علي سمير

المعركة التاسعة | الغضب عامل مشترك .. ميسي يؤكد لنا أنه "ملك الأسيست" ورونالدو لا يتوقف عن التسجيل

أداء مثالي من النجم الأرجنتيني ورونالدو يضيف هدفًا جديدًا إلى رصيده

لقد حان هذا الوقت من كل موسم، عندما تبدأ المعركة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ليس في ريال مدريد وبرشلونة، أو يوفتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بل مع النصر وإنتر ميامي.

المواجهة مختلفة تمامًا عن كل المعارك السابقة بينهما في أوروبا، حيث يواصل كل منهما العمل لقهر السن ومقاومة عنصر الزمن، من أجل البقاء تحت أضواء الشهرة لأطول فترة ممكنة.

أسماء مثل محمد صلاح وإرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وعثمان ديمبيلي وهاري كين وغيرهم يتصدرون الساحة حاليًا، وهم الأقرب للمنافسة على الجوائز الفردية وأبرزها الكرة الذهبية، لذلك عملنا على إيجاد مكانًا ما ليتنافس فيه ميسي ورونالدو بعيدًا عن كل هؤلاء.

بعد سنوات طويلة من الصراع على عرش الكرة العالمية، تتجدد المنافسة الشرسة بصورة مصغرة، هنا .. مع النسخة العربية لموقع "جول" مثلما فعلنا في الموسمين الماضيين، ليأتي موعدنا مع تلك المعارك المتجددة للموسم الثالث على التوالي..

    الحلم يقترب .. رونالدو يسجل من جديد في انطلاقة النصر التاريخي

    قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق انتصارًا مهمًا على نيوم خارج الديار بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

    رونالدو واصل التألق رفقة النصر، ونجح في زيارة شباك نيوم، ليقود العالمي لتحقيق الانتصار الثامن على التوالي في البطولة المحلية هذا الموسم، في انطلاقة تاريخية لفريقه.

    وكاد رونالدو أن يُسجل هدفًا مبكرًا لمصلحة النصر بالدقيقة 13، بعد عرضية من الجبهة اليسرى أرسلها زميله السنغالي ستديو ماني، ليقابلها كريستيانو بالرأس، ولكنها علت العارضة.

    وفي الدقيقة 25، حاول الدون مرة أخرى أن يسجل هدفًا للنصر، بعد عرضية من ركلة حرة مباشرة، على رأس رونالدو، ليتصدى لها حارس نيوم ماكسيمليانو.

    البرتغالي المخضرم دخل في مناوشات مع الحكم أكثر من مرة، الأولى كانت في الدقيقة 35 بعد تدخل من خليفة الدوسري مدافع نيوم، وتكرر الأمر في نهاية الشوط الأول بسبب بعض القرارات الأخرى.

    وأهدر رونالدو فرصة خطيرة جداً لمصلحة النصر بالدقيقة 45+3، بعدما مرر له الكرة جواو فيليكس ليضعه في مواجهة مع الحارس ماكسيمليانو، ليسددها كريستيانو ويتصدى لها الحارس ببراعة ويحولها ركلة ركنية.

    مع بداية الشوط الثاني، قام كريستيانو رونالدو بتوجيه تمريرة رائعة بالكعب، جعلت مدافعي نيوم يتركبون خطأ ضد البرتغالي جواو فيليكس على حافة منطقة الجزاء.

    وسدد كريستيانو رونالدو الركلة الكرة، ولكنها ارتطمت بالحائط البشري، لتعود إلى البرازيلي أنجيلو، الذي سدد الكرة أرضية قوية في المرمى بالدقيقة 47.

    ونجح مهاجم النصر في إضافة الهدف الثاني للنصر بالدقيقة 65 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء سددها على يسار ماكسيمليانو حارس مرمى نيوم.

    واصل كريستيانو رونالدو زيادة رصيده في الأهداف التي يُسجلها، حيث وصلت إلى 953 هدفًا، بعد الهدف الجديد الذي سجله بقميص النصر في شباك فريق نيوم، يواصل "الأسطورة البرتغالية" اقترابه من تحقيق أحد أعظم الإنجازات الفردية في تاريخ كرة القدم، إذ لم يعد يفصله سوى 47 هدفًا فقط عن بلوغ الرقم الخيالي 1000 هدف رسمي في مسيرته الاحترافية.

