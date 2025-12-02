وسط دعوات الحمد من لاعب المنتخب السعودي .. مدرب عمان يفقد أعصابه أمام الإعلام بسبب لقطة "الطرد الجدلي"!

شهدت مباراة منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد عمان، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها نواف بوشل، ظهير عملاق الرياض نادي النصر.

السعودية فازت (2-1) على منتخب عمان، بملعب "المدينة التعليمية" مساء يوم الثلاثاء؛ ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية"، ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

وبهذه النتيجة.. حصد منتخب السعودية أول 3 نقاط في "المجموعة الثانية"؛ ليحتل الوصافة خلف المغرب "المتصدر"، الذي انتصر (3-1) على جزر القمر.

أما منتخب عمان فيتواجد في "المركز الثالث" بجدول الترتيب، بدون أي نقطة بعد نهاية الجولة الأولى، مثل جزر القمر.