"أحب تحدي جيسوس" .. كونسيساو يُوجه رسالة صارمة لنجوم الاتحاد وينتقد أداء الحكم السعودي أمام النصر

فاز كونسيساو بالتحدي الخاص أمام جورج جيسوس بعد فوز الاتحاد على النصر مساء أمس بهدفين مقابل هدف واحد ليتأهل إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورغم إقامة اللقاء على ملعب الأول بارك بالرياض، الخاص بالنصر، إلا أن الاتحاد قدم مباراة ممتازة، حيث تقدم أولًا بهدف كريم بنزيما وبعدما عادل النصر بواسطة أنجيلو عاد ووضع قدمه في المقدمة بهدف حسام عوار قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

ورغم تعرضه للنقص العددي في بداية الشوط الثاني عقب طرد مدافعه أحمد الجليدان بعد تدخله العنيف ضد أيمن يحيى، إلا أن الفريق استطاع الصمود والحفاظ على تقدمه حتى النهاية ليُلحق بالنصر الخسارة الأولى هذا الموسم في جميع البطولات.