أحمد فرهود

وسط دعوات الحمد من لاعب المنتخب السعودي .. مدرب عمان يفقد أعصابه أمام الإعلام بسبب لقطة "الطرد الجدلي"!

لقطة جدلية فجّرت غضبًا عمانيًا كبيرًا..

شهدت مباراة منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد عمان، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها نواف بوشل، ظهير عملاق الرياض نادي النصر.

السعودية فازت (2-1) على منتخب عمان، بملعب "المدينة التعليمية" مساء يوم الثلاثاء؛ ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية"، ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

وبهذه النتيجة.. حصد منتخب السعودية أول 3 نقاط في "المجموعة الثانية"؛ ليحتل الوصافة خلف المغرب "المتصدر"، الذي انتصر (3-1) على جزر القمر.

أما منتخب عمان فيتواجد في "المركز الثالث" بجدول الترتيب، بدون أي نقطة بعد نهاية الجولة الأولى، مثل جزر القمر.

    "دعوات الحمد" من نجم السعودية بعد تجنبه الطرد!

    وفي هذا السياق.. قام نواف بوشل، ظهير فريق النصر الأول لكرة القدم، في الدقيقة 83 من عمر مباراة منتخب السعودية ضد عمان؛ بتدخل عنيف على قدم لاعب الفريق المنافس جميل اليحمدي.

    هُنا.. جاءت الكاميرات على بوشل؛ الذي ظهر وهو يقوم بتلاوة بعض الأدعية، خوفًا من تعرضه إلى أكثر من كارت أصفر.

    نعم.. الحكم الأردني أدهم المخادمة، الذي أدار مباراة السعودية وعمان مساء اليوم الثلاثاء؛ أشهر الكارت الأصفر في البداية لبوشل، قبل أن يأتي الاستدعاء له من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار".

    المخادمة ذهب لرؤية اللقطة عبر شاشة "فار"؛ وسط توقعات من نجم الفريق النصراوي قبل الجماهير حتى، أن يتعرض للكارت الأحمر "الطرد".

    إلا أن الحكم الأردني عاد واعتبر أن قدم بوشل، لم تكن مرفوعة بشكلٍ خطير عند التدخل على اللاعب العماني؛ وبالتالي أيّد الكارت الأصفر فقط، وسط دعوات الحمد من النجم السعودي.

  • رأي تحكيمي يكشف خطأ عدم طرد نواف بوشل

    ومن ناحيته.. أبدى جمال الغندور، المحلل التحكيمي لشبكة قنوات "أبوظبي الرياضية"، رأيه في لعبة ظهير نادي النصر نواف بواشل، خلال مباراة منتخب السعودية ضد عمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025.

    الغندور أكد أن الحكم الأردني أدهم المخادمة، ارتكب خطأً كبيرًا للغاية؛ عندما أيّد قرار عدم طرد بوشل، رغم استدعائه من قِبل حكم تقنية الفيديو "فار".

    وأشار الغندور إلى أن بوشل، تدخل على منطقة ضعيفة وحساسة في قدم اللاعب العماني جميل اليحمدي؛ لذلك فإن اللعبة خطيرة جدًا، وكان يجب معها إشهار الكارت الأحمر ضده.

  • مدرب عمان يظهر أمام وسائل الإعلام بـ"اللاب توب"

    أما البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب عمان الأول لكرة القدم؛ فقد انفجر غضبًا بعد مواجهة السعودية؛ بسبب عدم طرد ظهير النصر نواف بوشل.

     كيروش ظهر في منطقة التصريحات الإعلامية؛ وهو حاملًا جهاز الكمبيوتر "اللاب توب" في يده، حيث أعاد لقطة تدخل بوشل على اللاعب العماني جميل اليحمدي أمام وسائل الإعلام.

    ولم يكتفِ كيروش بهذا الأمر؛ حيث أخذ "اللاب توب" معه أيضًا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وعرض اللقطة مرة أخرى أمام الجميع.

  • مدرب عمان يشكك في فوز منتخب السعودية

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب عمان الأول لكرة القدم، شنّ هجومًا عنيفًا على الأردني أدهم المخادمة، حكم المواجهة ضد السعودية.

    وقال كيروش في المؤتمر الصحفي: "مع الأسف.. أن تعمل ثم يأتي مثل هذا الحكم، ويغفل ويتجاهل مثل لقطة نواف بوشل.. لاعب المنتخب السعودي كان يستحق الطرد".

    وشكك المدير الفني البرتغالي في هدف المنتخب السعودي الثاني؛ والذي سجله صالح الشهري، بعد تمريرة حاسمة من زميله سالم الدوسري.

    وكان هُناك شك في وجود سالم بـ"منطقة التسلل"؛ وذلك أثناء استلامه الكرة، قبل أن يُمرر إلى الشهري الذي سجل الهدف.

    لكن.. الإعادات باستخدام خط مصيدة التسلل؛ أثبتت أن سالم كان يتواجد في منطقة سليمة، عندما استلم الكرة.

    ورغم ذلك.. اعتبر كيروش أن هدف المنتخب السعودي الثاني، والذي منحه الانتصار والحصول على الـ3 نقاط؛ كان يحتاج إلى مراجعة، لوجود شك في لمسة يد وليس تسلل.

