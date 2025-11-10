المعركة التاسعة | الغضب عامل مشترك .. ميسي يؤكد لنا أنه "ملك الأسيست" ورونالدو لا يتوقف عن التسجيل

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، للتأهل إلى نصف نهائي مرحلة البلاي أوف، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بعد تحقيق الفوز على ناشفيل برباعية دون رد، في المباراة الحاسمة.
تأهل إنتر ميامي جاء بعد أن فاز في المباراة الأولى بنتيجة 5-2 على ناشفيل، قبل أن يخسر في المباراة الثانية بهدفين دون رد، ليلجأ الفريقين للمباراة الثالثة على ملعب إنتر ميامي، التي شهدت فوزه برباعية نظيفة، وتأهله لنصف النهائي.
افتتح ميسي أهداف المباراة بالدقيقة العاشرة، بعد أن استلم الكرة من منتصف ملعب ناشفيل، ليتقدم إلى الأمام ويراوغ مدافعي الخصم ثم يسدد الكرة ببراعة في الشباك.
وقام ليو بحركة فنية رائعة، بعدما مرر الكرة من بين قدمي لاعب ناشفيل "كوبري"، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في شباك الخصم بالدقيقة 39، بعد تمريرة من زميله ماتيو سيلفيتي، ليجد المرمى خالٍ ويضع النجم الأرجنتيني الكرة التي عانقت الشباك.
وكاد ميسي أن يُسجل الهدف الشخصي الثالث "هاتريك" في الدقيقة 45+2، بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة، أمسك بها حارس ناشفيل بثبات.
ومع بداية الشوط الثاني، قدم الأرجنتيني حركة فنية نالت إعجاب الجمهور أيضًا، بعدما مرر الكرة من بين قدمي لاعب آخر في ناشفيل "كوبري".
وصنع ميسي الهدف الرابع لإنتر ميامي بالدقيقة 76 من عمر اللقاء، بعد تمريرة في العمق جعله تيدي أليندي في مواجهة مع حارس ناشفيل، ليسددها أعلى منه، معلنًا تقدم فريقه برباعية.
وعانى الأرجنتيني المخضرم طوال المباراة من التدخلات العنيفة من جانب لاعبي ناشفيل، حيث تعرض لعرقلة قوية بالدقيقة 31 خلال الشوط الأول، اعترض بعدها بقوة على حكم المباراة بسبب عدم إشهار البطاقة للاعب ناشفيل، وهو مشهد مماثل لما حدث مع رونالدو أمام نيوم.
وشهدت الدقيقة 67 سقوط ميسي على الأرض وهو يُعاني من إصابة، بعد تدخل قوي آخر من جانب لاعبي ناشفيل، ولكن بعد تعافيه استكمل اللقاء بشكل طبيعي.
بعد أن صنع ميسي هدفًا لزميله أليندي خلال مباراة إنتر ميامي وناشفيل، وصل إلى الأسيست رقم 400 في مسيرته الاحترافية مع جميع الفرق التي لعب لها وأيضًا المنتخب الأرجنتيني، ليكون الأعلى في تاريخ كرة القدم، مؤكدًا لنا أنه "ملك الأسيست" في العالم، كما حصد جائزة أيقونة المباراة بعد صافرة النهاية.