طلب منه هذا الأمر! .. مدرب النصر يجري مكالمة مع كريستيانو رونالدو بعد طرده التاريخي بقميص البرتغال

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني عن أن جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، أجرى مكالمة هاتفية مع الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ بعد طرده في مباراة منتخب البرتغال ضد أيرلندا، مساء أمس الخميس.

القحطاني أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن جيسوس طلب من رونالدو، ترك معسكر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، والعودة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وسيغيب الأسطورة البرتغالية عن مباراة منتخب بلاده ضد أرمينيا، مساء يوم 16 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة "الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأشار القحطاني إلى أن جيسوس يريد من رونالدو، أن يحصل على قسط من الراحة والاستعداد الجيد لمواجهة النصر والخليج؛ وذلك إذا ما سمح له المدير الفني لمنتخب البرتغال روبرتو مارتينيز، بمغادرة المعسكر.

النصر يستضيف نادي الخليج، يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.