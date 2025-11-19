صدفة أو خطة تحوّلت إلى عادة تاريخية! .. مفاوضات الهلال ترتبط بـ"معسكرات السعودية" وثلاثي المنتخب الجديد أكبر دليل

بعد استعراض الأسماء الدولية التي يرغب نادي الهلال في التعاقد معهم حاليًا، وفرص إتمام الصفقات من عدمها؛ دعونا نعود للحديث عما ذكرناه في بداية التقرير، وهي العادة التي ارتبطت باسم الزعيم.
هذه العادة الهلالية هي التفاوض مع النجوم الذين ينضمون إلى المنتخب السعودي؛ بدرجة دفعت البعض لتوجيه اتهامات إلى الزعيم بمحاولة إقناع هؤلاء اللاعبين، داخل معسكرات الأخضر.
بل أن هُناك بعض اللاعبين الذين اعترفوا بذلك بأنفسهم؛ مثل الدولي السابق عبدالله سليمان، الذي أكد أن الهلال فاوضه في معسكر المنتخب بكأس آسيا 2000.
ولا ننسى بالطبع الاتهامات التي وجهت إلى قائد الهلال السابق سلمان الفرج؛ عندما قيل إنه تفاوض مع جناح الاتحاد عبدالرحمن العبود في أحد معسكرات منتخب السعودية، لإقناعه بالانضمام إلى الزعيم.
كما أن الجماهير تفاعلت مع مفاوضات الهلال الأخيرة، مع عدد من النجوم الذين انضموا إلى المنتخب الوطني؛ خاصة سلطان مندش، جناح وصانع ألعاب فريق التعاون الأول لكرة القدم.
وكتب أحد الحسابات على منصة "إكس": "أقول لماذا مندش أساسيًا مع الأخضر السعودي، فظهر أن الهلال يفاوضه.. هذا معسكر منتخب أم مكتب مفاوضات؟!".
ولعب مندش أساسيًا في مباراة السعودية وكوت ديفوار الودية، مساء يوم 14 نوفمبر 2025؛ والتي انتهت بفوز الأخضر (1-0)، على أرضية ميدان "الإنماء" في مدينة جدة.
وقتها.. شارك نجم التعاون لمدة 45 دقيقة قبل أن يتم استبداله؛ ليبصم على ظهوره الدولي الثالث في تاريخه مع المنتخب السعودي، والأول منذ مارس من عام 2019.
وبدأ سلطان مندش مسيرته في نادي الاتحاد؛ كما لعب في صفوف عملاق جدة الآخر الأهلي، لمدة عامين من 2019 إلى 2021 - تخللها إعارة -.
وإلى جانب الاتحاد والأهلي؛ مثّل مندش العديد من الأندية السعودية الأخرى، وهي: "نجران، الفيصلي، الفيحاء والتعاون".
ويلعب مندش في صفوف التعاون منذ صيف 2024، كما مثّله على سبيل الإعارة من يناير إلى سبتمبر 2020؛ مسجلًا معه إجمالًا 11 هدفًا وصانعًا 6 آخرين، خلال 70 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.