    بالأرقام .. ماذا قدم رونالدو أمام نيوم؟

    أهداف : 1

    تمريرات حاسمة: 0

    تسديدات على المرمى : 5

    تسديدات تم التصدي لها : 2

    فرص كبيرة ضائعة : 2

    لمسات : 45

    مراوغات ناجحة : 0 من محاولة واحدة

    فقدان للكرة : 11

    دقة تمرير : 77% بمجموع 23 تمريرة صحيحة من أصل 30

    استخلاص : 1

    قطع للكرة : 0

    التحامات أرضية ناجحة : 0 من 4 محاولات

    التحامات هوائية : 0 

    ميسي يواجه العنف بعزف منفرد أمام ناشفيل

    قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، للتأهل إلى نصف نهائي مرحلة البلاي أوف، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بعد تحقيق الفوز على ناشفيل برباعية دون رد، في المباراة الحاسمة.

    تأهل إنتر ميامي جاء بعد أن فاز في المباراة الأولى بنتيجة 5-2 على ناشفيل، قبل أن يخسر في المباراة الثانية بهدفين دون رد، ليلجأ الفريقين للمباراة الثالثة على ملعب إنتر ميامي، التي شهدت فوزه برباعية نظيفة، وتأهله لنصف النهائي.

    افتتح ميسي أهداف المباراة بالدقيقة العاشرة، بعد أن استلم الكرة من منتصف ملعب ناشفيل، ليتقدم إلى الأمام ويراوغ مدافعي الخصم ثم يسدد الكرة ببراعة في الشباك.

    وقام ليو بحركة فنية رائعة، بعدما مرر الكرة من بين قدمي لاعب ناشفيل "كوبري"، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في شباك الخصم بالدقيقة 39، بعد تمريرة من زميله ماتيو سيلفيتي، ليجد المرمى خالٍ ويضع النجم الأرجنتيني الكرة التي عانقت الشباك.

    وكاد ميسي أن يُسجل الهدف الشخصي الثالث "هاتريك" في الدقيقة 45+2، بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة، أمسك بها حارس ناشفيل بثبات.

    ومع بداية الشوط الثاني، قدم الأرجنتيني حركة فنية نالت إعجاب الجمهور أيضًا، بعدما مرر الكرة من بين قدمي لاعب آخر في ناشفيل "كوبري".

    وصنع ميسي الهدف الرابع لإنتر ميامي بالدقيقة 76 من عمر اللقاء، بعد تمريرة في العمق جعله تيدي أليندي في مواجهة مع حارس ناشفيل، ليسددها أعلى منه، معلنًا تقدم فريقه برباعية.

    وعانى الأرجنتيني المخضرم طوال المباراة من التدخلات العنيفة من جانب لاعبي ناشفيل، حيث تعرض لعرقلة قوية بالدقيقة 31 خلال الشوط الأول، اعترض بعدها بقوة على حكم المباراة بسبب عدم إشهار البطاقة للاعب ناشفيل، وهو مشهد مماثل لما حدث مع رونالدو أمام نيوم.

    وشهدت الدقيقة 67 سقوط ميسي على الأرض وهو يُعاني من إصابة، بعد تدخل قوي آخر من جانب لاعبي ناشفيل، ولكن بعد تعافيه استكمل اللقاء بشكل طبيعي.

    بعد أن صنع ميسي هدفًا لزميله أليندي خلال مباراة إنتر ميامي وناشفيل، وصل إلى الأسيست رقم 400 في مسيرته الاحترافية مع جميع الفرق التي لعب لها وأيضًا المنتخب الأرجنتيني، ليكون الأعلى في تاريخ كرة القدم، مؤكدًا لنا أنه "ملك الأسيست" في العالم، كما حصد جائزة أيقونة المباراة بعد صافرة النهاية.

    أرقام ميسي ضد ناشفيل

    أهداف : 2

    تمريرات حاسمة: 1

    تسديدات على المرمى : 3

    تسديدات تم التصدي لها : 1

    لمسات : 60

    مراوغات ناجحة : 1 من 5 محاولات

    فقدان للكرة : 10

    دقة تمرير : 91% بمجموع 31 تمريرة صحيحة من أصل 34

    استخلاص : 0

    قطع للكرة : 0

    التحامات أرضية ناجحة : 12 من 19 محاولة

    التحامات هوائية : 0 

    من الفائز في المعركة التاسعة؟

    النتيجة هنا تبدو سهلة وواضحة، رونالدو واصل التألق وقاد النصر للاستمرار في انطلاقته التاريخية بدوري روشن السعودي، ولكن الأفضلية تتجه نحو ميسي دون أدنى شك.

    ليو كان الأفضل في المباراة الفاصلة التي حسمت تأهل إنتر ميامي لنصف نهائي الدوري الأمريكي، وكان أكثر تألقًا من رونالدو بتسجيله هدفين وتقديم تمريرة حاسمة في الهدف الرابع.