فيديو | صبر كثيرًا وانفجر أخيرًا .. اشتباك بين نجم النصر ومشجع بعد وداع كأس الملك على يد الاتحاد

أمس الثلاثاء، حل الاتحاد ضيفًا على العالمي باستاد الأول بارك في الرياض، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

ونجح النمور في حسم كلاسيكو الكأس الغالية لصالحهم بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، ليعبروا لدور الثمانية.

الثنائية الاتحادية سجلها كريم بنزيما وحسام عوار في الدقيقتين 15 و2+45، فيما أحرز أنجيلو هدف النصراويين الوحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.