامه للمنتخب الوطني.

    ومن الطبيعي أن تستهدف الأندية الكبير النجوم المتألقين؛ فمثلًا لاعب مثل صالح أبو الشامات، يُنظر إليه بأنه سيكون "الرقم 1" في المنتخب الوطني قريبًا.

    لذلك.. من حق الهلال أن يفكر فيه بـ"الطرق المشروعة" طبعًا؛ كما أنه لا خلاف على أن ناديه الأصلي الأهلي، من حقه أن يقاتل لبقاء اللاعب بين صفوفه.

    وسنستعرض في نهاية حديثنا؛ أرقام الثلاثي الدولي المستهدف من الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    * صالح أبو الشامات مع الأهلي في الموسم الحالي:

    - مباريات: 15.

    - دقائق: 499.

    - مساهمات تهديفية: 2.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    * سلطان مندش مع التعاون في الموسم الحالي:

    - مباريات: 10.

    - دقائق: 672.

    - مساهمات تهديفية: 6.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 2.

    * مراد هوساوي مع الخليج في الموسم الحالي:

    - مباريات: 9.

    - دقائق: 683.

    - مساهمات تهديفية: 3.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 2.